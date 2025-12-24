6月に子連れ再婚を発表し、23日に第2子を出産したタレントでブロガーの小林礼奈（あやな、33）が24日、ブログを更新。発症した「妊娠高血圧症候群」の症状について報告した。

小林は23日の投稿で「緊急の帝王切開で出産しました。妊娠高血圧症候群になり、緊急で入院してそのまま帝王切開で出産しました」と報告していた。

今回「妊娠高血圧症候群を発症し、血圧が180台後半まで上昇しました。医師からは、このままでは脳出血や臓器への影響など、母体に命の危険が及ぶ可能性がある状態だと説明を受け、帝王切開での出産となりました」と経緯を説明。「現在もまだ予断を許さない状況ではありますが、血圧を下げる薬を使いながら治療を続けています。このまま大きな合併症などが起こらなければ、回復に向かえる見込みとのことです」と現状を伝えた。

また、「出産直後から体調が安定せず、自分で文章を書くことが難しいため、今回はAIに代筆してもらいました」と補足。「体調が落ち着き次第、改めて自分の言葉で近況をお伝えできたらと思います」とした。

小林は16年7月にお笑いコンビ、流れ星☆のたきうえ（年齢非公表）との結婚と妊娠7カ月を発表。同年9月に第1子女児を出産。20年10月に離婚を発表していた。そして今年の6月末、自身のブログで婚姻届を提出し、8歳年下の男性と結婚したと発表。今年6月には第2子妊娠を発表していた。

小林は23年2月、同4月の長岡市議会選挙出馬を予定していたが断念。4年後を目指すとした。小林はブログで出馬断念の理由は元夫などと記述。たきうえからブログの投稿をめぐって名誉毀損（きそん）で訴えられていたが、ブログのメッセージボードに謝罪文を半年間掲載することを条件に和解した。