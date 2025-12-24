DAIGO¡õÁÒÅÄ±Íçý¡¢¿´²¹¤Þ¤ë¡È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥È¡¼¥¯¡É±ÇÁü²ò¶Ø¡¡ÅÄÃæÈþ³¤¡¦±ÛÇµÁÕ¡¦Âçµ×ÊÝÎÜÈþ¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå
¡¡º£Ç¯¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ÇºÇ½é¤Î³¨ËÜ¤¬½ÐÈÇ¤µ¤ì¤Æ¤«¤é80¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ö¤¤«¤ó¤·¤ã¥È¡¼¥Þ¥¹¡×¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç500ÏÃ°Ê¾å¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬±ÇÁü²½¤µ¤ì¡¢À¤³¦200°Ê¾å¤ÎÃÏ°è¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÄ¹¤¤Îò»Ë¤ÎÃæ¤Ç½é¤È¤Ê¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹±Ç²è¡Ø±Ç²è ¤¤«¤ó¤·¤ã¥È¡¼¥Þ¥¹ ¥µ¥ó¥¿¤ò¤µ¤¬¤»¡ª¥Ñ¡¼¥·¡¼¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹µÞ¹Ô¡Ù¤¬¸ø³«Ãæ¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛDAIGO¡õÁÒÅÄ±Íçý¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î»×¤¤½Ð¤È¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤Ø¤¦¤£¤Ã¤·¤å¡ª
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î´ê¤¤¤ò¤«¤Ê¤¨¡¢ºÇ¹â¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò·Þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥È¡¼¥Þ¥¹¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¤¬¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤òÈ¯´ø¤·¤ÆÂçÊ³Æ®¤¹¤ëÊª¸ì¡£±Ç²è¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥½¥ó¥°¤â¿ï½ê¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢Ãç´ÖÆ±»Î¤¬»×¤¤¤ä¤ë»Ñ¤Ë¿´¤¬²¹¤«¤¯¤Ê¤ë¡¢¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥à¡¼¥Ó¡¼¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¸ì¿á¤ÂØ¤¨ÈÇ¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥È¡¼¥Þ¥¹Ìò¡¦ÅÄÃæÈþ³¤¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÀ¼Í¥¿Ø¤¬½¸·ë¡£¤µ¤é¤Ë¥²¥¹¥ÈÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ¡¢¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤¹¤ëDAIGO¤È¡¢ËÜºî¤Ç¿ÍÀ¸½é¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³¤ËÄ©Àï¤·¤¿¿Íµ¤»ÒÌò¡¦ÁÒÅÄ±Íçý¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¤ÎÉñÂæ¤Ç¤â¤¢¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢DAIGO¤ÈÁÒÅÄ¤¬¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î»×¤¤½Ð¡×¤È¡Öº£Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÍ½Äê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¦¥È¡¼¥¯±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡DAIGO¤«¤é¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¤Ê¤Ë¤«¤¢¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿ÁÒÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¤Í¤§¤Í¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¥±¡¼¥¤òºî¤Ã¤¿¤³¤È¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç²óÅú¡£°ìÊý¡¢ÁÒÅÄ¤«¤é¡Ö»Ò¤É¤â¤Îº¢¡¢¤É¤ó¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤À¤Ã¤¿¡©¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿DAIGO¤Ï¡¢¥µ¥ó¥¿¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¡È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡É¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤½¤Î¸å¤âÏÂ¤ä¤«¤Ê¥È¡¼¥¯¤¬Â³¤¡¢ºÇ¸å¤Ë¤ÏÆó¿Í¤À¤±¤ËÄÌ¤¸¤ë¥Î¥ê¤ÇÆÍÁ³¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤ò»Ï¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁÒÅÄ¤Î¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Âç¤¤¤¤â¤Î¡×¤¬¥Þ¥¤¥Ö¡¼¥à¤À¤È¤¤¤¦¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¤ª´ê¤¤¤ä¡¢DAIGO¤ÎÍ¥¤·¤¤¡È¥Ñ¥Ñ¤Î´é¡É¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»×¤ï¤º¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë±ÇÁü¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥È¡¼¥Þ¥¹Ìò¤ÎÅÄÃæ¡¢¥Ñ¡¼¥·¡¼Ìò¤Î±ÛÇµÁÕ¡¢¥«¥ÊÌò¤ÎÂçµ×ÊÝÎÜÈþ¤«¤é¤â¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î»×¤¤½Ð¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥È¡¼¥Þ¥¹Ìò¡§ÅÄÃæÈþ³¤¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤¬ËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡ªËèÇ¯²¿¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤«³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Êì¼êºî¤ê¤ÎÂç¤¤Ê·¤²¼¤Ë¤ª¼ê»æ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÄ«¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤«¤é¤Î¤ªÊÖ¤·¤Î¤ª¼ê»æ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡£¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¥µ¥ó¥¿¤«¤é¤Î¹±Îã¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¤¢¤ê¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤Î¼þ¤ê¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î³«Éõ¼°¡£Ëå¤È¤º¤Ã¤È´î¤ó¤Ç¡¢¥±¡¼¥¤â¿©¤Ù¤Æ¡¢»×¤¤½Ð¤¹¤À¤±¤Ç¤â¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¢£¥Ñ¡¼¥·¡¼Ìò¡§±ÛÇµÁÕ¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡¡Ö¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤Ë¼ê»æ¤ò½ñ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸åÆüÍ¹Á÷¤Ç¤ªÊÖ»ö¤¬ÆÏ¤¡¢¼«Ê¬
¤Ç¤ÏÆÉ¤á¤Ê¤¤±Ñ¸ì¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ë¤È¤¤á¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊÌ¤ÎÇ¯¤Ë¤Ï¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¸þ¤±¤Ë¤ª²Û»Ò¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡Äº£¤Ç¤âÁÇÅ¨¤ÊÁÛ¤¤½Ð¤Ç¤¹¡×
¢£¥«¥ÊÌò¡§Âçµ×ÊÝÎÜÈþ¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡¡Ö¼Â¤Ï»ä¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â»Ð¤Ï¿®¤¸¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»Ð¤ÎÌ´¤ò²õ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤È¡¢¡Ø¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤éËÜÅö¤Ë»ä¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤À¤±Íè¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¸ý¤Ë¤Ï½Ð¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Á¤ã¤ó¤È»ä¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤âËèÇ¯Íè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¡ªÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£»×¤¦¤Î¤Ï¡¢¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤¬ËÜÅö¤Ë¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¿´¼¡Âè¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤Ï¡¢¤¤Ã¤ÈÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
