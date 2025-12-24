WÇÕ¤ÇÆüËÜ¤ÈÆ±ÁÈ¤Î¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤¬¥¢¥Õ¥ê¥«Áª¼ê¸¢¤Ç²÷¾¡È¯¿Ê¡¡¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¤Î¥¢¥·¥å¥ê¤¬2ÆÀÅÀ
¡¡¡þ¥¢¥Õ¥ê¥«Áª¼ê¸¢1¼¡¥ê¡¼¥°CÁÈ¡¡¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢3¡½1¥¦¥¬¥ó¥À¡Ê2025Ç¯12·î23Æü¡¡¥â¥í¥Ã¥³¡¦¥é¥Ð¥È¡Ë
¡¡¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤¬ÇòÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¥¦¥¬¥ó¥À¤È¤Î1¼¡¥ê¡¼¥°Âè1Àï¤Ë3¡½1¤Ç²÷¾¡¡£Á°È¾10Ê¬¤ËMF¥¹¥¥ê¡ÊE¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡Ë¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤ë¤È¡¢±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤Î¥¢¥·¥å¥ê¡Ê¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¡Ë¤¬Æ±40Ê¬¤È¸åÈ¾19Ê¬¤Ë²ÃÅÀ¡£½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë1ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¤¬¡¢³Ê²¼¤Î¥¦¥¬¥ó¥À¤òÌäÂê¤Ê¤¯Âà¤±¤¿¡£
¡¡¼ì·®¤Î¥¢¥·¥å¥ê¤Ï¡Ö¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤Æ¯¤¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ä¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤â¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡£´¨¤¤±«¤ÎÃæ¤Ç²æ¡¹¤Ø¤Î¿®Íê¤ËÊó¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ê¤é¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡×¤ÈËþÂ¤²¡£¥È¥é¥Ù¥ë¥·´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤¬Èó¾ï¤Ë¸úÎ¨Åª¤À¤Ã¤¿¡£²æ¡¹¤ÎÌÜÉ¸¤ÏÀª¤¤¤òÁý¤·¤Ê¤¬¤é»î¹ç¤´¤È¤Ë²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡×¤Èº£¸å¤ÎÀï¤¤¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡FIFA¥é¥ó¥¥ó¥°41°Ì¤Î¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤Ï2026Ç¯WÇÕËÌÃæÊÆÂç²ñ¤ÇÆ±18°Ì¤ÎÆüËÜ¤ÈÆ±¤¸1¼¡¥ê¡¼¥°FÁÈÆþ¤ê¡¢6·î20Æü¤ÎÂè2Àï¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£