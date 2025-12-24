Èøºê¾»Ê¤µ¤ó»àµî¡¡£·£¸ºÐ¡¡£Ó¾õ·ëÄ²¤¬¤ó¤Î¤¿¤á¡¡¡È¥¸¥ã¥ó¥Ü¡É¤Î°¦¾Î¤Ç³èÌö¡¡¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼ºÇÂ¿£¹£´¾¡¡¢À¸³¶³ÍÆÀ¾Þ¶âÎòÂå¥È¥Ã¥×¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¡£±Ç¯Á°¤Ë¿ÇÃÇ¡¢ËÜ¿Í°Õ»Ö¤Ç¼«ÂðÎÅÍÜÁªÂò
¡¡ÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¤Ç¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»£¹£´¾¡¤òµó¤²¤¿¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¤³¤È¡¢Èøºê¾»Ê¤µ¤ó¤¬£²£³Æü¡¢£Ó¾õ·ëÄ²¤¬¤ó¤Î¤¿¤á»àµî¤·¤¿¡££·£¸ºÐ¤À¤Ã¤¿¡££²£´Æü¡¢Ä¹ÃË¤ÎÃÒ½Õ¤µ¤ó¤¬È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡È¯É½Ê¸Á´Ê¸¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡ÖÌó£±Ç¯Á°¤Î¿ÇÃÇ¸å¡¢ËÜ¿Í¤Î¶¯¤¤°Õ»Ö¤Ë¤è¤ê¼«ÂðÎÅÍÜ¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤ËÀ¸Á°¤Î¤´¸üµÃ¤ò¿¼¤¯´¶¼Õ¤·¡¢¿µ¤ó¤Ç¤´ÄÌÃÎ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£Áòµ·¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¸Î¿Í¤Î°ä»Ö¤Ë¤è¤ê¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Î²ÈÂ²Áò¤È¤·¤Æ¼¹¤ê¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£À¿¤Ë¾¡¼ê¤Ê¤¬¤é¸æ¹áÅµ¤´¶¡²Ö¤´¶¡Êª¤Ê¤é¤Ó¤ËÄ¤Ìä¤Îµ·¤Ï¸Ç¤¯¤´¼Âà¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¸åÆü¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¤Î³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï·èÄê¼¡Âè¡¢²þ¤á¤Æ¤´°ÆÆâ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ÎáÏÂ£·Ç¯£±£²·î£²£´Æü¡¡ÈøºêÃÒ½Õ¡×¡£
¡¡Èøºê»á¤Ï£±£¹£´£·Ç¯£±·î£²£´Æü¡¢ÆÁÅç¸©¼µ¶ôÄ®¡Ê¸½³¤ÍÛÄ®¡Ë½Ð¿È¡£³¤Æî¹â»þÂå¤ÏÌîµåÉô¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ£¶£´Ç¯½Õ¤Ë¥»¥ó¥Ð¥ÄÀ©ÇÆ¡£ÍâÇ¯¡¢À¾Å´¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂÆ¯£³Ç¯¤ÇÂàÃÄ¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¡¢£·£°Ç¯¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¤¹¤ë¤È£·£±Ç¯¤ÎÆüËÜ¥×¥í¤Ç½éÍ¥¾¡¡££¹£¶Ç¯¤Î¥À¥ó¥í¥Ã¥×¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤ÇÄÌ»»£±£°£°¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡£°£²Ç¯¤ÎÁ´Æü¶õ¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç£µ£µºÐ£²£´£±Æü¤Î¥Ä¥¢¡¼ºÇÇ¯Ä¹Í¥¾¡µÏ¿¤ò¼ùÎ©¡££±£³Ç¯¤Î¤Ä¤ë¤ä¥ª¡¼¥×¥ó½éÆü¤Ë£¶£²¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¥¨¡¼¥¸¥·¥å¡¼¥È¤âÃ£À®¤·¤¿¡£ÄÌ»»£±£±£³¾¡¡Ê¤¦¤Á¥Ä¥¢¡¼£¹£´¾¡¡Ë¤ÏÀ¤³¦¥×¥í¥Ä¥¢¡¼ºÇÂ¿¤Ç¡¢£²£°£±£°Ç¯¤ËÀ¤³¦¥´¥ë¥ÕÅÂÆ²Æþ¤ê¤·¤¿¡£À¸³¶³ÍÆÀ¾Þ¶â¤ÏÌó£²£¶²¯£¹£°£°£°Ëü±ß¤Ç¹ñÆâÃË»ÒÎòÂå¥È¥Ã¥×¡£
¡¡¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤Ï¥¸¥ã¥ó¥Ü¡£ÀÄÌÚ¸ù¡¢ÃæÅè¾ï¹¬¤È¤Î¡È£Á£Ï£Î¡É¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Äï¤Î·òÉ×¡Ê¥¸¥§¥Ã¥È¡¢ÄÌ»»£±£µ¾¡¡Ë¡¢Ä¾Æ»¡Ê¥¸¥ç¡¼¡¢Æ±£³£²¾¡¤Ç±Êµ×¥·¡¼¥É¡Ë¤È¤ÎÈøºê»°·»Äï¤È¤·¤Æ¤â°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢·»Äï¤ËÈÓ¹çÈ¥¡Ê¥³¥ó¥°¡Ë¡¢Àî´ßÎÉ·ó¤é¤ò²Ã¤¨¤¿¥¸¥ã¥ó¥Ü·³ÃÄ¤È¤·¤Æ¤âÃË»Ò¥´¥ë¥Õ³¦¤òÀÊ´¬¤·¤¿¡£
¡¡ÀéÍÕ»ÔÆâ¤Ë¹½¤¨¤ë¥¸¥ã¥ó¥Ü·³ÃÄÀìÍÑÎý½¬¾ì¡ÊÄÌ¾Î¥¸¥ã¥ó¥ÜÅ¡¡Ë¤Ç£±£µÇ¯¤«¤é¤ÏÅö»þ¹â£±¤Î¸¶±Ñè½²Ö¤ò»ØÆ³¡£¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¥´¥ë¥Õ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤ò¼çºÅ¤·¤ÆÃË½÷¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î°éÀ®¤ËÅØ¤á¡¢ÆÃ¤Ë½÷»Ò¤¬¸¶¤Ë²Ã¤¨¤ÆÀ¾¶¿¿¿±û¡¢ºûÀ¸Í¥²Ö¡¢º´µ×´Ö¼ëè½¤é¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¡£