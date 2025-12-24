トム・ヒドルストン主演のスパイスリラードラマ『ナイト・マネジャー』のシーズン2が2026年1月11日よりPrime Videoで独占配信開始されることが決定。あわせて日本語予告、キービジュアル、場面写真が公開された。

原作は、ジョン・ル・カレによる小説『寒い国から帰ってきたスパイ』。ヒドルストン演じるジョナサン・パインが、英国の諜報機関と連携しながら命の危険と隣り合わせの裏の世界へと潜入、国際的な陰謀の渦中に身を投じていく中で、緊張感あふれる駆け引きや、悪事の証拠を掴むための高度な心理戦が展開されていく。

2016年に放送・配信された『ナイト・マネジャー』シーズン1は、エミー賞（監督賞、作曲賞）、ゴールデングローブ賞（主演男優賞、助演男優賞、助演女優賞）、英国アカデミー賞（助演男優賞、編集賞、音響賞）受賞をはじめとする27もの映画・ドラマ各賞を受賞。ゴールデングローブ賞主演男優賞を受賞した主演のヒドルストンは、元英国諜報員ジョナサン・パイン役に約10年ぶりに復帰。シーズン2では製作総指揮にも名を連ねている。

また、シーズン1でエミー賞脚本賞＆作品賞にノミネートされたデヴィッド・ファーが製作総指揮・脚本を務め、英国アカデミー賞TV Craft賞受賞監督ジョージ・バンクス＝デイヴィスが全話を監督。そしてシーズン1でエミー賞作品賞ノミネートのスティーヴン・ギャレットが引き続きリード・エグゼクティブ・プロデューサーを務める。

また、オリヴィア・コールマンがアンジェラ・バー役として復帰。さらに新キャストとして、『バビロン』のディエゴ・カルバ、『デス・ウィッシュ』のカミラ・モローネが参加。そのほか、インディラ・ヴァルマ、ポール・チャヒディ、ヘイリー・スクワイアーズらが新たに登場し、シーズン1からはアリスター・ペトリ、ダグラス・ホッジ、マイケル・ナードン、ノア・ジュープらも再登場する。

英国、スペイン、コロンビア、フランスで撮影された『ナイト・マネジャー』シーズン2は、現代を舞台に原作の枠を超えた完全オリジナルの新章へと突入。ジョナサン・パイン（トム・ヒドルストン）は、過去を封印し、ロンドンで小規模な監視部門を担当るMI6の末端職員「アレックス・グッドウィン」として平穏な日々を送っていた。しかしある夜、過去に因縁のある傭兵の姿を偶然目撃したことから、全てが動き始める。パインは、コロンビアの実業家テディ・ドス・サントス（ディエゴ・カルバ）との暴力的な対峙をきっかけに、新たな陰謀の渦へと巻き込まれていく。ビジネスウーマンのロクサーナ・ボラニョス（カミラ・モローネ）と出会ったパインは、彼女の協力を得てテディの武器ビジネスに潜入。コロンビアを舞台に、ゲリラ軍の訓練や武器供給を巡る陰謀の深部に迫ることに。裏切りや背信が至るところに潜む状況下で、ギリギリの駆け引きをしながら国家を揺るがす計画を阻止すべく奔走する。

初回に一挙3話配信開始され、その後毎週日曜に1話ずつ配信。最終話となる第6話は2026年2月1日に、英国を除く全世界のPrime Videoで独占配信される（英国ではBBCで配給）。

公開された予告編では、コロンビアに潜入するパインを軸に、シーズン1に登場していたコールマン演じるアンジェラ・バーの姿や、新たな登場人物の顔ぶれが映されている。

（文＝リアルサウンド映画部）