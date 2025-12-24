【難読漢字】駅名当て「万能倉駅」　お好み焼き文化が盛んな地域です

全国には数多くの難読地名が存在します。うっかり読み間違えて恥ずかしい思いをした人も多いはず。

本コーナーでは、読み間違いが多い難読地名を名前の由来だけではなく、特産品や地元グルメ情報とともにご紹介します。

文、画像／おと週Web編集部

【写真ギャラリーで読み方を当てよう】 何問わかる？ 過去に出題された難読漢字の読み方に挑戦!!

あなたは読めますか？

「万能倉駅」という漢字を読めますか。「ばんのう」ではありません。

難易度：★★★★☆

■難読漢字、駅名編の正解はこちら

正解：まなぐらえき

万能倉駅は、広島県福山市に位置するJR西日本福塩線の駅で、現在は無人駅となっています。乗降客数は福山市内の主要駅と比べると多くはありませんが、地域住民の通勤・通学を支える生活路線の駅として利用されています。

駅の周辺には、かつて要衝であった神辺城跡や宿場町の歴史を伝える神辺本陣跡があり、のどかな高屋川沿いの風景とともに歴史散策が楽しめます。

万能倉駅のある神辺町は、福山市の北部に位置し、お好み焼き文化が盛んな地域です。とくに、北隣の府中市で発展したご当地グルメ「府中焼き」の影響を強く受けています。

府中焼きとは、一般的な広島風お好み焼きと異なり、豚バラ肉ではなく豚のミンチ肉を使用し、このミンチから出る脂で麺や生地を揚げ焼きのようにカリッと仕上げるのが特徴です。

神辺町内の多くのお好み焼き店や鉄板焼き店では、この府中焼きスタイルを取り入れたメニューが提供されています。万能倉駅周辺にも、隠れた名店が存在し、カリカリの麺とミンチ肉の旨味が凝縮したお好み焼きを味わえます。

駅名は、この地がかつて多くの物資を集積し、それらを保管する「万（よろず）の倉」が立ち並んでいたということに由来するといわれています。

