【NHK紅白歌合戦】“放送100年オープニング企画”出演アーティスト＆楽曲発表
【モデルプレス＝2025/12/24】大みそか恒例の「第76回NHK紅白歌合戦」（12月31日午後7時20分〜11時45分）のオープニング企画内容が発表された。
【写真】STARTO・スタダ・カワラボら2025年「紅白」出場者一覧
◆「第76回NHK紅白歌合戦」オープニング企画内容発表
「つなぐ、つながる、大みそか。」をテーマに届ける「第76回NHK紅白歌合戦」。放送100年の節目を迎える2025年、これまで放送の歴史を華やかに彩ってきた名曲の数々を、豪華アーティストによるメドレーで届ける。紅白だけでしか見られない夢のコラボレーションとなっている。
◆「第76回NHK紅白歌合戦」12月31日（水）午後7時20分〜
今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」司会は綾瀬はるか（4回目）、有吉弘行（3年連続3回目）、今田美桜（初）、鈴木奈穂子アナウンサー（2年連続2回目）（※五十音順）の4人が担当する。12月31日（水）午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。（modelpress編集部）
◆出演者＆歌唱曲一覧
「夢であいましょう」Mrs. GREEN APPLE
「ひょっこりひょうたん島」King ＆ Prince、郷ひろみ、HANA
「春一番」アイナ・ジ・エンド、今田美桜、前田敦子
「YOUNG MAN」有吉弘行、CANDY TUNE、FRUITS ZIPPER、前田亘輝 （TUBE）
「春よ、来い」幾田りら、Perfume
「花は咲く」綾瀬はるか、石川さゆり、坂本冬美、氷川きよし、MISIA
「パプリカ」ILLIT、&TEAM、Number_i、BE:FIRST、ウェイキー（The Wakey Showより）
「上を向いて歩こう」紅白出演者有志
【Not Sponsored 記事】