¡¡ÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼¤ÇºÇÂ¿¤ÎÄÌ»»94¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢Èøºê¾»Ê¡Ê¤ª¤¶¤¡¦¤Þ¤µ¤·¡Ë¤µ¤ó¤¬S¾õ·ëÄ²¤¬¤ó¤Î¤¿¤á23Æü¤Ë»àµî¤·¤¿¡£78ºÐ¡£¡Ö¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¡×¤Î°¦¾Î¤ÇÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤Ç¥´¥ë¥Õ³¦¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬Å·¹ñ¤ËÎ¹Î©¤Ã¤¿¡£
¡¡Èøºê¤µ¤ó¤Î»à°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿S¾õ·ëÄ²¤¬¤ó¤Ï¡¢ÂçÄ²¤¬¤ó¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¤âÈ¯À¸ÉÑÅÙ¤¬¹â¤¤Éô°Ì¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£S¾õ·ëÄ²¤Ë¤Ç¤¤ë¤¬¤ó¤Ç¡¢·ìÊØ¡¢ÊØÈë¡¦²¼Î¡¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡¢ÊØ¤¬ºÙ¤¯¤Ê¤ë¡¢¤ªÊ¢¤¬Ä¥¤ë¡¢Ê¢ÄË¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬ÆÃÄ§¡£
¡¡S¾õ·ëÄ²¤ÏÂçÄ²¤ÎËöÃ¼ÉôÊ¬¤Ç¡¢²¼¹Ô·ëÄ²¤«¤éS»ú·¿¤Ë¥«¡¼¥Ö¤·¤ÆÄ¾Ä²¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ëÉôÊ¬¡£ÊØ¤¬ÂÚÎ±¤·¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¤¬¤ó¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡50¡Á70Âå¤ËÂ¿¤¤·¹¸þ¤ÇÆüËÜ¿Í¤ËÂ¿¤¯¡¢¹â»éËÃ¡¦ÄãÁ¡°Ý¿©¡¢°û¼ò¡¢µÊ±ì¡¢°äÅÁ¤Ê¤É¤¬¥ê¥¹¥¯Í×°ø¤Ç¡¢¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤ÈÄ²ÊÄºÉ¤äÂ¾Â¡´ïÅ¾°Ü¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£