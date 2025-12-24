ダーマファーム×HUENINGKAI限定セットが登場♡MORECOSで叶える特別スキンケア

韓国発ダーマコスメブランドDermafirmから、HUENINGKAIのビジュアルを使用した特別セットが数量限定で登場します。日本の人気コスメセレクトショップMORECOS限定で展開される本企画は、実力派スキンケアとアーティストの魅力を融合したスペシャルな内容。毎日のスキンケア時間が少し特別になるような、ファン心をくすぐる限定ノベルティ付きセットは、この冬の注目アイテムです♡

HUENINGKAI起用の理由と世界観

透明感のあるビジュアルとグローバルな影響力を持つHUENINGKAIは、“肌本来の美しさを引き出す”ダーマファームのブランドコンセプトと高い親和性を持つ存在。

今回のノベルティには、その魅力を最大限に引き出したビジュアルを採用し、スキンケアとカルチャーが融合した特別な体験を演出します。

MORECOS限定特別セット内容

【オリジナルバッグ＋ハートミラーキーホルダー付セット】



価格:10,780円

ダーマファームスージングRTセラム30ml

ダーマファームスージングRTクリーム50ml

ダーマファームスージングRTパッド70枚/180ml

特典:サンプル1種(「スージングRTセラム＆スージングRTクリーム」または「スージングRTパッド」よりランダム1種)、HUENINGKAIハートミラーキーホルダー、オリジナルミニバッグ

【ハートミラーキーホルダー付セット】



価格:7,920円

ダーマファームスージングRTセラム30ml

ダーマファームスージングRTクリーム50ml

特典:サンプル1種(ランダム)、HUENINGKAIハートミラーキーホルダー

スージングRTラインの魅力

スージングRTセラムは、乾燥やくすみが気になる肌をなめらかに整え、透明感のある印象へ導く美容液。乾燥による小ジワを目立ちにくくします(※効能評価試験済み)。

スージングRTクリームは、うるおいを長時間キープし、明るくなめらかな肌印象へ。

スージングRTパッドは、拭き取りケアで角質やキメを整え、肌コンディションをトータルにサポートします。

今だけの特別感をスキンケアに

ダーマファームの実力派スキンケアとHUENINGKAIの魅力が詰まったMORECOS限定セットは、日常に小さなときめきを添えてくれる存在。数量限定だからこそ、手にした瞬間の特別感もひとしおです。

自分へのご褒美にはもちろん、ギフトにもおすすめ♪この機会に、肌と心を満たすスペシャルなスキンケア体験を楽しんでみてください。