¡Ú¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½ ÈÄÁÒ Þæ¤Î¡Ö¤ä¤ë¤è¡¢²¶¤Ï¡ª¡×¡ÛÂè50²ó¡¡¿·Å·ÃÏ¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤ÎÊ³Æ®¡¢26Ç¯¤Ø¤Î´üÂÔ
2025Ç¯8·î¤Ë¥ª¥é¥ó¥À¤ÎÌ¾Ìç¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿ÈÄÁÒÞæ¡£¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¤È¤³¤í¤â¤¬¤¯ËèÆü¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¡¼¥°¡¢²¤½£CL¤Ç¤ÎÏ¢ÇÔ¤Ê¤É¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢à¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Öá¤È¸À¤¤ÀÚ¤ëÍýÍ³¤È¤Ï¡£¡ÚÅÁÅý¤Î°ìÀï¤ÇFW¾åÅÄåºÀ¤¤ÈÂÐ·è¡Û
2025Ç¯12·î14Æü(ÆüËÜ»þ´Ö¡£°Ê²¼Æ±)¡¢¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸Âè16Àá¡£¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹ÂÐ¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Î»î¹ç¤¬¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Û¡¼¥à¡¢¥è¥Ï¥ó¡¦¥¯¥é¥¤¥Õ¡¦¥¢¥ì¥Ê¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¡£
¤³¤Î¥²¡¼¥à¤Ï¡¢¥ª¥é¥ó¥À¸ì¤Ç¡Ö¥Ç¡¦¥¯¥é¥·¥±¥ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¹ñÆâ¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤ÏÅÁÅý¤Î°ìÀï¤È¤µ¤ì¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¥À¡¼¥Ó¡¼¥Þ¥Ã¥Á°Ê¾å¤Î²ÁÃÍ¤ò»ý¤Ä¤È¤¤¤¦¡£
ËÍ¤â¡¢19-21Ç¯¤Ë¥Õ¥í¡¼¥Ë¥ó¥²¥ó¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤«¤é¡¢¤Û¤«¤ÎÁª¼êÆ±ÍÍ¤Ë¤³¤Î¥²¡¼¥à¤òÆÃÊÌ»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ì¤«¤é4Ç¯¡¢¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¤½¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä¤È¤Ï......¡£
»î¹ç¤Ï2-0¡¢ÇòÇ®¤·¤¿Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿(¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤¬¾¡Íø)¡£ËÍ¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤âÀäÂÐ¤ËÍî¤È¤»¤Ê¤¤»î¹ç¡£¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢³§¤â¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ëµ¤¹ç¤¤½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤ÎÆ±Î½¤Ç¡¢¥ê¡¼¥°¤ÎÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÆÈÁö¤¹¤ë(¾åÅÄ)åºÀ¤¤¬¤¤¤ë¡£¤½¤·¤ÆDF¤Ë¤ÏÆ±¤¸¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤è¤¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤â¤¢¤ë(ÅÏÊÕ)¹ä¤â¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤À¤«¤é¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢µ¤»ý¤Á¤Ï¹â¤Ö¤Ã¤¿¡£
åºÀ¤¤ÏÂåÉ½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÍê¤â¤·¤FW¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤¤¤¶Áê¼ê¤Ë¤¹¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Èó¾ï¤ËÌñ²ð¤ÊÂ¸ºß¤À¡£¤¤¤¤¾õ¶·¤Ç¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼þ¤ê¤«¤é(Â¤ò)°ìËÜ¿¶¤é¤»¤¿¤À¤±¤Ç·è¤á¤é¤ì¤ëÈ´·²¤Î¥·¥å¡¼¥È¥»¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤ÏÀÎ¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤Þ¤·¤Æ¤ä¡¢º£µ¨¤Î16Àï18¥´¡¼¥ë(12·î14Æü¸½ºß)¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¤¤¤«¤Ë¶¼°Ò¤Ç¤¢¤ë¤«¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡£
ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤«¤ËåºÀ¤¤Ë»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤«¡¢¤½¤³¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¡£26Ç¯3·î22Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¥Û¡¼¥à¤Î¥Ç¡¦¥¯¥é¥·¥±¥ë¤Ç¤âÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¡Ú¿·Å·ÃÏ¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤ÇCL¤ÎÀöÎé¤ò¼õ¤±......¡Û
8·î¤ËËÍ¤Ï¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ø°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢ÀµÄ¾11·î¤¢¤¿¤ê¤Þ¤Ç¤ÏÃµ¤êÃµ¤ê¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢ËþÂ¤Ë·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤º¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Æñ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¡£
º£¤Þ¤Ç¤¤¤¿¥É¥¤¥Ä¤Î¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Îµï¿´ÃÏ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ÆÃ¤ËËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¸å¤È¤Ê¤Ã¤¿ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£µ¢¤ì¤ë¤â¤Î¤Ê¤é¤Ðµ¢¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤â¤¢¤ë¡£
¤Ç¤â¡¢¤½¤¦»×¤¨¤ë¤Î¤ÏËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÈó¾ï¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤³¤È¤À¡£°ì¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ÇÊÉ¤Ë¤Ö¤ÁÅö¤¿¤Ã¤Æ¤â¤¬¤¯¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¿Ê²½¤¹¤ëàÁ°Ãûá¤À¤È¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(°Ê²¼¡¢CL)¤Î¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢12·î11Æü¡¦Âè6Àá¤ÎÂÐ¥«¥é¥Ð¥Õ(¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥ó)Àï¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯½éÇòÀ±¤ò¤Ä¤«¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
4-2¤Î·àÅª¤ÊµÕÅ¾¾¡Íø¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤ËËÍ¤ÈGK¥ä¥í¥·¥å¤ÎÏ¢·¸¥ß¥¹¤«¤éÁê¼ê¤ËÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌÔ¾Ê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
Ç°´ê¤À¤Ã¤¿CL¤Ç¤ÎÀï¤¤¤Ï9·î18Æü¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ëÀï¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤Ë¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡¢¤½¤·¤ÆËÍ¤¬½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¡¢¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤È¤Î»î¹ç¤â´Þ¤á¤ì¤Ð5Ï¢ÇÔ¡£¤Þ¤µ¤ËÀöÎé¤ò¼õ¤±¤¿·Á¤À¡£¤·¤ó¤É¤¯¤Ê¤¤¤È¸À¤¨¤Ð¥¦¥½¤Ë¤Ê¤ë¡£¤«¤Ê¤ê¥¥Ä¤«¤Ã¤¿¡£
¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»î¹ç¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¾¡¤¿¤Ê¤¤¤ÈÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¡£25Ç¯²Æ¤Ë¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Î¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ø°ÜÀÒ¡¢ËÍ¤ÈÆ±¤¸¤¯CL¤Ë½é¤á¤ÆÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÆÍ§¤Î(MFÆ²°Â)Î§¤È¤â¤Á¤ç¤¯¤Á¤ç¤¯ÅÅÏÃ¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Èà¤Î¥Á¡¼¥à¤â¤Þ¤¿CL¤Ç¤Ï¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼«Á³¤È¤ª¸ß¤¤¤Ë½Ð¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¡¢(»î¹ç¤Ë)¾¡¤Á¤¿¤¤¤è¤Í¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤¿²áÌ©ÆüÄø¤â¼ÂºÝ¤ÏÁÛÁü¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£½µËö¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Î¸å¡¢¥ß¥Ã¥É¥¦¥¤¡¼¥¯(½µ¤ÎÈ¾¤Ð¡¢¿åÍË)¤ËCL¤Î»î¹ç¡¢¤¹¤°¤Þ¤¿¼¡¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤¬½µËö¤Ë......¡£¤³¤ì¤¬±ä¡¹¤ÈÂ³¤¯¡£¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤Ë¤ÏµÙ¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¤Ê¤¤¡£¼¡¤Î»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ò¤¿¤¹¤é½àÈ÷¤ËÅ°¤¹¤ë¡£¤º¤Ã¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤À¡£
¤³¤Î¥¿¥¤¥È¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¤³¤Ê¤·¡¢¹ñÆâ¥ê¡¼¥°Àï(¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥ó)¤Ç¤âCL¤Ç¤â¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë·ë²Ì¤ò½Ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ê¥³½êÂ°¤Î(MFÆîÌî)Âó¼Â·¯¤ÏËÜÅö¤Ë¥¿¥Õ¤À¤È»×¤¦¡£
Âó¼Â·¯¤«¤é¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡¢Âó¼Â·¯¤°¤é¤¤¤Î¶¯ÅÙ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð²¤½£¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¤Î¤À¤ÈÄË´¶¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£
¾ïÆüº¢¤«¤é¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¤â¤Ã¤È¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¯¤ÆÉ¬»à¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢Æ±ÍÍ¤Ë¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥Æ¥£¤â¤â¤Ã¤È¹â¤á¤¿¤¤¡£
26Ç¯¤ÏËÌÃæÊÆWÇÕ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°½éÀï¤ÎÁê¼ê¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¡£¤µ¤é¤ËßõÎõ¤Ê²¤½£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¹ñ¤ä¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¶¯¹ë¹ñ¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
Ç¯ÆâºÇ¸å¤ÎÂåÉ½³èÆ°¤Ç¡¢¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¡Ö¼«¥Á¡¼¥à¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢ÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤ë¤³¤È¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£Ç¯¤ò¤Þ¤¿¤¤¤À25-26¥·¡¼¥º¥ó¤Î¸åÈ¾¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
ÈÄÁÒ Þæ
¹½À®¡¦Ê¸¡¿¹â¶¶»ËÌç¡¡¼Ì¿¿¡¿¥¢¥Õ¥í