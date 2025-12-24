Åßµ¨ÆÃÊÌÅÀ¸¡¤ÇÎ¹µÒÎó¼Ö¤Î°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¡¡Ãæ¹ñ¿·áÅ¥¦¥¤¥°¥ë¼«¼£¶è
¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò¥¦¥ë¥à¥Á12·î24Æü¡ÛÃæ¹ñ¿·áÅ¥¦¥¤¥°¥ë¼«¼£¶è¤ÎÅ´Æ»ÉôÌç¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢µ¤²¹¤ÎÄã²¼¤ËÈ¼¤¤¡¢ÀßÈ÷¤Î°ÂÁ´¥ê¥¹¥¯¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿Îó¼Ö¤ÎÅßµ¨ÆÃÊÌÅÀ¸¡¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Î¹µÒ¤Î°ÂÁ´¤Ê°ÜÆ°¤ÈÅ´Æ»Í¢Á÷¤Î±ß³ê²½¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¦¥ë¥à¥ÁµÒ¼Ö´ðÃÏ¤ÏÆ±¼«¼£¶èºÇÂç¤ÎµÒ¼ÖÅÀ¸¡¡¦ÊÝ¼éµòÅÀ¤Ç¡¢ËèÆüÊ¿¶Ñ¤·¤ÆºßÍèÀþµÒ¼Ö32ÊÔÀ®480Î¾¡¢Æ°¼Ö¡ÊÆ°ÎÏÊ¬»¶¼°Îó¼Ö¡Ë¡¦Æ°ÎÏ½¸Ãæ¼°¹âÂ®Îó¼Ö29ÊÔÀ®252Î¾¤¬ÅÀ¸¡¤È½¤Íý¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥¦¥ë¥à¥Á¼ÖÎ¾´ðÃÏ¤ÏÎó¼Ö¤ÎÁö¹ÔÁõÃÖ¤ä´ðÁÃ¥Ö¥ì¡¼¥¤Ê¤ÉÃæ³ËÉôÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀºÌ©¤Ê¸¡ºº¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Åßµ¨¤ÎÎ¹µÒÎó¼Ö¤Î°ÂÁ´¤È°ÂÄê±¿¹Ô¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êµ¼Ô/Çò»Ö¶¯¡Ë