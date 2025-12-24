男子ゴルフで国内最多のプロ通算１１３勝（うちツアー９４勝）を挙げた尾崎将司さんが２３日、Ｓ状結腸がん(ステージ４)のため死去した。享年７８歳。プロ野球選手からプロゴルファーに転身し、デビュー２年目の１９７１年の初優勝から「ジャンボ時代」を築いた。７３年に初代賞金王に就き、９４年からの５年連続を含む歴代最多１２度の賞金王に輝いた。２０１０年には世界ゴルフ殿堂入り。１９年を最後にツアー大会への出場はなく、近年はアカデミーを開き、後進の育成に尽力した。

長男の智春氏が２４日、以下の通り発表した。「約１年前に診断後、本人の強い意志により自宅療養を続けてまいりました。ここに生前のご厚誼を深く感謝し 謹んでご通知申し上げます。葬儀につきましては 故人の遺志により 近親者のみの家族葬として執り行います。誠に勝手ながら ご香典 ご供花 ご供物ならびに弔問の儀は 固くご辞退申し上げます。なお、後日お別れの会の開催を予定しております」。

尾崎さんは豪快なプレーで一時代を築いた。恵まれた体格から放つ圧倒的な飛距離で他を寄せ付けなかった。プロ野球・西鉄を実働３年で退団。１９７０年４月のプロテストに合格し、プロゴルファーとなった。７１年９月の日本プロでの初優勝から３か月で５勝と、ジャンボ時代が幕開けした。

７３年に初代賞金王に輝き、同年のマスターズでは東洋人初のトップ１０入りとなる８位と健闘した。８打差逆転が４度もあるなど奇跡的なプレーを演じ、カリスマ性でファンを魅了した。派手なファッションでも話題を呼んだ。８０年代前半に低迷期があったが復活すると、９４年からの５年連続を含む計１２度の賞金王の座を死守した。

ライバルの青木功、中嶋常幸とともに「ＡＯＮ」の黄金時代を築き、男子ゴルフの人気をけん引した。９６年ダンロップフェニックスでは前人未到のプロ通算１００勝を達成し、勝利数を１１３（ツアーは歴代最多９４）まで伸ばした。２００２年の全日空オープンでは５５歳で、７３年のツアー制施行後の最年長優勝を記録した。弟・健夫（愛称・ジェット）、直道（愛称・ジョー）、飯合肇、川岸良兼らトッププロを率い「ジャンボ軍団」を結成し、ツアーを席巻した。

１０年には世界ゴルフ殿堂入り。６６歳で迎えた１３年の大会で６２をマークし、年齢以下のスコアで回るエージシュートをツアーで初めて達成した。シニアには行かず、レギュラーツアーにこだわった。ツアー出場はプロ５０年目の１９年１１月ダンロップフェニックス（棄権）が最後となった。近年は１７年１１月に開設した千葉市内のジャンボアカデミーで弟子たちの成長を見守った。女子の原英莉花、笹生優花、西郷真央ら門下生が活躍した。

恒例のオフの取材機会で、２４年２月には「できるだけいい環境で子どもたちに練習してもらいたい。オレの楽しみ？ 最近は週一回、フグを食うことくらい」と笑顔で話していた。２０年初めの新型コロナウイルス禍以降、「この４年間、人生の中でギャップが大きかった」とツアー復帰には消極的な姿勢を見せていた。

◆尾崎 将司（おざき・まさし）１９４７年１月２４日、徳島・宍喰町生まれ。７８歳。徳島・海南高（現・海部高）３年の６４年センバツで甲子園優勝投手に。翌年ドラフト１位で西鉄入り。通算０勝１敗。実働３年で退団した。名前を「正司」から「将司」に変える。７０年にプロゴルファーに転向。７１年日本プロで初優勝。通算１１３勝（ツアー９４勝）で賞金王に１２回輝く。国内メジャー大会は２０勝。生涯獲得賞金は２６億８８８３万円で歴代１位。愛称「ジャンボ」。１８１センチ、９０キロ。