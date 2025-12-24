¸µNHKÃæÀî°ÂÆà¥¢¥Ê¡¢¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¶¯Ä´¤Î¥¿¥¤¥È¥¦¥§¥¢»Ñ¸ø³«¡ÖµÓ¤¬Ä¹¤¯¤ÆåºÎï¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/24¡Û¸µNHK¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ç³èÌö¤¹¤ëÃæÀî°ÂÆà¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬12·î23Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Ë¥ì¥®¥ó¥¹¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¦¥§¥¢»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
ÃæÀî¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¥í¥±¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È »ä¤Î¸å¤í¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¿ÍÀ¸½é¤ÎÂÎ¸³...¤³¤Î¤¢¤È¤Þ¤µ¤«¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¾Ð¾Ð ¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¡¢¼«¿È¤¬½Ð±é¤¹¤ë2026Ç¯1·î1ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÍµÈ¹°¹Ô¤ÎÄ¶¤Ê¤ë¤Û¤É¡ª¥¶¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡×¡Ê¤è¤ë9»þ30Ê¬¡Á¡Ë¤Ç¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôËçÅê¹Æ¡£µÞ¤³¤¦ÇÛ¤Î»³Æ»¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥«¥é¥Õ¥ë¤ÊÊÁ¤Î¥¦¥¨¥¹¥È¤ò¥Á¥é¥Ã¤È¸«¤»¤¿¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤È¥ì¥®¥ó¥¹¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¦¥§¥¢»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢Èþ¤·¤¤¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖµÓ¤¬Ä¹¤¯¤ÆåºÎï¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û32ºÐ¸µNHKÈþ¿Í¥¢¥Ê¡ÖµÓ¤¬Ä¹¤¯¤ÆåºÎï¡×¥¿¥¤¥È¥¦¥§¥¢»Ñ¤Ç¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¶¯Ä´
¢¡ÃæÀî°ÂÆà¥¢¥Ê¡¢¥ì¥®¥ó¥¹¥¦¥§¥¢»ÑÈäÏª
¢¡ÃæÀî°ÂÆà¥¢¥Ê¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
