ÊÆ¤È¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¹ñÏ¢°ÂÊÝÍý¤ÇÈóÆñ±þ½· ¡È¥¿¥ó¥«¡¼Ù½Êá¡É¤á¤°¤ëÂÐÎ©¤Ç¹Â¿¼¤Þ¤ë ÃæÏª¤âÊÆ¤òÈóÆñ
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬ÆîÊÆ¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ø¤Î°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¹ñÏ¢¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ãÍý»ö²ñ¤Ï²ñ¹ç¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÏ¢°ÂÊÝÍý¤Ï23Æü¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÎÍ×ÀÁ¤ò¼õ¤±¶ÛµÞ²ñ¹ç¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¹ç¤Ç¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ò½Ð¹Á¤·¤¿ÀÐÌý¥¿¥ó¥«¡¼¤òÙ½Êá¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤¬ÈóÆñ¤Î±þ½·¤ò·«¤ê¹¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¡¡¥â¥ó¥«¥À¹ñÏ¢Âç»È
¡Ö·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¶¼°Ò¤Ï¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÎÂåÉ½¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¿¯Î¬¹Ô°Ù¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢Ä¶¤¨¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤°ìÀþ¡Ö¥ì¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¡×¤ò¤¹¤Ç¤Ë±Û¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈãÈ½¡£¤Þ¤¿¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¡Ö¥«¥ê¥Ö³¤Á´°è¤òÊ»¹ç¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ËÏ¢ÂÓ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤ä¥í¥·¥¢¤â¡Ö¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ë¿¼¹ï¤ÊÉÔ°Â¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥¢¥á¥ê¥«¤òÈóÆñ¤·¡¢ÂÐÏÃ¤Ë¤è¤ë²ò·è¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÀÐÌý¥¿¥ó¥«¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÎÈó¹çË¡¤ÊÀ¯¸¢¤Î·ÐºÑÅª¤ÊÀ¸Ì¿Àþ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢¡ÖºÇÂç¸Â¤ÎÀ©ºÛ¤ò²Ê¤¹¡×¤ÈÀµÅöÀ¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£