ママスタセレクト 2025年 7大ニュース
早いもので2025年も残りわずかとなりました。ママスタセレクトではこの1年、読者のみなさんによりサイトを楽しんでいただけるよう、さまざまな記事の配信や施策を行ってきました。
この記事では2025年の総まとめとして、今年ママスタセレクトが行なった活動のなかから特に反響が大きかったニュースを7つ厳選してお届けします！
1. 「LINE NEWS AWARDS 2025」で史上初の快挙！
2025年12月9日に発表された「LINE NEWS AWARDS 2025」において、ママスタが「LINEメディア賞」の「暮らし・学び部門」で大賞を受賞。今回で、6年連続6回目の受賞を達成しました。「LINE NEWS AWARDS」は2018年度に初開催されており、2020年度から6年連続で同賞を受賞した媒体は、LINEアカウントの全メディアを通じてもママスタが史上初となります！
今後もママスタLINEでは、季節イベントや流行に応じたテーマ、最も読まれた記事の人気ランキングなど、楽しんでいただける配信を目指していきます。
（※編集部注）LINEメディア賞：LINE公式アカウントを通じて厳選されたニュースを配信する「LINE アカウントメディア」に参画する530以上のメディアを13ジャンルに分け、各メディアのユーザー満足度をLINE NEWSが独自の指標で「エンゲージメントランク」としてランキング化し、1年を通して特に高い支持を得たメディアに贈られる賞
2. ママスタセレクト海外版がスタート
2025年2月より、ママスタセレクト海外版（インスタグラムアカウント名：mamastar.world）がスタート。国内公開したコンテンツを英語版に翻訳し、Instagramにて発信をしています。2025年2月6日の投稿開始以降、フォロワーは着実に増加し、12月時点で2.1万人を突破。日本のママの子育てや日常が、海外の読者・フォロワーからも共感や反響を集めています。
海外版で関心が高かったのは、毒親の記事。なかには、5万超えのいいねを獲得している投稿もあり「自分の母のことを思い出した」と、作品の主人公に共感する声も多く見られました。毒親をテーマにした記事は、日本だけでなく海外のママにも刺さる内容なのかもしれません。
mamastar.world：
3. SNS総フォロワー数が165万人を突破！
ママスタのInstagram、LINE、Facebook、X、Pinterest、YouTube、ThreadsのSNS総フォロワー数が165万人を突破（2025年12月現在）。人気の漫画作品をピックアップした動画投稿を行っているYouTubeや、独自の編成で毎週多くの記事を配信しているLINEでは着実に友だち数を伸ばし、固定ファンも増え続けています。
さらに、Threadsなど今年から新たなSNSの運用も開始しました。これからもSNSを通じて、ユーザーのみなさんとコミュニケーションを続けていけたらうれしいです。
4. ママスタセレクトのオリジナルLINEスタンプを販売
2025年6月から、ママスタセレクトの人気作品のオリジナルLINEスタンプの販売をスタートしました。スタンプは、日常で気軽に使えるものから、強烈なツッコミや日頃の不満をぶちまけたいときに使いたいインパクト大のスタンプまで種類豊富。
現在第8弾まで発売しているので、気になる方はチェックしてみてくださいね。
LINEスタンプの購入先：
5. ママスタセレクトで「コイン機能」がスタート
ママスタセレクトでは、2025年7月から「コイン機能」がスタートし、“ママスタコイン”を使うことで、通常よりも早く記事の続きを閲覧できるようになりました。
本機能の導入は、今後も質の高いコンテンツを継続的に届けたいという思いから始めたものです。来年も読者のみなさんがよりママスタを楽しんでいただけるような開発を予定しています。
6. ママスタセレクトへのコメント総数が100万件を突破！
2024年12月初旬の開始早々から、多くの反響を得ていたコメント機能も今年12月で1年を迎えました。日々途切れることなくコメントは盛り上がりを見せ続け、今年の11月時点でママスタセレクトの記事に対するコメント総数はなんと100万件を突破！
ママスタセレクトへの感想投稿はもちろん、読者同士での価値観の共有や、新たな学びも生まれています。貴重な交流の場としても活用され、新作へのコメントが日課になっているママも多いようです。
7. ママスタセレクトのYouTube動画が1,000本を突破！
2021年12月より開始した、ママスタセレクトのYouTubeアカウントによる動画配信。2025年の3月で、動画の配信数は1,000本を突破しました。ママスタセレクトのYouTubeでは、漫画作品の魅力はもちろん、そこに動画ならではの臨場感を加えることで、読んで味わう漫画から、観て味わう漫画にすることを意識して制作しています。
動画でもママスタセレクトの漫画を楽しみたい方は、YouTubeを覗いてみてくださいね。
ママスタセレクトYouTube：
以上「ママスタセレクト 2025年 7大ニュース」をお届けしました。
ママスタセレクトでは、正解のない子育てに悩み奮闘するママたちが「私だけじゃない」と安心できる場所を目指しています。今後もバラエティに富んだ漫画連載をはじめ、子育ての課題解決アイデア、著名人のインタビューやお出かけスポット紹介など、ママの心に寄り添った情報を発信し続けていきますので、ぜひご期待ください。
