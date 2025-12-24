タレントの武井壮（52）が24日までにX（旧ツイッター）を更新。Snow Manを倒すには、今年の大ヒット曲「カリスマックス」の時に「ボディ」しかないと、倒し方を伝授した。ただ、身長が高いラウールに対しては「別の方法が必要だ」と、注釈を入れている。

武井は、30秒間で、25発の強烈な右フックをサンドバッグにたたき込む動画とともに、Snow Manの倒し方を公表した。相手に対して左足が前になる右構えのオーソドックススタイルで構え、上体を右にひねりながら、右足に大きく重心を移動させて大きくタメを作った上で、一瞬でつま先から腰、上体に掛けた鋭い回転運動でパワーを拳に集中させた右フックはサンドバッグに突き刺さる迫力だ。

パラパラダンスをアレンジしたSnow Manの「カリスマックス」では、サビの中での「カリスマックス」の瞬間、メンバーたちは、両手を華やかに斜め上方へ広げるポーズがある。この一瞬を隙をとらえ、強烈なフックをたたき込むというわけだ。

武井は「SnowManの倒し方を教えてくれと小学生に町で聞かれた」と、投稿の経緯を説明した上で「カリスマックスの時に脇がガラ空きになるので そこにボディ」と端的に、倒し方を公表。「目黒蓮を倒すには今のところこれしかない」としつつ「ラウールだとこの高さは腰骨あたりなのでこちらのダメージがデカいから別の方法が必要だ」と、特定のメンバーに対する時の運用法についても、詳しく説明した。