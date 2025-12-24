佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の24日の天気をお伝えします。



「天気図」

九州のすぐ西の海上には低気圧が発生し、前線が延びています。この前線や低気圧が通過するため、各地で本降りの雨となりそうです。



「雨雲の予想」

朝9時ごろには、福岡県、佐賀県全域に雨雲が広がります。昼ごろにかけて本降りの雨が続くでしょう。午後になると、降ったりやんだりの降り方に変わります。夜もすっきりしない天気が続くでしょう。一度やんでもまた降り出す可能性が高いので、空模様に注意してください。



「気温はどうなのか？」

最高気温は23日よりも低くなります。14℃前後のところが多く、朝からあまり気温が変わらないでしょう。



「10日間予報」

雨は木曜日の朝までのところが多いでしょう。雨がやむと、今度は寒気が流れ込んできます。金曜日は福岡市で最高気温が7℃、最低気温が2℃の予想です。内陸の地域では氷点下の寒さでしょう。全国的に寒く、北日本では大雪の恐れがあります。帰省や旅行の予定がある方は最新の情報にご注意ください。また、年始は天気が崩れそうです。雨や雪がちらつくかもしれません。