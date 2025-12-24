ËÌÄ«Á¯³Ë´íµ¡¤Ç¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤¬¡ÖÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¡×·Ù¹ð¡¢°ÂÊÝ´ØÏ¢Ë¡À°È÷¤Ø¤ÎÅ¾µ¡¤Ë¡Ä³°¸òÊ¸½ñ¸ø³«
¡¡ËÌÄ«Á¯¤ÎÂè£±¼¡³Ë´íµ¡¡Ê£±£¹£¹£³¡Á£¹£´Ç¯¡Ë¤ò¼õ¤±¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬ÆüÊÆÆ±ÌÁ¤òÄÌ¤¸¤¿°ÂÁ´ÊÝ¾ãÂÎÀ©¤Î´ðÈ×¶¯²½¤ËÆ°¤½Ð¤·¤¿¼ÂÂÖ¤¬¡¢£²£´Æü¸ø³«¤Î³°¸òÊ¸½ñ¤ÇÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡³Ë´íµ¡¤Ø¤ÎÇ§¼±ÉÔÂ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿À¯ÉÜ¤ÏÍ»öÂÐ±þ¤Î½àÈ÷¤ËÆ°¤½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¹ñÆâË¡¤ÎÉÔÈ÷¤¬ÏªÄè¤·¡¢£¹£¹Ç¯¤Î¼þÊÕ»öÂÖË¡À©Äê¤Ê¤É°ÂÊÝ´ØÏ¢¤ÎË¡À°È÷¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÅ¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£¹£´Ç¯£²·î£±£±Æü¤ËË¬ÊÆ¤·¤¿ºÙÀî¸îßæ¼óÁê¤Ï¡¢¥¯¥ê¥ó¥È¥óÂçÅýÎÎ¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç²ñÃÌ¤·¤¿¡£Æ±ÀÊ¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¹ñÌ³Ä¹´±¤¬¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î³Ë³«È¯ÌäÂê¤òÀâÌÀ¤·¡¢¡ÖËÌÄ«Á¯¤Ï¤«¤¿¤¯¤Ê¤ÊÂÖÅÙ¤òÊÑ¤¨¤º¡¢£É£Á£Å£Á¡Ê¹ñºÝ¸¶»ÒÎÏµ¡´Ø¡Ë¤ÎÊÝ¾ãÁ¼ÃÖ¡Êºº»¡¡Ë¤ËÆ±°Õ¤·¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£Ä«Á¯È¾ÅçÍ»ö¤Î²ÄÇ½À¤òÇ°Æ¬¤Ë¡Ö¥³¥ó¥Æ¥£¥ó¥¸¥§¥ó¥·¡¼¡ÊÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¡Ë¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÙÀî»á¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ï¹ñÆâË¡¤Ç²ÄÇ½¤ÊÈÏ°Ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤ÎÀÕÇ¤¤¢¤ëÂÐ±þ¤ò¤È¤ë¡×¤È±þ¤¸¡¢´Ú¹ñ¡¢Ãæ¹ñ¤È¤â¶¨ÎÏ¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÅÁ¤¨¤¿¡£²ñÃÌ¤ËÀèÎ©¤Á¡¢ÊÆ¶¦ÏÂÅÞ¤Î¥Ü¥Ö¡¦¥É¡¼¥ë¾å±¡±¡ÆâÁíÌ³¤é¤ÈÌÌ²ñ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤â¡¢¡ÖËÌÄ«Á¯¤ÎÎÙ¹ñ¤¿¤ëÆüËÜ¤¬Í«Î¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼ÊÆ¹ñ¤¬¿´ÇÛ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡£ºÙÀî»á¤Ï¡¢¼«±ÒÂâ¤ÎÄ¾ÀÜ´ØÍ¿¤Ï¡ÖÆñ¤·¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÊÆ·³¤Ø¤Î»Ù±ç¤Ï¤¤Á¤ó¤È¹Ô¤¦¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿±©ÅÄ»Ú³°Áê¤Ï¥Ú¥ê¡¼¹ñËÉÄ¹´±¤ÈÌÌ²ñ¤·¡¢¡ÖËü°ì¶ÛµÞ»öÂÖ¤¬È¯À¸¤·¤¿ºÝ¤â¡¢ÆüÊÆ´Ö¤ÇÏ¢·È¤òÌ©¤Ë¤·¡¢¤¤¤«¤Ê¤ë»öÂÖ¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ºÙÀî»á¤ÏÆÉÇä¿·Ê¹¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÊÆ¹ñ¤Ï´íµ¡´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¥³¥ó¥Æ¥£¥ó¥¸¥§¥ó¥·¡¼¤È¤¤¤¦Ã±¸ì¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢À¯ÉÜ¤È¤·¤ÆÂÐ±þ¤Ë¤¢¤¿¤ëÉ¬Í×À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºÙÀî»á¤Ïµ¢¹ñ¸å¡¢ÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤ËÈ÷¤¨¤¿ÂÐ±þ¤ò»Ø¼¨¡£Åö»þ¡¢³°Ì³¾Ê¤Ç´íµ¡´ÉÍý·×²è¤ÎºöÄê¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿ÅÄÃæ¶Ñ¡¦¸µ³°Ì³¿³µÄ´±¤ÏËÜ»æ¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÊÆ·³»Ù±ç¤äË®¿ÍÊÝ¸î¤Ê¤É¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎË¡ÂÎ·Ï¤Ë¤Ï½ÅÂç¤Ê·ç´Ù¤¬¤¢¤ê¡¢´Î¿´¤Ê¾ìÌÌ¤Ç²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÇ§¼±¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÆüÊÆÎ¾À¯ÉÜ¤Ï£¹£¶Ç¯¤ËÎäÀï¸å¤ÎÆ±ÌÁ¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤¿¡ÖÆüÊÆ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¶¦Æ±Àë¸À¡×¤òÈ¯É½¡£¡ÖÆüÊÆËÉ±Ò¶¨ÎÏ¤Î¤¿¤á¤Î»Ø¿Ë¡Ê¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡Ë¡×¤Î¸«Ä¾¤·¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¼þÊÕ»öÂÖË¡¤ÎÀ©Äê¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤Ï¡¢ËÌÄ«Á¯¤ÈÍ§¹¥´Ø·¸¤Ë¤¢¤ëÃæ¹ñ¤Ë³Ë³«È¯ÌäÂê¤Ø¤Î´ØÍ¿¤òµá¤á¤¿¡£³°¸òÊ¸½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºÙÀî»á¤Ï£¹£´Ç¯£³·î¤ËË¬Ãæ¤·¤ÆÍûË²¡Ê¥ê¡¼¥Ý¥ó¡Ë¼óÁê¤È²ñÃÌ¤·¡¢¹ñÏ¢°ÂÁ´ÊÝ¾ãÍý»ö²ñ¤ÇËÌÄ«Á¯¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ©ºÛ·èµÄ¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡¡Íû»á¤Ï¡¢³Ë³È»¶¤Ë¤ÏÈ¿ÂÐ¤ÎÎ©¾ì¤ò¼¨¤¹°ìÊý¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤ÏÍ§¿Í¤È¤·¤Æ¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Î¹Í¤¨Êý¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤ß¡×¤È½Ò¤Ù¡¢°µÎÏ¤äÀ©ºÛ¤Ë¤ÏÈÝÄêÅª¤ÊÂÖÅÙ¤ò¤È¤Ã¤¿¡£¡Ö¡ÊËÌÄ«Á¯¤Ï¡Ë»ñ¶âÅª¤Ë¤âµ»½ÑÅª¤Ë¤â¤½¤ÎÇ½ÎÏ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¸«Êý¤â¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¢¡Âè£±¼¡³Ë´íµ¡¡áËÌÄ«Á¯¤¬¡¢³ËÊ¼´ï³«È¯¤Îµ¿ÏÇ¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¹ñºÝ¸¶»ÒÎÏµ¡´Ø¡Ê£É£Á£Å£Á¡Ë¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌºº»¡¤òµñÈÝ¤·¡¢£±£¹£¹£³Ç¯£³·î¤Ë³Ë³È»¶ËÉ»ß¾òÌó¡Ê£Î£Ð£Ô¡Ë¤«¤é¤ÎÃ¦Âà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤ËÃ¼¤òÈ¯¤¹¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤Ï·³»ö¹¶·â¤â¸¡Æ¤¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢£¹£´Ç¯£±£°·î¡¢³Ë»ÜÀß¤Î²ÔÆ¯Ää»ß¤Î¸«ÊÖ¤ê¤ËÊÆ¹ñ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë·Ú¿åÏ§¤ÎÄó¶¡¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡ÖÊÆÄ«ÏÈÁÈ¤ß¹ç°Õ¡×¤¬À®Î©¤·¤¿¡£