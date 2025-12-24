【松のや】値段そのまま、海老フライをグレードアップ または 増量「海老海老フェア」/ 12月24日から

とんかつ専門店「松のや」は、12月24日(水)午後3時から、「海老海老フェア」を全店で開始する(一部店舗を除く)。

ロースかつと海老フライを盛り合わせた「ロースかつ&海老フライ定食」(税込970円)の販売価格を変えずに、海老フライを「有頭大海老フライ」にグレードアップ、または1尾増量するもの。2026年1月7日(水)午後3時までの期間限定で行う。

店内飲食のほか、持ち帰りにも対応する。株主優待券は使用できない。フェア期間中、「ロースかつ&海老フライ(1尾)定食」の販売は休止する。ラインアップは以下の通り。価格はいずれも税込で表記。

〈「海老海老フェア」概要〉

【特典その1】値段そのまま「有頭大海老フライ」にグレードアップ

「ロースかつ&海老フライ定食」の価格を変えず、海老フライを「有頭大海老フライ」にグレードアップして提供する。有頭大海老フライ(2尾)の定食も販売。有頭大海老フライ(1尾)の定食では通常価格より200円、2尾では400円お得になる。

◆「ロースかつ&有頭大海老フライ(1尾)定食」970円

※海老フライ1尾→有頭大海老フライ1尾

「ロースかつ&有頭大海老フライ(1尾)定食」

◆「ロースかつ&有頭大海老フライ(2尾)定食」1,250円

※海老フライ2尾→有頭大海老フライ2尾

「ロースかつ&有頭大海老フライ(2尾)定食」

【特典その2】値段そのまま海老フライ1尾の価格で「2尾」に増量

「ロースかつ&海老フライ定食(海老1尾)」の値段はそのまま、海老フライを1尾増量して計2尾にする。通常価格より280円お得。

◆「ロースかつ&海老フライ(2尾)定食」970円

「ロースかつ&海老フライ(2尾)定食」

【販売期間】2025年12月24日(水)午後3時〜2026年1月7日(水)午後3時

【対象店舗】一部店舗を除く、全国の「松のや」

■「松のや」店舗検索ページ