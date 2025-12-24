HANAから3人が『かまいガチ』初参戦！ 濱家ファンのCHIKAは思わず乙女モードに
お笑いコンビ・かまいたち（濱家隆一、山内健司）の冠番組『かまいガチ』の24日放送には、7人組ガールズグループ「HANA」からCHIKA、MOMOKA、KOHARUが初出演する。特定のミッションを達成したらその場で、ガチで帰宅できる人気企画『達成したら即帰宅するねん』に参戦する。
【写真】バラエティーでめちゃくちゃ楽しそうなHANAメンバー
クリスマスイブを盛り上げるべく、キュートなサンタ帽をかぶって登場したHANAメンバーは、即帰宅バトルへの気合も十分。「母が実家から来てくれているので、早く帰りたい」（KOHARU）など、それぞれ前のめりで勝利を誓う。
そんな3人を迎え撃つのは、かまいたち、そして芸能界一と言っても過言ではないほどHANAのことが大好きな屋敷裕政（ニューヨーク）。ゴキゲンなトナカイ・カチューシャを着用し、意気揚々と参戦した彼らは1秒でも長く、HANAメンバーの帰宅を阻止することができるのか。
クリスマスイルミネーションにも負けない鮮やかな火花を散らし、次々とミッションに挑んでいく面々。そんな中、勝負は聖なる夜らしからぬ（!?）絶叫が鳴りやまない大接戦に発展。ほんのちょっとでもはみ出したら失敗認定、遠く離れた枠内に向けてソリを押し出し、一発駐車できたら即帰宅となる激ムズ・ミッションでは、山内の咆哮が鳴り響く。2022年カタールＷ杯での「三笘（薫）の1ミリ」ならぬ、「山内の逆1ミリ」が物議を醸す。
さらに敵味方関係なく、ちまたで話題のHANA円陣を組み、気合を入れ直す出演者一同に、容赦なき新局面が。MOMOKAが身をよじらせ、悲鳴を上げる事態も起きる。まさかの展開が次から次へと押し寄せる今回のバトル。はたして最初にミッションを達成し、帰宅できるのは誰なのか。
また、番組ではここでしか見られないHANAメンバーの貴重な姿もあらわになる。何を隠そう、濱家のファンだというCHIKA。濱家本人がその事実を明かすと、思わずはにかみ、乙女モードに。さらに、「あっち向いてホイ」の勝ち抜きミッションでは、濱家との1対1の勝負に高揚。KOHARUが「好きな人と遊んでるみたい（笑）」とツッコめば、MOMOKAも「もう一緒に帰っちゃえばいいんじゃない？」とニヤニヤ。当のCHIKAも笑顔満開で「うん、そうだね。頑張ろ！」と、さらにテンションを上げる。そんなHANAメンバーが、勝負の最中に三人三様の尊いイケメンマインドも発動。自らの恋愛観も盛り込んだ言動で、視聴者をときめかせる。
