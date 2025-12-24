中森明菜が、新曲「Merry Christmas, My Heart」を本日12月24日に配信リリースした。

2017年リリースの25thアルバム『明菜』以来、約8年ぶりの新曲となる本楽曲は、中森がデビュー以来初の作曲を手掛けたクリスマスソング。作詞は、中森を中心としたクリエイティブチーム HZ VILLAGEが担当した。

また、本楽曲は12月23日に行われた8年ぶりのディナーショーで初披露。2017年以来、8年ぶりのディナーショーとなる本公演では、デビューシングルの「スローモーション」をはじめ、「セカンド・ラブ」「十戒（1984）」「DESIRE -情熱-」などが原曲に忠実なオリジナルアレンジで披露された。

・中森明菜 コメント

いつも応援してくださるファンのみなさまへ。中森明菜です。この度、初めての作曲となるクリスマス・ソング「Merry Christmas, My Heart」を12月24日にお届けさせていただきます。ディナーショーでも披露させていただきました。聴いてくださるみなさまの笑顔を想像して、心を込めて作り上げました。この曲が、みなさまのクリスマスをさらにあたたかく彩る一曲となりますように。素敵なクリスマスを過ごしてくださいね。そして、よろしければぜひ聴いてください。メリークリスマス！ありがとうございました。

（文＝リアルサウンド編集部）