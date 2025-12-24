ひとりビュッフェこそ、いちばんの贅沢！年末年始のご褒美に、カニやスイーツも好きなだけ。横浜のホテルレストラン5選
写真：インターナショナル・ビュッフェ・レストラン「PACIFIC TABLE（パシフィック・テーブル）」／ウェスティンホテル横浜
誰にも気を使わず、自分のペースで楽しめるビュッフェは、実はおひとりさまにこそ心地いい選択。自分のペースで好きなものを好きなだけ味わう自由が、気持ちを弾ませ、この上ない贅沢を感じるはず。日常に近い距離感でありながら、非日常も感じられる海辺の街・横浜。そんな横浜で楽しみたい、おひとりさま歓迎のホテルビュッフェを5軒ご紹介。年末年始のご褒美にぜひ！
◆インターナショナル・ビュッフェ・レストラン「PACIFIC TABLE」／ウェスティンホテル横浜
※写真はイメージです
年末は世界各国の味を、年始はお正月ビュッフェも。スイーツは専用ルームでおしゃれに
ウェスティンホテル横浜のホテルレストラン「Pacific Table (パシフィック・テーブル)」。ここでは神奈川の地産地消の食材を活かし、世界各国の食文化を取り入れた料理の数々をビュッフェスタイルで楽しめる。店内はホテルならではの落ち着いた雰囲が魅力。
年末年始には「ニューイヤー・セレブレーション・ビュッフェ」を開催。席に着いた瞬間から、誰にも気を使わず、自分のペースで好きな一皿と向き合えるのも、ホテルビュッフェならではの心地よさ。
12月26日〜12月31日は、人気の「オーストラリア産リブロースのローストビーフ」や「神奈川県産やまゆりポークのバラ肉ロール低温ロースト」をはじめ、「ズワイ蟹と菜の花のパエリア」など、年の締めくくりにふさわしい華やかなメニューがずらり。握り寿司やカレー、ラクサヌードルなど、世界各国の味を少しずつ楽しめるのも、おひとりさまにはうれしいポイント。
1月1日〜1月4日は、パシフィック・テーブル初のお正月ビュッフェを実施。黒豆や数の子、栗きんとんといったお節料理に加え、鰹出汁でシンプルに仕上げたお雑煮も登場します。新しい一年のはじまりを、静かに、穏やかに味わいたい時こそ選びたい一軒。
※写真はイメージです
【年末年始】ニューイヤー・セレブレーション・ビュッフェ (ランチ)
店舗名：インターナショナル・ビュッフェ・レストラン「PACIFIC TABLE（パシフィック・テーブル）」／ウェスティンホテル横浜
金額：9,200円（税・サ込）
時間：11:30〜／13:30〜（2部制・90分制）
期間：2025/12/26〜2026/01/04
住所：神奈川県横浜市西区みなとみらい4-2-8 ウェスティンホテル横浜3F
◆オールデイダイニング「コンパス」／横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ
※写真はイメージです
席からオーダーできるブッフェスタイル！「ヨーロッパフェア〜ベルギー〜」では、ムール貝や魚介料理も
横浜駅西口から徒歩1分。横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ2階「コンパス」。“コンパス＝羅針盤”をモチーフにした温かみのある店内は、周囲を気にせず、自分の時間に静かに向き合える心地よさがある。
和・洋・中のシェフが手がける料理は、席からオーダーできるブッフェスタイル。立ち歩くことなく、気になる一皿を少しずつ、自分のペースで味わえるのも、おひとりさまにはうれしいポイント。
現在は、美食の国・ベルギーをテーマにした「ヨーロッパフェア〜ベルギー〜」を開催。ムール貝や魚介を使った料理、牛肉の煮込み、揚げたてのベルジャンフリッツなど、本場の味わいを気兼ねなく楽しめる。約100種類の豊富なメニューから、“今日はこれ”と直感で選ぶ時間さえ、贅沢に感じられるはず。
ニューイヤー期間限定で、おせち料理や本ずわい蟹、いくら寿司も登場。スイーツには、香り高いベルギーチョコレートを使ったデザートや、「リエージュワッフル」「ブリュッセルワッフル」の食べ比べも。
誰にも合わせず、好きなものを好きなだけ。自分を満たすひとり時間を。
※写真はイメージです
【ニューイヤーブッフェ】おせち・本ずわい蟹・お寿司食べ放題！＋ソフトドリンクおかわり自由
店舗名：オールデイダイニング「コンパス」／横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ
金額：12,000円（税・サ込）
制限時間：2時間制（ラストオーダー1時間30分）
販売期間：2026/01/01〜2026/01/04
住所：神奈川県横浜市西区北幸1-3-23横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ2F
◆ブッフェ・ダイニング「オーシャンテラス」／ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル
※写真はイメージです
アップルパイなど冬らしいデザートで締めくくり。窓から望む横浜の景色とともに、ひとり時間を贅沢に
「ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル」1階にあるブッフェレストランは、ひとりで訪れても心地よく過ごせる開放的な空間。オープンキッチン越しに広がるみなとみらいの海を眺めながら、誰にも気を使わず、自分のペースで世界の味を楽しめる。
期間限定で登場するランチブッフェ「シーフードと冬の味覚フェア」では、ライブキッチンで仕上げるローストビーフや、広島県産牡蠣のフライ、「黒瀬ぶり」のしゃぶしゃぶなど、旬の味覚が主役。気になる料理を少しずつ選べるのも、おひとりさまにはうれしいポイント。ホテル特製カレーや牛ばらと冬野菜のポトフ仕立てなど、ほっと心がほどける一皿も。
食後は、アップルパイやガトーショコラ、いちごのパフェなど、冬らしいデザートでゆっくり締めくくりを。窓から望む横浜の景色とともに、ひとり時間を贅沢に味わって。
※写真はイメージです
【ランチブッフェ】シーフードと冬の味覚フェア(土日祝90分制)
店舗名：ブッフェ・ダイニング「オーシャンテラス」／ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル
金額：7,000円（税・サ込）
制限時間:90分制
プラン販売期間:2025/12/02〜2026/03/02
住所：神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1 ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル1F
◆Bistro China ENCORE／横浜東急REIホテル
※写真はイメージです
ハーフビュッフェ付きのランチプラン！異国情緒漂うメニューに舌鼓
みなとみらいエリア、横浜東急REIホテル内にある「Bistro China ENCORE」は、ひとりでも自然体で過ごせる大人の上質空間。街の空気に溶け込むスタイリッシュな店内で、洋食と中華をベースにしたシェフのセンスが光る一皿を、気負わず楽しめる。
現在スタートしているハーフビュッフェ付きランチは、おひとりさまにこそおすすめ。メイン料理は当日気分でセレクトし、サラダやパン、デザートは好きなものを好きなだけ。量もペースも自分次第だから、無理なく、心地よく満たされる。
さらに滞在時間は無制限。食後はコーヒー片手にゆっくり余韻を楽しんだり、窓から街を眺めながら、次の予定やこれからのことを考えたり。刺激とくつろぎが心地よく同居する、横浜らしい“ひとりランチ時間”を過ごして。
※写真はイメージです
【ハーフビュッフェ付き】肉or魚or中華料理から選べるメイン+ドリンクバー+デザート5種食べ放題
店舗名：Bistro China ENCORE／横浜東急REIホテル
金額：3,000円（税・サ込）
制限時間:ランチタイム終了まで滞在可能
プラン販売期間:2025/09/01〜
住所：神奈川県横浜市西区みなとみらい4-3-6
◆ブラスリー ミリー ラ・フォーレ／ローズホテル横浜
※写真はイメージです
点心やマンゴープリンも！横浜中華街エリアでカジュアルフレンチのビュッフェを
横浜中華街の東門すぐ、ローズホテル横浜にある「ブラスリー ミリー ラ・フォーレ」。フランス語で“森の中の湖”を意味する店名のごとく木のぬくもりに満ちた空間で、中華街エリアでは数少ない洋食メニューを堪能。
ヨーロッパを中心に各国で腕をみがいたシェフによる、特別なセレブレーションランチブッフェ。新鮮な三浦佐島漁港から仕入れた魚のブイヤベースや、国産牛と三浦産の野菜を使用した岩塩炙り焼きなど、目にも美しい料理の数々が揃う。さらに、サラダバーや多彩な前菜、温菜、中華、デザートも豊富に取り揃えられ、訪れるたびに新しい発見が待っている。心温まるサービスと共に、自分へのご褒美にもぴったり。
