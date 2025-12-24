ビジュアル系バンド「電脳ヒメカ」が24日までに公式X（旧ツイッター）を更新。ライブ中に暴力行為や迷惑行為を行った観客2人に対し、出入り禁止などの措置をとったと報告した。

公式Xでは「本日付けで該当者2名に対し、『出入り禁止』とさせていただく運びとなりましたことをご報告させていただきます」と書き出し、22日に開催されたライブ会場でのほかの観客に対する暴力行為および迷惑行為が理由だと説明。

「当該2名による上記行為は関係者が二階席から目視しており、また、被害に遭われたお客様から直接状況説明もしていただいております。両名共に以前からメンバー及びオフィシャルのInstagramに悪質なDMを度々送ってきており、また、1名についてはライブ中の危険行為を理由として、既にバンド側から警告書を送付していた人物です」と記した。

出入り禁止については、同バンドのライブや出演イベントの全てが対象とのこと。「また、電脳ヒメカのメンバー及びスタッフへの接触やSNSでのメッセージの送信も禁止とさせていただきます」とし、「今後、メンバーに対する誹謗中傷や虚偽情報の流布等により、電脳ヒメカに風評被害をもたらした場合には、速やかに法的措置をとらせていただきますので、十分にご注意くださいませ」と警告。

「なお、既に購入されているチケットの返金等は致しません。また、現在貯まっているポイントカードの特典も使用できませんのでご了承ください。今後、出入り禁止措置が取り消しになることはございません。上記決定事項に関し、オフィシャル及びメンバー個人にご連絡いただきましても一切返答はいたしませんのでご承知おきください」とした。

続けて「昨日のライブにご来場いただいた全てのお客様に、当該2名が多大なるご迷惑をお掛けいたしましたことを当人に代わって心よりお詫び申し上げます。また、他の出演バンドの皆様にも謹んでお詫び申し上げます」と謝罪した。