＜注目銘柄＞＝トランザク、新中計で来期以降２ケタ増益を計画 ＜注目銘柄＞＝トランザク、新中計で来期以降２ケタ増益を計画

トランザクション<7818.T>は、７月１８日に年初来高値１３８４円をつけたあと調整局面入りし、１１月４日に直近安値９９７円をつけた後も下値圏で推移しているが、３０年８月期に連結営業利益９５億円を目指す中期経営計画への期待感を考慮すると、評価不足の感が強い。



同社は、販促物を中心に法人顧客企業向けのコンシューマープロダクツの企画開発からデザイン、製造・加工、販売、マーケティング・セールスプロモーションに至るサービスを一貫して展開する企業。２５年８月期は、営業利益５７億６００万円（前の期比９．０％増）と過去最高を更新して着地した。ｅコマースの強化を掲げた戦略が奏功し、販売経路別でｅコマースが前の期比３９．１％増の７７億７７００万円と大幅な増収となり全体を牽引した。



２６年８月期は、営業利益６１億円（前期比６．９％増）を予想。３０年８月期を最終年度とする新たな中計の初年度であり、成長率加速に向けて、人財・成長事業への先行投資を行うことから増益率は鈍いが、来期以降は年平均１０％超の増益を計画する。中計では、ＥＣサイトで自社製品中心から他社製品の出品も行うオープン化や、エンターテインメント（ＩＰ）関連製品の開発強化、ＳＰＡ業態への本格参入などの成長戦略に取り組む予定で、これらの効果発現次第では今期業績の上振れの可能性もあろう。（仁）



出所：MINKABU PRESS