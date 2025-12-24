¹²¤Æ¤Ê¤¤¥¹¥Þ¡¼¥È¤µ¤¬À¸¤ó¤À¡È¥¤¥±¥á¥ó¥Ä¥â¡ÉÀµÅýÇÉ¿ý»Î¡¦ÂìÂôÏÂÅµ¤Î¥¢¥¬¥ê¤Ë¡Ö¤¤¿¡¼¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¡×¤ÎÀ¼¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡¥¹¥Þ¡¼¥È¤ÊÈ½ÃÇ¤¬À¸¤ó¤À¥¢¥¬¥ê¤À¡£¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×12·î23Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤ËKONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¦ÂìÂôÏÂÅµ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬½Ð¾ì¡£Åì2¶É¤Ç¡¢¹²¤Æ¤º¤Ë¥ê¡¼¥Á¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤ÁªÂò¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¡¢²ÚÎï¤ÊËþ´Ó¤ò·è¤á¤Æ¹¥É¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¹²¤Æ¤ºÁû¤¬¤º ÂìÂôÏÂÅµ¤ÎÁÀ¤¤À¡¤Þ¤·¤¿¥ê¡¼¥Á¢ªËþ´Ó¥Ä¥â
¡¡ÂìÂô¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Â¿¤¯¤Î¥×¥í¿ý»Î¤«¤é¤â¼êËÜ¤Ë¤µ¤ì¤ëÀµÅýÇÉ¿ý»Î¤È¤·¤ÆÍÌ¾¡£Ëã¿ý¤ÎÆâÍÆ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯½êºî¤âÈþ¤·¤¤¤ÈÉ¾È½¤À¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÁª¼ê·ó´ÆÆÄ¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÌò³ä¤â»ý¤Á¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆºÓÇÛ¤·¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤â¹¥À®ÀÓ¤ò¤¢¤²¤ë¤Ê¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤ëÂç¤¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹¥Ä´¡¦ÂìÂô¤ÎÈ½ÃÇ¤¬ºã¤¨¤¿¤Î¤¬Åì2¶É¡£1Åû¤ò°Å¥«¥ó¤·¡¢ÀÖÇ×¤ò1¤ÄÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤«¤é8½äÌÜ¤Ë¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¡£ÌÌ»Ò¤ÏÁ´¤Æ´°À®¤·¡¢¿ýÆ¬¤òºî¤ëÃ±µ³ÂÔ¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÃ¶¡¢6º÷Ã±µ³¤ÇÌò¤Ê¤·¥À¥Þ¥Æ¥ó¤È¤¹¤ë¤È¼¡½ä¤Ë°ú¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤¬»úÇ×¤ÎËÌ¡£¤¤¤«¤Ë¤â¥ê¡¼¥Á¤òÂÇ¤ÄÃ±µ³ÂÔ¤Á¤Ë¤Ï¤è¤µ¤½¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂìÂô¤Ï¤³¤³¤âÌò¤Ê¤·¥À¥Þ¥Æ¥ó¤òÂ³¹Ô¡£¤½¤·¤Æ¼¡½ä¡¢È¬Ëü¤ò°ú¤¤¤Æ¸Þ¡¦È¬Ëü¤Î¥Î¥Ù¥¿¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¥ê¡¼¥Á¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÈ½ÃÇ¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤Ã¤¿¡£ËÌÃ±µ³¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï»³¤Ë»Ä¤ê1Ëç¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸Þ¡¦È¬Ëü¤Ï4Ëç¡£¾¯¤·»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤Ã¤¿¤¬16½äÌÜ¡¢¸ÞËü¤ò°ú¤¤¤Æ¥Ä¥â¥¢¥¬¥ê¡£¥ê¡¼¥Á¡¦¥Ä¥â¡¦ÀÖ¤Ê¤¬¤é60Éä¤ÇËþ´Ó¡¢8000ÅÀ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤À¤«¤é¤È¹²¤Æ¤º¥ê¡¼¥Á¤Ë¹Ô¤«¤º¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÁÀ¤¤¤òÄê¤á¤ëÎäÀÅ¤µ¤òÀ¸¤ó¤À¥¢¥¬¥ê¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¿¡¼¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¡×¤È¾Î¤¨¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA¡¿Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë