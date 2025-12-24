NTTÅìÆüËÜ¤¬¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥Ä ¸÷25G¡×¤ò26Ç¯3·î¤ËÄó¶¡³«»Ï¡¢ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¤Î°ìÉô¤«¤é
NTTÅìÆüËÜ¤Ï12·î23Æü¡¢¸÷¥Ö¥í¡¼¥É¥Ð¥ó¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥Ä ¸÷¥¯¥í¥¹¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢FTTH¡ÊFiber To The Home¡Ë¥¢¥¯¥»¥¹¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥Ä ¸÷25G¡×¤ò2026Ç¯3·î31Æü¤è¤êÄó¶¡³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤ÏÅìµþÅÔÃæ±û¶è¤Î°ìÉô¤«¤éÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¡ûÄó¶¡¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
ºòº£¤Ï¹âÀººÙ¤Ê4K / 8K±ÇÁü¤È¤¤¤Ã¤¿±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¹âÉÊ¼Á²½¤ä¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²¡¼¥à¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤ê¡¢ÂçÍÆÎÌ¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¡¢Ë¡¿Í¡¦²ÈÄí¤È¤â¤Ë¡Ö¹âÂ®¡¦ÂçÍÆÎÌ¡×¤ÎÍ×Ë¾¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÄÌ¿®Â®ÅÙºÇÂç³µ¤Í10¥®¥¬¥Ó¥Ã¥È / ÉÃ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥Ä ¸÷¥¯¥í¥¹¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢ÄÌ¿®Â®ÅÙ¾å¤ê / ²¼¤êºÇÂç³µ¤Í25¥®¥¬¥Ó¥Ã¥È / ÉÃ¤ÎFTTH¥¢¥¯¥»¥¹¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥Ä ¸÷25G¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
Æ±¼Ò¤ÏFTTH»Ô¾ì¤ò¤µ¤é¤Ë¤±¤ó°ú¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤ÊÄÌ¿®´Ä¶¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÄÌ¿®Â®ÅÙºÇÂç³µ¤Í50¥®¥¬¥Ó¥Ã¥È / ÉÃ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤Î¸¡Æ¤¤â¿Ê¤á¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡û¥µ¡¼¥Ó¥¹³µÍ×
¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥Ä ¸÷25G¡×¤Ï²ÃÆþ¼Ô¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¤òÊ£¿ô¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ç¶¦ÍÑ¤·¡¢·ÀÌó¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¥×¥í¥Ð¥¤¥À¡¼¡ÊISP»ö¶È¼Ô¡Ë¤Ê¤É¤Ø¾å¤ê / ²¼¤êºÇÂç³µ¤Í25¥®¥¬¥Ó¥Ã¥È / ÉÃ¤ÎÄÌ¿®Â®ÅÙ¤ÇÀÜÂ³¤¹¤ë¥Ù¥¹¥È¥¨¥Õ¥©¡¼¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¥×¥í¥Ð¥¤¥À·ÀÌó¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£
½é´üÈñÍÑ¤Ï·ÀÌóÎÁ800±ß¡ÊÀÇ¹þ880±ß¡Ë¤È¹©»öÈñ2Ëü±ß¡ÊÀÇ¹þ2Ëü2000±ß¡Ë¡¢·î³ÛÍøÍÑÎÁ¤Ï2Ëü5000±ß¡ÊÀÇ¹þ2Ëü7500±ß¡Ë¡£
