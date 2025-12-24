¡Ö¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°6µ¡¹ØÆþ¡×¤Ç²ÃÂ®¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«°ÜÌ±À¯ºö¡ÄÃæ¸ÅÎ¹µÒµ¡Æ³Æþ¤ÈÆó½Å¹ñÀÒ¶Ø»ßË¡°Æ¤¬ÇÈÌæ¡½¡½ÉÔË¡°ÜÌ±Á÷´Ô¤ò¹ñ²È¼çÆ³¤Ç¶¯²½¡¢Î¹¹Ô¼Ô´Æ»ë¤â³ÈÂç¡Ú¹ñºÝÀÇÍý»Î¤¬²òÀâ¡Û
¥¢¥á¥ê¥«¹ñÅÚ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾Ê¡ÊDHS¡Ë¤Ï12·î10Æü¡¢ÉÔË¡°ÜÌ±¤Î¹ñ³°ÄÉÊü¤ò¸úÎ¨²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ãæ¸Å¤Î¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°737·¿Î¹µÒµ¡6µ¡¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÌ±´Ö¤Î¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼µ¡¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤¿Á÷´Ô¶ÈÌ³¤ò¡¢¼«Á°¤Ç¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¡Ö¼«Í³¤Ç³«¤«¤ì¤¿¹ñ¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Þ¤äÂç¤¤ÊÊý¸þÅ¾´¹¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤¬¡ÖÃæ¸Å¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°6µ¡¡×¹ØÆþ¤ò·è¤á¤¿¡È¿¿°Õ¡É
¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¹ñÅÚ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾Ê¤Ï¡¢Áí³ÛÌó1²¯4,000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó2,200²¯±ß¡Ë¤ÇÃæ¸Å¤Î¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°737·¿Î¹µÒµ¡6µ¡¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ñ¶â¤Ï¡¢Ç¯½é¤Ë¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬À®Î©¤µ¤»¤¿¹ñ¶·ÙÈ÷´ØÏ¢Í½»»1,700²¯¥É¥ë¡ÊÌó26Ãû5,000²¯±ß¡Ë¤Î°ìÉô¤«¤éµò½Ð¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Îµ¡ÂÎ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼µ¡¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤¿ÉÔË¡°ÜÌ±¤ÎÁ÷´Ô¤ò¡¢°ÜÌ±¡¦´ØÀÇ¼¹¹Ô¶É¡ÊICE¡Ë¤¬¼«Á°¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢º£¸å¤ÏÄê´üÅª¤«¤Ä¸úÎ¨Åª¤Ë¹ñ³°Âàµî¤ò¼Â»Ü¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤ëÊý¿Ë¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÀìÌç²È¤Î¤¢¤¤¤À¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡Ö°ÜÌ±ÇÓ½ü¤ò¹ñ²È¥ì¥Ù¥ë¤ÇÄ¹´üÅª¤Ë¿Ê¤á¤ë°Õ»×¤ÎÉ½¤ì¤À¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î¹¹Ô¼Ô¤Î¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë´Æ»ë¡×¤â¶¯²½¤Ø
¤µ¤é¤Ë¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤È¹ñÅÚ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾Ê¤Ï¡Ö¥Ó¥¶ÌÈ½ü¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊESTA¡Ë¡×¤òÍøÍÑ¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ËÆþ¹ñ¤¹¤ë³°¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤äÃ»´ü¥Ó¥¸¥Í¥¹ÂÚºß¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢²áµî5Ç¯´Ö¤ÎSNSÍøÍÑÍúÎò¤ÎÄó½Ð¤òµÁÌ³²½¤¹¤ëÄó°Æ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºï½üºÑ¤ß¤ÎÅê¹Æ¤ä¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤É¡¢¤É¤ÎÈÏ°Ï¤Þ¤Ç¾ðÊóÄó¶¡¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤Þ¤¿Äó½Ð¤µ¤ì¤¿¥Ç¡¼¥¿¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¶¦Í¡¦´ÉÍý¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Î¹¹Ô¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë´Æ»ë¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï³Î¼Â¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö²áµî¤ÎÈ¯¸À¤¬Æþ¹ñ¿³ºº¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È·üÇ°¤¹¤ëÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤«¤Ä¤Æ¡Ö¼«Í³¤Ç³«¤«¤ì¤¿¹ñ¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤¬¡¢¤¤¤Þ¤ä¡Ö´Æ»ë¹ñ²È¡×Åª¤ÊÂ¦ÌÌ¤ò¶¯¤á¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤ÎÈãÈ½¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾å±¡µÄ°÷¡¢Æó½Å¹ñÀÒ¤ò¶Ø¤¸¤ë¡ÖÇÓÂ¾»ÔÌ±¸¢Ë¡°Æ¡×Äó½Ð
12·î1Æü¤Ë¤Ï¡¢¾å±¡µÄ°÷¤Î¥Ð¡¼¥Ë¡¼¡¦¥â¥ì¥Î»á¤¬¡ÖÇÓÂ¾»ÔÌ±¸¢Ë¡¡ÊExclusive Citizenship Act of 2025¡Ë¡×¤¬Äó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎË¡°Æ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÂ¾¹ñ¤È¤ÎÆó½Å¹ñÀÒ¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢À®Î©¤«¤é120Æü¸å¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£Æó½Å¹ñÀÒ¼Ô¤Ï1Ç¯°ÊÆâ¤Ë¤¤¤º¤ì¤«¤Î¹ñÀÒ¤òÁªÂò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢´ü¸Â¤ò²á¤®¤Æ¤âÁªÂò¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¹ñÀÒ¤ò¼«Æ°Åª¤Ë¼º¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥â¥ì¥ÎµÄ°÷¼«¿È¤Ï¥³¥í¥ó¥Ó¥¢½Ð¿È¤Ç¡¢18ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¥¢¥á¥ê¥«»ÔÌ±¸¢¤ò¼èÆÀ¤·¡¢Æ±»þ¤Ë¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¹ñÀÒ¤òÊü´þ¤·¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤ÎË¡°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö·ûË¡½¤ÀµÂè14¾ò¡×¤È¤ÎÀ°¹çÀ¤òµ¿Ìä»ë¤¹¤ëÀ¼¤¬¶¯¤¯¡¢²áµî¤ÎºÇ¹âºÛÈ½·è¤Ç¤Ï¡Ö»ÔÌ±¸¢¤ÎÁÓ¼º¤ÏËÜ¿Í¤Î°Õ»×¤Ë¤è¤ëÊü´þ°Ê³°¤ÏÌµ¸ú¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢²¾¤ËÀ®Î©¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏË¡ÄîÆ®Áè¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡Àè½»Ì±Â²¤Ë¤â±Æ¶Á·üÇ°¡Ä¡Ö¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥óÉôÂ²¡×¤Î¼ç¸¢¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎË¡°Æ¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«Àè½»Ì±¡Ê¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡Ë¤ÎÉôÂ²¼ç¸¢¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤¬µÚ¤Ö¤Î¤«¤â·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àè½»ÉôÂ²¤ÏÎò»ËÅª¤Ë¡ÖÉôÂ²¤È¤·¤Æ¤ÎÅý¼£¸¢¡×¤òÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤È¤ÎÆó½Å¤Î»ÔÌ±¸¢¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ë¡°Æ¤Ï¤³¤ÎÎ©¾ì¤ò¿¯¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÉôÂ²´Ø·¸¼Ô¤¬·Ù²ü´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ö°ÜÌ±¤Î¹ñ¡×¤«¤é¡ÖÇÓ½ü¤Î¹ñ¡×¤Ø
¥â¥ì¥ÎË¡°Æ¤äºÇ¶á¤Î°ÜÌ±À¯ºö¤ò¤á¤°¤ë°ìÏ¢¤ÎÆ°¤¤«¤é¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¡Ö°ÜÌ±¤Î¹ñ¡×¤È¤¤¤¦·ú¹ñ¤ÎÍýÇ°¤«¤éÂç¤¤¯Êý¸þÅ¾´¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÆâ¤Ç¤â¡Ö³Ø¹»¤Ç¶µ¤ï¤Ã¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Ï°ã¤¦¡×¤È¸ÍÏÇ¤¦¹ñÌ±¤¬Áý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±ÌÁ¹ñ¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¤äEU½ô¹ñ¤â¡¢¤³¤ÎÊÑ²½¤ò¿µ½Å¤Ë¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÜÌ±À¯ºö¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Â¾¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤âÊÝ¸î¼çµÁÅª¤Ê·¹¸þ¤¬¶¯¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤È¸þ¤¹ç¤¦¤Ù¤¤«¡×¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±üÂ¼ âÃ¸ã
ÀÇÍý»ÎË¡¿Í±üÂ¼²ñ·×»öÌ³½ê
ÂåÉ½