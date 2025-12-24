¡É²¯ËüÄ¹¼Ô¡É¥Æ¥ì¥°¥é¥àÁÏ¶È¼Ô¡¢À¸Êª³ØÅª¤Ê»Ò¤É¤â100¿Í°Ê¾å
À¤³¦³ÆÃÏ¤Ë100¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÀ¸Êª³ØÅª¤Ê»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Ä¡¢¥í¥·¥¢½Ð¿È¤Î²¯ËüÄ¹¼Ô¤Ç¤¢¤ê¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ö¥Æ¥ì¥°¥é¥à¡×¤ÎÁÏ¶È¼Ô·óºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤Ç¤¢¤ë¥Ñ¥Ù¥ë¡¦¥É¥¥¥í¥Õ»á¡Ê41¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÆ»æ¥¦¥©¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡ÊWSJ¡Ë¤¬22Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢½¸ÃæÅª¤ËÊó¤¸¤¿¡£
ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥É¥¥¥í¥Õ»á¤Ë¤Ï¸ø¼°¤Ë¤Ï3¿Í¤Î½÷À¤È¤Î´Ö¤Ë6¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢2010Ç¯¤´¤í¤«¤éÀº»ÒÄó¶¡¤ò»Ï¤á¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â12¥«¹ñ¤Ç100¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¡¢ºòÇ¯7·î¤Ë¥Æ¥ì¥°¥é¥à¤ØÅê¹Æ¤·¤¿Ê¸¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥É¥¥¥í¥Õ»á¤Ï¿ôÇ¯Á°¤ËÀº»ÒÄó¶¡¤òÃæÃÇ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥â¥¹¥¯¥ï¤ÎÉÔÇ¥¼£ÎÅÉÂ±¡¤Ë¤Ï¸½ºß¤âÈà¤ÎÎäÅàÀº»Ò¤¬ÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Èà¤Ï¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤ÎÀ¸Êª³ØÅª¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ëºâ»º¤òÊ¿Åù¤ËÁêÂ³¤µ¤»¤ë¹Í¤¨¤â¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯6·î¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î½µ´©»ï¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤³¤¦¤·¤¿·×²è¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢Â³¤¤¤ÆºòÇ¯10·î¤Ë¤ÏÊÆ¹ñ¤Î²Ê³Ø¼Ô¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥ó»á¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡Ö»ä¤ÈDNA¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¾ÚÌÀ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤ª¤½¤é¤¯30Ç¯¸å¡¢»ä¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë°ä»º¤Î°ìÉô¤ò¼õ¤±¼è¤ë»ñ³Ê¤¬À¸¤¸¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢À¸Êª³ØÅª¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¸ß¤¤¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¼«¿È¤ÎDNA¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¸ø³«¤¹¤ë¹½ÁÛ¤â¼¨¤·¤¿¡£ÊÆ·ÐºÑ»ï¥Õ¥©¡¼¥Ö¥¹¤Î¿ä·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Èà¤Î»ñ»º¤ÏÌó170²¯¥É¥ë¡ÊÌó2Ãû6520²¯±ß¡Ë¤ËÃ£¤·¡¢¤½¤ÎÂçÈ¾¤Ï¥Æ¥ì¥°¥é¥à¤Î´ë¶È²ÁÃÍ¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
WSJ¤Ï¡¢¥É¥¥¥í¥Õ»á¤Ë¤è¤ëÂçµ¬ÌÏ¤ÊÀº»ÒÄó¶¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¸¿£ÎÑÍý¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Î¶³¦¤ò²¡¤·¹¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ë»î¤ß¤È¤·¤Æ²ò¼á¤Ç¤¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢°äÅÁ»Ò¸¡ºº¤ä°äÅÁ»ÒÊÔ½¸¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ë¾¤àÆÃÀ¤ò»ý¤Ä»Ò¤É¤â¤òÆÀ¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°ìÉô¤ÎÍßµá¤È¤â·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÉ¾²Á¤À¡£
¼ÂºÝ¡¢¥É¥¥¥í¥Õ»á¤ÎÀº»Ò¤¬ÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥í¥·¥¢¤ÎÉÔÇ¥¼£ÎÅÉÂ±¡¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢¡ÖÃøÌ¾¤Êµ¯¶È²È¤Ç¤¢¤êÀ®¸ù¤·¤¿¼Â¶È²È¤Ç¤¢¤ë¥Ñ¥Ù¥ë¡¦¥É¥¥¥í¥Õ»á¤ÎÀº»Ò¤òÍÑ¤¤¤¿ÂÎ³°¼õÀº¡ÊIVF¡Ë¤òÌµÎÁ¤Ç¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÀëÅÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÉÂ±¡¤Ç¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿°å»Õ¤ÏWSJ¤ËÂÐ¤·¡¢¥É¥¥¥í¥Õ»á¤ÎÀº»Ò¤ò´õË¾¤·¤ÆË¬¤ì¤¿½÷À¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö³§¡¢ÍÆ»Ñ¤ËÍ¥¤ì¡¢¶µ°é¿å½à¤â¹â¤¯¡¢·ò¹¯¾õÂÖ¤âÎÉ¹¥¤À¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡ÖË¡ÅªÌäÂê¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢Ì¤º§¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÆ±°å»Õ¤Ï¡¢¡ÖÈà½÷¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¢¤ëÆÃÄê¤Î¥¿¥¤¥×¤ÎÃËÀ¤Î»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤½¤Î¥¿¥¤¥×¤ÎÃËÀ¤³¤½¡¢Éã¿Æ¤È¤·¤Æ¡ÈÀµ¤·¤¤Â¸ºß¡É¤À¤È¤ß¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
WSJ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥É¥¥¥í¥Õ»á¼«¿È¤ÏÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÍµÊ¡¤Ç±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ëÁØ¤ËÂ°¤¹¤ë¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î°ìÉô¤Î¿Í¡¹¤Ï¡¢Ë¾¤àÆÃÄ§¤òÈ÷¤¨¤¿»Ò¤É¤â¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢°äÅÁ»Ò¸¡ºº¤ä°äÅÁ»ÒÁàºî¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥É¥¥¥í¥Õ»á¤Ï¼«¿È¤ÎÀº»ÒÄó¶¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö·ò¹¯¤ÊÀº»Ò¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤ò´ËÏÂ¤·¡¢¤Û¤«¤ÎÃËÀ¤Ë¤âÆ±¤¸ÁªÂò¤òÂ¥¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¹ÔÆ°¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÀ¾ÍÎÊ¸ÌÀ¤¬¿êÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦Èà¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬¤¢¤ë¤ÈWSJ¤ÏÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£¥É¥¥¥í¥Õ»á¤ÏºòÇ¯10·î¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¤â¡¢°Å¤¯¥Ç¥£¥¹¥È¥Ô¥¢Åª¤ÊÀ¤³¦¤¬µÞÂ®¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ïº£¡¢Æ»ÆÁÅª¤Ë¤âÃÎÅª¤Ë¤â·ÐºÑÅª¤Ë¤â¡¢¤½¤·¤ÆºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÀ¸Êª³ØÅª¤Ë¤â¼«ÌÇ¤Ø¸þ¤«¤¦Æ»¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£