ÊÆ7¡Á9·îGDP4.3%Áý »Ô¾ìÍ½ÁÛÂç¤¤¯¾å²ó¤ë¿¤Ó¡¡³ô¹â¤Ç¹â½êÆÀ¼ÔÁØ¤¬³èÈ¯¤Ê¾ÃÈñ ¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡Ö´ØÀÇ¤¬Í×°ø¡×¤È¼çÄ¥
¥¢¥á¥ê¥«¤Î7·î¤«¤é9·î¤ÎGDP¡á¹ñÆâÁíÀ¸»º¤Ï4.3%¤Î¥×¥é¥¹À®Ä¹¤Ç¡¢Âç¤¤Ê¿¤Ó¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¾¦Ì³¾Ê¤¬23ÆüÈ¯É½¤·¤¿7·î¤«¤é9·î¤Þ¤Ç¤ÎGDP¤Î¼Â¼ÁÀ®Ä¹Î¨¤Ï¡¢Á°¤Î3¤«·î¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÇ¯Î¨´¹»»¤Ç4.3%¤Î¥×¥é¥¹À®Ä¹¤Ç¤·¤¿¡£
»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤Î3.2%¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë¿¤Ó¤Ç¡¢Á°¤Î´ü¤Î3.8%¤«¤é¤â¿¤ÓÉý¤¬³ÈÂç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³ô¹â¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ë¹â½êÆÀ¼ÔÁØ¤Î¾ÃÈñ¤¬³èÈ¯¤Ç¡¢GDP¤Î¤ª¤è¤½7³ä¤òÀê¤á¤ë¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤¬¥×¥é¥¹3.5%¤ÈÂç¤¤¯¿¤Ó¤ÆÁ´ÂÎ¤ÎÀ®Ä¹¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎGDP¤ÎÈ¯É½¤ÏÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤Î°ìÉôÊÄº¿¤Î±Æ¶Á¤Ç2¤«·î¶á¤¯ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏGDP¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±¡¢SNS¤Ç¡Ö´ØÀÇ¤³¤½¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤·ÐºÑ»ØÉ¸¤ÎÍ×°ø¤À¡£º£¸å¡¢¤µ¤é¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡ª¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Áòµ·,
³ùÁÒ,
¶âÂ°²Ã¹©,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
ÇÛÀþ,
ÃÖ¾²¹©»ö,
Ê©ÃÅ,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
Áòº×,
»×¤¤¤ä¤ê