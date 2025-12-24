¥«¥Î¥Ã¥È¡¦¥·¥ã¡¼¥¯¹Ò¶õ¡¢¥¨¥¢¥Ð¥¹A321XLR·¿µ¡½é¹æµ¡¤ò¼õÎÎ
¥«¥Î¥Ã¥È¡¦¥·¥ã¡¼¥¯¹Ò¶õ¤Ï¡¢¥¨¥¢¥Ð¥¹A321XLR·¿µ¡¤Î½é¹æµ¡¤ò¼õÎÎ¤·¤¿¡£¥¨¥¢¡¦¥ê¡¼¥¹¡ÊALC¡Ë¤È¤ÎÄ¹´ü¥ê¡¼¥¹·ÀÌó¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÆ³Æþ¤¹¤ë4µ¡¤Î¤¦¤Á½é¹æµ¡¡£Ãæ±û¥¢¥¸¥¢¡¦CIS¤Ç½é¤ÎÆ±·¿µ¡±¿¹Ò²ñ¼Ò¤È¤Ê¤ë¡£ÊÝÍµ¡ºà¤Î³ÈÂç¤ä¼çÍ×ÅÔ»Ô¤Ø¤Î¿·Ï©Àþ¤Î³«Àß¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥¸¥¢¤ä¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤ÎÀÜÂ³À¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¡£
ºÂÀÊ¿ô¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹16ÀÊ¤È¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥¯¥é¥¹174ÀÊ¤Î·×190ÀÊ¡£¡ÖAirspace¡×µÒ¼¼»ÅÍÍ¤òÆ³Æþ¤·¡¢½¾Íè¤è¤ê60¡óÂç¤¤¤¼ê²ÙÊª¼ýÇ¼Ãª¤òÀßÃÖ¤·¤¿¡£µ¡ÆâWi-Fi¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¨¥¢¥Ð¥¹A321XLR·¿µ¡¤Ï¡¢¹ÒÂ³µ÷Î¥¤¬ºÇÂç4,700³¤Î¤¤ÈÄ¶Ä¹µ÷Î¥¤ÎÈô¹Ô¤¬²ÄÇ½¡£¥¨¥¢¥Ð¥¹A321LR·¿µ¡¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÌó15¡óÄ¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Ç³ÎÁ¾ÃÈñÎÌ¤ÏÁ´À¤Âå¤Î¶¥¹çµ¡¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ30¡óºï¸º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£