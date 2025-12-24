【つくれぽ1000件超】誰でもお店の味に！「バナナマフィン」が準備3分で作れた

準備3分！ノンバターで絶品「バナナマフィン」

今日はクックパッドでつくれぽ1000件を超える大人気のバナナマフィンをご紹介。バターも牛乳も不要で作れて、揃える材料は5つ＆準備時間はたったの3分というから驚きです。



バナナと卵を混ぜる

ボウルにバナナを入れて潰し、卵と混ぜます。ホットケーキミックスを入れてさらに混ぜます。





トッピング用バナナをカット

トッピング用のバナナをカットします。皮の上で切ればまな板いらず！





オーブンで焼く

180度のオーブンで焼けばできあがり。





簡単でおいしい！とつくれぽ1000件超え

つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）にも「簡単でおいしい！」「バターも牛乳も無しで作れてすごい」「おいしくて何回も作ってる！」「黒くなってきたバナナ救済にうれしい」など、嬉しい声が1000件以上もたくさん届いています。





つくれぽが1000件以上届いている大人気のバナナマフィンをご紹介しました。黒くなってきたバナナの救済にもおすすめです。ホットケーキミックスを使用することで、揃える材料も少なく済みますね。しっとりふんわり生地にバナナのやさしい甘さがマッチして絶品ですよ。ぜひ、作ってみてください。

