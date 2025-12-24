ÇÈÎÜ¡õ¹â¿ù¿¿Ãè¤¬·ëº§¡¢»³ÅÄÍµµ®¡õÀ¾Ìî¼·À¥¤ËÂ³¤¯¡Ö¥²¡¼¥àº§¡×¤Ç°é¤à¡È¶ËÈë°¦¡É¤Î·Á
¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤òÍâÆü¤Ë¹µ¤¨¤¿2025Ç¯12·î23Æü¡¢·ÝÇ½³¦¤Ë²¹¤«¤Ê¾×·â¤¬Áö¤Ã¤¿¡£ ½÷Í¥¤ÎÇÈÎÜ¡Ê34¡Ë¤ÈÇÐÍ¥¤Î¹â¿ù¿¿Ãè¡Ê29¡Ë¤¬¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç·ëº§¤òÈ¯É½¡£2¿Í¤ÏÏ¢Ì¾¤Ç¡Ö»Å»ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ª¸ß¤¤¤òÃÎ¤ê¡¢»þ´Ö¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÏ¢Ì¾¤Ç·ëº§¤òÊó¹ð¤·¤¿ÇÈÎÜ¤È¹â¿ù¿¿Ãè
ÇÈÎÜ¤È¹â¿ù¿¿Ãè¤ò·ë¤ó¤À¥²¡¼¥à
¡Ö¡Ø¥¹¥Ý¥Ë¥Á¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊüÁ÷½ªÎ»¤«¤é¿ô¤«·î¤ò·Ð¤Æ¥É¥é¥Þ¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¸òºÝ¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£2¿Í¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²¡¼¥à¹¥¤¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ê¡¢¸òºÝ´ü´Ö¤ÏÌó2Ç¯¡£Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²¡¼¥à¤Ç°¦¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê·ÝÇ½»öÌ³½ê´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡²¿¤è¤ê¥Õ¥¡¥ó¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Æó¿Í¤¬2023Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î¤ª²Ç¤¯¤ó¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç±é¤¸¤¿´Ø·¸À¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¸½¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¡Ö¥ê¥¢¥ë¤ª²Ç¤¯¤óº§¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£SNS¤Ç¤â¡Ö¥É¥é¥Þ¤Ç¤Î¤´±ï¤¬¼ÂÀ¸³è¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¸½¼Â²½¤Ç¾ð½ïÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ó¡×¤È¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±ºî¤ÇÇÈÎÜ¤Ï¡¢»Å»ö¤Ï´°àú¤À¤¬»äÀ¸³è¤Ï¥º¥Ü¥é¤Ê¡È±øÉô²°¡É½÷»Ò¡¦Â®¸«Êæ¹á¡ÊÇÈÎÜ¡Ë¤ò¡¢¹â¿ù¤Ï²È»öÎÏºÇ¶¯¤Î¡È¤ª²Ç¤¯¤ó¡É¤³¤È»³ËÜÃÎÇî¤ò¹¥±é¡£¤Á¤°¤Ï¤°¤ÊÆó¿Í¤¬Æ±µïÀ¸³è¤ò·Ð¤Æ·ë¤Ð¤ì¤ë¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¤Ï¡¢Åö»þ¡Ö¿å10¡×ÏÈ¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¡¡
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢º£²ó¤Î·ëº§È¯É½¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ï¢ÁÛ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢À±Ìî¸»¤È¿·³À·ë°á¤Î¡ÈÆ¨¤²ÃÑº§¡É¤À¡£
¡¡2¿Í¤Ï2016Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÆ¨¤²¤ë¤ÏÃÑ¤À¤¬Ìò¤ËÎ©¤Ä¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç·ÀÌó·ëº§¤ò·ë¤ÖÉ×ÉØ¤ò±é¤¸¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¸òºÝ¤ò³«»Ï¡£2021Ç¯5·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢¡ÈÆ¨¤²ÃÑº§¡É¤È¤·¤Æ¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£
¡Ö¶¦±éºîÉÊ¤Ç¤ÎÌòÊÁ¤¬·ëº§¸å¤â¶¯¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ØÊª¸ì¤¬¸½¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤Ê´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Æ¨¤²ÃÑ¤â¤ª²Ç¤¯¤ó¤â¡¢¸½ÂåÅª¤ÊÃË½÷´Ø·¸¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢±é¤¸¤ë²áÄø¤ÇÇÐÍ¥¼«¿È¤¬ÌòÊÁ¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¸ß¤¤¤Î¿Í´ÖÀ¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÇÈÎÜ¤µ¤ó¤È¹â¿ù¤µ¤ó¤Ï¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Î¥¤¥ó¥É¥¢ÇÉ¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¤é¡¢³°¤Ç¤Î¥Ç¡¼¥È¤è¤ê¤â¡¢¼«Âð¤Ç°ì½ï¤Ë¥²¡¼¥à¤ò¤·¤Ê¤¬¤é²ñÏÃ¤ò½Å¤Í¤ë»þ´Ö¤ÎÊý¤¬¡¢2¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¼«Á³ÂÎ¤Çµï¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê·ÝÇ½»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
»³ÅÄÍµµ®¤ÈÀ¾Ìî¼·À¥¤â¡Ö¥²¡¼¥àº§¡×
¡¡·ÝÇ½³¦¤Ç¤Ï¶áÇ¯¡¢2024Ç¯3·î¤Ë·ëº§¤·¤¿»³ÅÄÍµµ®¤ÈÀ¾Ìî¼·À¥¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²¡¼¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ°¦¤ò°é¤à¡Ö¥²¡¼¥àº§¡×¤¬Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£
¡Ö»³ÅÄ¤µ¤ó¤äÀ¾Ìî¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¿Íµ¤¤ÎÇÐÍ¥Æ±»Î¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼«Âð¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¥Ü¥¤¥¹¥Á¥ã¥Ã¥ÈÅù¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ì¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²¡¼¥à¤Ï¡¢Ã¯¤ÎÌÜ¤âµ¤¤Ë¤»¤ºÁÇ¤Î¼«Ê¬¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤»¤ëµ®½Å¤Ê¥Ç¡¼¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Â¾¤Ë¤â2014Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿²ÃÆ£²Æ´õ¤µ¤ó¤Ï¤ªÁê¼ê¤È¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²¡¼¥à¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢2021Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿²ÆºÚ¤µ¤ó¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ð¥È¥ë¥²¡¼¥à¡ØPUBG¡Ù¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤È¸øÉ½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²¡¼¥à¤òÄÌ¤¸¤¿½Ð²ñ¤¤¤ä¸òºÝ¡¦·ëº§¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Ï±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Î¶¦±é¤¬Îø°¦¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿·ÝÇ½³¦¡£¤·¤«¤·ÎáÏÂ¤Î»þÂå¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²¡¼¥à¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥Ä¡¼¥ë¤¬¿·¤·¤¤Îø°¦¤Î·Á¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢µÈ¹âÍ³Î¤»Ò¡¢µÜÏÆºéÎÉ¡¢¤½¤·¤ÆÇÈÎÜ¤éÌ¾¤À¤¿¤ë½÷Í¥¤¿¤Á¤¬¥²¡¼¥à¹¥¤¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¼¡¤Î¥²¡¼¥àº§¥«¥Ã¥×¥ë¤ÏÃ¯¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²èÌÌ±Û¤·¤Ë¶¨ÎÏ¥×¥ì¥¤¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¿ÍÀ¸¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¸½ÂåÅª¤Ê¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£