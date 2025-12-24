¾®ÀôÈ¬±À¤òÃÎ¤ë¡¡¶áÂå¤Î³ëÆ£¡¢¿È¤ò¤â¤Ã¤ÆÀ¸¤¤¿¡¡±§ÌîË®°ì
¡¡¡Ö»ä¤Ï·²¤ì¤Ç¤¢¤ë¡×¡£¡Ö·Á¤È¤·¤Æ¡¢»ä¤Ï¤¿¤ÀÇÈ¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£ËÜ¼Á¤È¤·¤Æ¡¢»ä¤Ï³¤¤Ê¤Î¤À¡×¡£¥Ï¡¼¥ó¤Î¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤¬Ç¾Î¢¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Å¯³ØÅª¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Á¯ÌÀ¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò·ë¤Ö¸ÀÍÕ¤À¡£¾¾¹¾¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¥Ï¡¼¥ó¤Ï¿Æ¤·¤¤Ì¾Á°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ø²øÃÌ¡Ù¤Î¿ôÊÔ¤òÃÎ¤ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¤ä¤¬¤ÆÊ¸³Ø¤È»×ÁÛ¤Î´Ö¤ÇÈà¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÊý¸þ¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡¡À¾À®É§¡Ø¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¤Î¼ª¡¢¸ì¤ë½÷¤¿¤Á¡Ù¡ÊÍìËÌ½ÐÈÇ¡¦£²£¹£·£°±ß¡Ë¤ÎÃæ¤Î¼¨º¶¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Î°ì¤Ä¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ê¸ÌÀ¤äÎò»Ë¤ÎÂç¤¤ÊÏÈÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤º¥Ï¡¼¥ó¤Î´¶³Ð¤ÎÈùºÙ¤ÊÆ¯¤¤Ë¡¢¤È¤ê¤ï¤±¡Ò²»´¶¡Ó¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤ÎËÜ¤Î¹Í»¡¤ËÌÜ¤â¼ª¤â³«¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¤¿¤·¤«¤Ë¾¾¹¾¤ËÃå¤¤¤Æ¡¢ÁáÄ«¤«¤é¼ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë²»¤òµÏ¿¤·¤¿¥Ï¡¼¥ó¤ÎÊ¸¾Ï¤Ï¡¢Æ°¤¤Ï¤¸¤á¤ëÄ®¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡¢¼«Ê¬¤Î¿´Â¡¤ÎÆ°Ø©¡Ê¤É¤¦¤¡Ë¤Î¤è¤¦¤ËÃÎ³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤ë¤ÇÈà¼«¿È¤¬Ä®¤ÎÁÕ¤Ç¤ë³Ú´ï¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍÍ¡¹¤Ê²»À¼¤È¶¦¿¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÒ´ã¡Ê¤«¤¿¤á¡Ë¤À¤±¤Î»ëÎÏ¤Ç¡¢¸Ð¤È¶õ¤ÎÊÑ¸¸¤ò¤Ä¤Ö¤µ¤Ë¸«¤Ä¤á¤¿¥Ï¡¼¥ó¤ÎÉÁ¼Ì¤â¤á¤¶¤Þ¤·¤¤¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ËÃÎ³Ð¤·¤¿²»À¼¤È¸÷·Ê¤Ï¤½¤ì¼«ÂÎ¤È¤·¤Æ¤¤ï¤À¤Á¡¢Ê¸¾Ï¤ÎÀ¸ºÌ¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÍèÆü¤¹¤ëÁ°¡¢ËÌÊÆ¡¢¤½¤·¤Æ¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Ë¥Ã¥¯Åç¤Ë½»¤ó¤À»þ´ü¤Î¼¹É®³èÆ°¤Ç¤Ï¡¢ÅìÀ¾ÆîËÌ¤Ë¤ï¤¿¤ëÄÉµá¤¬ÒÍÂç¡Ê¤Ü¤¦¤À¤¤¡Ë¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÅÛÎìÀ©¤È¿¢Ì±ÃÏ»ÙÇÛ¤ÎÀ×¤ËÄ¾ÌÌ¤·¡¢¥¯¥ì¥ª¡¼¥ëÀ¤³¦¤Ë¤â½Ð²ñ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇÎÉ¤ÎÊ¸ÌÀ¤äÆ»ÆÁ¤È¤Ï²¿¤«¤ò¥Ï¡¼¥ó¤Ï¿¿·õ¤ËÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¾®ÀôÈ¬±À¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢À¾ÍÎ¤ÈÂ¾¼Ô¤òÈæ³Ó¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î¹Í»¡¤Ë±¢±Æ¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¼Æ£Íµ¸Ê¡ØÊª¸ì¤Î¶áÂå¡Ù¡Ê´äÇÈ½ñÅ¹¡¦£³£°£¸£°±ß¡Ë¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤ÎÉ¾ÏÀ¤Ç¡¢¿À¸Í¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿ÌÕÌÜ¤Î·Ý¿Í¡ÊâÜ½÷¡Ò¤´¤¼¡Ó¡Ë¤Î²Î¤¦¾ìÌÌ¤ò¸ì¤Ã¤¿¥Ï¡¼¥ó¤ÎÊ¸¾Ï¤ò¸ý²Ð¤Ë¤·¤Æ¡¢¡Ö¼ª¤Ê¤·Ë§°ì¡×¤ÎÊª¸ì¤òÏÀ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¸ý¾µÊ¸·Ý¤Ø¤Î¥Ï¡¼¥ó¤Î¶¯¤¤´Ø¿´¤Ï¡¢ÌÀ¼£¤ÎÊ¸³Ø¤ËÎòÁ³¤È»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ï¯ëÖ¡Ê¤í¤¦¤·¤ç¤¦¡Ë¤¹¤ë¿ÈÂÎ¤Î¼ÂÂ¸¤È·ë¤Ó¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÏÀ¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î»í¿Í¡¦±é·à¿Í¥¢¥ó¥È¥Ê¥ó¡¦¥¢¥ë¥È¡¼¤¬¡¢¥Ï¡¼¥ó¤Î²øÃÌ¤òÈ¯¸«¤·¤Æ½ñ¤²þ¤á¤¿¡Ö°¥¤ì¤Ê³Ú»Î¤Î¶Ã°ÛÅªËÁ¸±¡×¤â¤È¤ê¤¢¤²¡¢¤½¤Î¥¢¥ë¥È¡¼¤¬¡¢¼ª¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥ô¥¡¥ó¡á¥´¥Ã¥Û¤ò»¾¡Ê¤¿¤¿¡Ë¤¨¤ë¶¯Îõ¤ÊÊ¸¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤â¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥¢¥ë¥È¡¼¤³¤½¡¢¤«¤Ä¤Æ»ä¤ËØá°Í¡Ê¤Ò¤ç¤¦¤¤¡Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Â¸ºß¤Ç¡¢Èà¤¬¼ã¤¤¤È¤¤Ò¤½¤«¤Ë¥Ï¡¼¥ó¤ÎºîÉÊ¤òÈ¯¸«¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¡¢¾®ÀôÈ¬±À¤È¤Î¡Ö´ñ±ï¡×¤ÎÈ¯Ã¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º¬¸»¤Ø¤Î´ãº¹¤·
¡¡âÜ½÷¤äÈüÇÊË¡»Õ¤¬»àÎî¤ÈÂÐÌÌ¤·»à¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤Æ¸ì¤ëÏ¯ëÖÊ¸·Ý¤Î·ÏÉè¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¶áÂå¡×¤Î²è°ìÅª¤Ê¸À¸ì¤ËÉ÷·ê¤ò¤¦¤¬¤Ä°Û¼Á¤ÊÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£¥®¥ê¥·¥¢¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ô´ñ¤Ê×Ç×Ó¡Ê¤Û¤¦¤³¤¦¡Ë¤Î²Ì¤Æ¤ËÆüËÜ¤Ë¤¿¤É¤ê¤Ä¤¤¤¿¥Ï¡¼¥ó¤Ï¡¢È¿¶áÂå¤Î¤·¤Ö¤È¤¤Á¡ºÙ¤ÊÎÏ¤ËÌ£Êý¤·¤¿¡£¶áÂå¡¿È¿¶áÂå¤ÎÊ£»¨¤Ê³ëÆ£¤ò¿È¤ò¤â¤Ã¤ÆÀ¸¤¤¿º²¤ÎµÏ¿¤¬»Ä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ø¾®ÀôÈ¬±ÀÅìÂç¹ÖµÁÏ¿¡Ù¡ÊÃÓÅÄ²íÇ·ÊÔÌõ¡¢³ÑÀî¥½¥Õ¥£¥¢Ê¸¸Ë¡¦£±£±£¸£¸±ß¡Ë¤Ï¡¢Äë¹ñÂç³Ø¤Ç¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¹ÖµÁÆâÍÆ¤ò°ìºý¤Ë°µ½Ì¤·¤Æ¡¢Ê¸³Ø¼Ô¥Ï¡¼¥ó¤Îµ©Í¡Ê¤±¤¦¡Ë¤Ê´ïÎÌ¤È¥¹¥±¡¼¥ë¤òÃÎ¤é¤·¤á¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Î¡ÖÊ¸³Ø¤Ë¤ª¤±¤ëÄ¶¼«Á³Åª¤Ê¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¾Ï¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ë·Ý½ÑºîÉÊ¤Ë¡ÖÎîÅª¤Ê¡Ê£ç£è£ï£ó£ô£ì£ù¡Ë¤â¤Î¡×¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤À¡£¸ÅÂå¥¢¥ó¥°¥í¡¦¥µ¥¯¥½¥ó¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎîÅª¤Ê¤â¤Î¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¿À¡¢À»À¡¢´ñÀ×¤Ê¤É¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò°ÕÌ£¤·¤¦¤ë¹¤¬¤ê¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÄ¶¼«Á³Åª¡×¡¢¡ÖÎîÅª¤Ê¤â¤Î¡×¤Ï¡¢¤ä¤¬¤Æ°Û¶µ¤È¤·¤Æ¡¢¥¥ê¥¹¥È¶µ¤ÎÉáÊ×À¤Ë¶îÃà¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢¥¥ê¥¹¥È¶µ°ÊÁ°¤Îº¬¸»Åª¤Ê¤â¤Î¤ò¡¢¥Ï¡¼¥ó¤Ï¤¤¤Ä¤â´ãº¹¡Ê¤Þ¤Ê¤¶¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê»ëÌî¤ËÎ©¤Á¡¢³Ø½Ñ¤«¤é¼«Í³¤Ê¸ì¤ê¸ý¤ÇÀ¾ÍÎÊ¸³Ø¤ò¡¢¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¥í¥Þ¥óÇÉ¤Þ¤ÇË«¤á¤¿¤ê¤±¤Ê¤·¤¿¤ê¤ÎÆÈ¼«¤Î¹ÖµÁ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¡Ö¤Á¤Ã¤Ý¤±¡¢ÆÍÈô¡Ê¤È¤Ã¤Ô¡Ë¡¢´ñ¶º¡¢¤à¤éµ¤¡¢Ä¾¾ðÅª¡¢°Ü¤êµ¤¡¢¿À·Ð¼Á¤Ê¡×¤È¼«Ê¬¤ÎÀ³Ê¤ò·ÁÍÆ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢Èà¤ÎÃøºî¤ÎÁ´ÂÎ¤Ï¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¿¼¤¤¡ÖÂç³¤¡×¤Î¤è¤¦¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¡áÄ«Æü¿·Ê¹2025Ç¯12·î20Æü·ÇºÜ