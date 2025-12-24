＜働くのが怖い…＞人間関係がキツくて前の職場を辞めました。いじめが怖くて再就職に踏み切れない…
働いていると、職場の人間関係に悩まされることがあります。あまりにヒドいことをされると、働くこと自体が怖いと思ってしまうこともあるようです。
『前の職場でされたイヤなことや言葉を思い出して、働くのが怖いと思ってしまう……。働かないと貯金が減るだけなのに。勇気を出して転職活動するしかないのかな？ ブランクがあけばあくほど自信をなくしますか？』
そう綴ったのは、元職場での人間関係に疲れて退職したという投稿者さんです。「ほとんどの人は普通で仲のいい人もいたのに、おじさんとお局さんのふたりから受けたストレスを思い出してしまう」と話します。職場を離れてしばらく経っても、ふとした瞬間に「また同じことが起きたらどうしよう」と不安がよみがえる……そのような経験がある人もいるのではないでしょうか。
職場にいい人が多くても、ひとりの人から執拗なイヤがらせを受けたら、心が折れてしまいます。
『私はひとりのお局がキツくて辞めたよ。他はいい人たちだったけれど、その人は嫌いな人をとことん攻撃するタイプで……。お気に入りしか残らなくなって、私が最後のターゲットにされた。辞めたあとは平和みたい。私も働くのが怖くなって専業主婦をしているよ』
こう語るのは、同じように“人間関係”が原因で退職した女性です。仕事が好きでも、人からの攻撃や悪口が続けば、心は削られてしまいます。
『まさに私が今そのようなターゲット……。周りの人に悪口を言いふらされて、話したことのない人からもヒソヒソ言われている』
『仕事内容は良かったけれど、お局にターゲットにされて3年半我慢した。結局人間関係は大事だなと痛感した。今は在宅ワークで本当に快適』
あるママは、本当にお局がいることに衝撃を受けたと言います。たしかにいるのです。マンガの世界だけではないのですね。はじめて会社で「あからさまなイヤがらせ」を受けたら、驚いてしまいますよ。投稿者さんは「今は本当にノーストレスすぎてびっくりしている」とコメントしました。そして平穏な時間が戻った一方で、「また働くこと」への恐怖心が消えないようです。
離職してしまうと、もう社会に戻れないのでは？という懸念
イヤなことがあったからとの理由で仕事を辞めた場合、気持ちは後ろ向きになってしまうかもしれません。
『仕事を辞めてもう1年以上が経つ。自信なんてどこかへ行ったわ』
『働きたい気持ちはあっても、最初の一歩がなかなか踏み出せない。怖いよね』
離職のブランクが長くなるほど、気持ちは重くなりがち。“もう社会に戻れないのではないか”という不安が膨らんでいくのです。かつて頑張っていた自分を思い出すたび、今の自分との差にため息が出ることもあるでしょう。一度辞めると次の一歩が遠くなる……この心理的ハードルを感じる人は少なくないのかもしれません。
小さな行動を続けて、チャンスを招く
投稿者さんは「旦那の給料だけよりも、働いた方がやっぱり収入的にいいかな」とつぶやきます。時間が経てば経つほど勇気が必要になるし、条件も厳しくなるかもしれません。そんななか、共感の声とともに“背中を押す言葉”も寄せられました。
『5年前イヤな目にあって無職だったけれど、昨日やっと応募メールを送れました。一緒に頑張りましょう！』
『どこにでもイヤな人はいる。理不尽さもある。気にせず頑張って！ まずは応募しよう』
『やる気が出たときにいい条件の求人があるとは限らないから、暇つぶしに求人情報を眺めることからはじめたら？ 好条件を見つけたら、やる気のスイッチが入るかも』
小さな“行動”が、新しい風を運んでくれる……そんな希望を感じる声です。投稿者さんも「緊張する！」と一言。その短いコメントには、ほんの少しの勇気と前向きな決意がにじんでいるようです。
働くことは「再スタート」の連続
イヤな経験をした人ほど、「また同じことが起きるかも」と不安になるのは当然です。けれど過去の職場がすべてではありません。人間関係も環境も、会社ごとに違います。ブランクがあっても、誰かに傷つけられた経験があっても、「もう一度働きたい」と思えたその気持ちこそ、再スタートOKのサインなのかもしれません。求人を眺めるだけでもいい。履歴書を開いてみるだけでもいい。ほんの一歩を踏み出したその先に、思ってもみなかった新しい世界が待っているかもしれませんよ。
「怖い」と思うのは、もう動き出そうとしている証拠。焦らず、自分のペースで少しずつ、“働く勇気”を取り戻していきたいですね。新しい職場は、出会ったことのなかった人たちと知り合うチャンスです。いろいろな人と知り合えば、世界も広がるでしょう。まだ見たことのない景色を楽しみに、「えい」と腰を上げられたら……きっと素敵なことが待っているはずです。