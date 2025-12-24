¥Í¥º¥ß¤ËÒû¤Þ¤ì¤¿¤éÍ×Ãí°Õ¡ª ¡ÖÁÍÒû¾É¡×¤ÎÀøÉú´ü´Ö¡¦¾É¾õ¡¦¹çÊ»¾É¤ò²òÀâ
´Æ½¤°å»Õ¡§
Éð°æ ÃÒ¾¼¡Ê¹âºÂ½ÂÃ«¤Ä¤Ð¤µ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë
Ê¿À®14Ç¯·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø°å³ØÉô¤òÂ´¶È¡£Æ±Ç¯4·î¤è¤ê·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÉÂ±¡ ¤Ë¤Æ¾®»ù²Ê¸¦½¤¡£Ê¿À®16Ç¯¤ËÎ©Àî¶¦ºÑÉÂ±¡¡¢Ê¿À®17Ç¯Ê¿ÄÍ¶¦ºÑÉÂ±¡¡Ê¾®»ù²Ê°åÄ¹¡Ë¤Ç¶ÐÌ³¤Î¤«¤¿¤ï¤é¡¢Ê¿À®22Ç¯ËÌÎ¤Âç³ØËÌÎ¤¸¦µæ½êÉÂ¸¶ÈùÀ¸ÊªÊ¬»Ò±Ö³Ø¶µ¼¼¤Ë¤Æ¸¦µæ°÷¤ò·óÇ¤¡£¿·À¸»ù°åÎÅ¡¦µßµÞ°åÎÅ¡¦¾ã³²¼Ô°åÎÅ¤Ê¤É¤Î¸¦ïÓ¤òÀÑ¤à¡£Ê¿À®24Ç¯¤«¤é²£ÉÍ»ÔÆâ¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÉû±¡Ä¹¤È¤·¤ÆÆü¡¹Î×¾²¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Æâ²ÊÎÎ°è¤Î¿ÇÎÅ¡¦Ë¬Ìä¿ÇÎÅ¤ò¹Ô¤¦¡£Ê¿À®29Ç¯2·î¤è¤ê²£ÉÍ»Ô¼Ò²ñ»ö¶È¶¨²ñ¤¬³«Àß¤¹¤ë¡Ö¤Ê¤´¤ß¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Î±¡Ä¹¤Ë½¢Ç¤¡£ÎáÏÂ2Ç¯4·î¤è¤ê¡Ö¹âºÂ½ÂÃ«¤Ä¤Ð¤µ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Î±¡Ä¹¤Ë½¢Ç¤¡£
ÆüËÜ¾®»ù²Ê³Ø²ñÀìÌç°å¡¦»ØÆ³°å¡¢ÆüËÜ¾®»ù´¶À÷¾É³Ø²ñÇ§Äê¥¤¥ó¥Õ¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥³¥ó¥È¥íー¥ë¥É¥¯¥¿ー¡ÊICD¡Ë¡¢Î×¾²¸¦½¤»ØÆ³°å¡ÊÆüËÜ¾®»ù²Ê³Ø²ñ¡Ë¡¢¹³¶Ý²½³ØÎÅË¡Ç§Äê°å
°å»Õ¡Ü¡Ê¤¤¤·¤×¤é¤¹¡Ë½êÂ°
ÁÍÒû¾É¤Î³µÍ×
ÁÍÒû¾É¡Ê¤½¤³¤¦¤·¤ç¤¦¡Ë¤È¤Ï¡¢ºÙ¶Ý¤Ë´¶À÷¤·¤¿¥Í¥º¥ß¤Ë³ú¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÈ¯¾É¤¹¤ë´¶À÷¾É¤Ç¤¹¡£¹ñÆâ¤Ç¤Ï¼ç¤ËÀïÁ°¤äÀï»þÃæ¤Ë¸«¤é¤ì¤¿´¶À÷¾É¤Ç¤¹¤¬¡¢1987Ç¯¤ËÈ¯¾ÉÊó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁÍÒû¾É¤Ï¸¶°ø¤È¤Ê¤ëºÙ¶Ý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¤é¤»¤ó¶Ý·¿¡×¡Ö¥ì¥ó¥µÛå¶Ý·¿¡×¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¸¶°ø¶Ý¤ä¾É¾õ¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Æ±¤¸ÁÍÒû¾É¤Ç¤âÆó¤Ä¤Ï¶èÊÌ¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¥ì¥ó¥µÛå¶Ý·¿¤Î¸¶°ø¶Ý¤Ï¡Ö¥¹¥È¥ì¥×¥È¥Ð¥Á¥ë¥¹¡¦¥â¥Ë¥ê¥Õ¥©¥ë¥ß¥¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëºÙ¶Ý¤Ç¡¢¥É¥Ö¥Í¥º¥ß¤ä¥Ï¥Ä¥«¥Í¥º¥ß¡¢¥¯¥Þ¥Í¥º¥ß¤¬ÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ì¥ó¥µÛå¶Ý·¿¤ÎÁÍÒû¾É¤Ç¤Ï¡¢´ØÀáÄË¤òÀ¸¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤é¤»¤ó¶Ý·¿¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥¹¥Ô¥ê¥ë¥à¡¦¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡×¤È¤¤¤¦ºÙ¶Ý¤Ç¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ë¡¢¤³¤ÎºÙ¶Ý¤òÂÎÆâ¤ËÊÝÍ¤¹¤ë¥Í¥º¥ß¤ËÒû¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÈ¯¾É¤·¤Þ¤¹¡£È¯¾É¤¹¤ë¤È¡¢¥ê¥ó¥ÑÀá¤Î¼ð¤ì¤òÇ§¤á¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤Î¾ì¹ç¤Ë¤â¡¢Òû¤Þ¤ì¤¿Éô°Ì¤¬¼ð¤ì¡¢È¯Ç®¤äÈ¯¿¾¤Ê¤É¤ÎÈéÉæ¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÇÙ±ê¤ä°Õ¼±¾ã³²¡¢¿ñËì±ê¤Ê¤É¤Î½ÅÆÆ¤Ê¹çÊ»¾É¤òÀ¸¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Å¬ÀÚ¤Ê¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢»à¤Ë»ê¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÁÍÒû¾É¤Î¼£ÎÅ¤Ç¤Ï¡¢¸¶°ø¤È¤Ê¤ëºÙ¶Ý¤ËÍ¸ú¤Ê¹³¶ÝÌô¤òÍÑ¤¤¤¿ÌôÊªÎÅË¡¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ê½ÐÅµ¡§ÅìµþÅÔÊÝ·ò°åÎÅ¶É¡Ö¤Í¤º¤ß¤¬Í¿¤¨¤ëÈï³²¡×¡Ë
ÁÍÒû¾É¤Î¸¶°ø
ÁÍÒû¾É¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢ÆÃÄê¤ÎºÙ¶Ý¤òÂÎÆâ¤ËÊÝÍ¤¹¤ë¥Í¥º¥ß¤ËÒû¤Þ¤ì¡¢¥Í¥º¥ß¤¬ÊÝ¶Ý¤·¤Æ¤¤¤ë¶Ý¤Ë´¶À÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥ì¥ó¥µÛå¶Ý·¿¤Î¸¶°ø¶Ý¤Ç¤¢¤ë¥¹¥È¥ì¥×¥È¥Ð¥Á¥ë¥¹¡¦¥â¥Ë¥ê¥Õ¥©¥ë¥ß¥¹¤Ï¡¢¥É¥Ö¥Í¥º¥ß¤ä¥Ï¥Ä¥«¥Í¥º¥ß¡¢¥¯¥Þ¥Í¥º¥ß¡¢¥¢¥ì¥Á¥Í¥º¥ß¤Ê¤É¤¬ÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ì¤Ë¥ì¥ó¥µÛå¶Ý·¿¤ÎÁÍÒû¾É¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¥×¥È¥Ð¥Á¥ë¥¹¡¦¥â¥Ë¥ê¥Õ¥©¥ë¥ß¥¹¤¬´Þ¤Þ¤ì¤¿µíÆý¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÈ¯¾É¤¹¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö¥Ïー¥Ðー¥Ò¥ëÇ®¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢ÁÍÒû¾É¤È¤Ï¶èÊÌ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¤é¤»¤ó¶Ý·¿¤Î¸¶°ø¶Ý¤Î¥¹¥Ô¥ê¥ë¥à¡¦¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ï¡¢¥Í¥º¥ß¤ä¥Ï¥Ä¥«¥Í¥º¥ß¤ÎÂÎÆâ¤ËÀ¸Â©¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁÍÒû¾É¤ÎÁ°Ãû¤ä½é´ü¾É¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÁÍÒû¾É¤Ï¤¤¤º¤ì¤ÎÉÂ·¿¤Ç¤â¡¢¸¶°ø¤È¤Ê¤ëºÙ¶Ý¤òÊÝÍ¤¹¤ë¥Í¥º¥ß¤ËÒû¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é3～10Æü¤Û¤É¤ÎÀøÉú´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£¥Í¥º¥ß¤ËÒû¤Þ¤ì¤¿Éô°Ì¤¬¼ð¤ì¡¢È¯Ç®¤äÈ¯¿¾¤Ê¤É¤¬½Ð¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¥ì¥ó¥µÛå¶Ý·¿¤Ç¤Ï¡¢Òû¤Þ¤ì¤¿Éô°Ì¤Î½ý¤¬¼£Ìþ¤·¤¿¸å¡¢È¯Ç®¤äÆ¬ÄË¡¢ÓÒÅÇ¡¢´ØÀáÄË¡¢¼êÂ¤ÎÈ¯¿¾¤Ê¤É¤¬ÆÍÈ¯Åª¤Ë¸½¤ì¤Þ¤¹¤Þ¤ì¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¿´ÆâËì±ê¤òÈ¯¾É¤·¤¿¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁÈ¿¥¤ËÇ¿áç¤¬À¸¤¸¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿´ÆâËì±ê¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¤È¡¢¿´Â¡¤Ë·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿¶Ý¤Î²ô¤¬Çí¤¬¤ì¡¢·ìÎ®¤Ë¾è¤Ã¤ÆÁ´¿È¤Ë±¿¤Ð¤ì¤ÆÇ¾¹¼ºÉ¤äÄ²´Éµõ·ì¤Ê¤É¤ò¹çÊ»¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¾¹¼ºÉ¤Ç¤Ï¤í¤ì¤Ä¤¬²ó¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤êÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Ëãáã¤ä°Õ¼±¾ã³²¤òÄè¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ä²´Éµõ·ì¤¬À¸¤¸¤ë¤È¡¢Ê¢ÄË¤ä²¼Î¡¡¢ÂçÎÌ¤Î·ìÊØ¤òÇ§¤á¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¤é¤»¤ó¶Ý·¿¤Ç¤Ï¡¢½ý¤¬¼£Ìþ¤·¤¿¸å¡¢¥Í¥º¥ß¤ËÒû¤Þ¤ì¤¿Éô°Ì¤¬ÀÖ¤¯¼ð¤ì¤ÆÈ¯Ç®¤ä¥ê¥ó¥ÑÀá¤Î¼ð¤ì¤òÇ§¤á¤Þ¤¹¡£È¯¿¾¤òÇ§¤á¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥ì¥ó¥µÛå¶Ý·¿¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ·Ú¾É¤Î¾ÉÎã¤¬Â¿¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢½Å¾É¤Î¾ì¹ç¤Ë¤ÏÇÙ±ê¤ä¿ñËì±ê¤Ê¤É¤ò¹çÊ»¤¹¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê½ÐÅµ¡§NIID¹ñÎ©´¶À÷¾É¸¦µæ½ê¡Ö¥é¥Ã¥ÈÒû½ýÎò¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤ÁÍÒû¾ÉÎã¡×¡Ë
ÁÍÒû¾É¤Î¸¡ºº¡¦¿ÇÃÇ
ÁÍÒû¾É¤Î¸¡ºº¤Ç¤Ï¡¢Ìä¿Ç¤ä·ì±Õ¸¡ºº¡¢ÉÂÍýÁÈ¿¥³ØÅª¸¡ºº¤Ê¤É¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
Ìä¿Ç¤Ç¤Ï¾É¾õ¤ä¥Í¥º¥ß¤ËÒû¤Þ¤ì¤¿¾õ¶·¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤·¡¢ÁÍÒû¾É¤¬µ¿¤ï¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¤µ¤é¤Ë¾ÜºÙ¤Ê¸¡ºº¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
·ì±Õ¸¡ºº¤Ç¤Ï¡¢·ìµå¿ô¤ä±ê¾ÉÈ¿±þ¤ÎÄøÅÙ¡¢¿Õµ¡Ç½¡¢´Îµ¡Ç½¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ºÎ¼è¤·¤¿·ì±Õ¤äÇ¿¡¦´ØÀá±Õ¤Ê¤É¤«¤é¤Î¸¡ÂÎ¤òÍÑ¤¤¤¿ÇÝÍÜ¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏPCR¸¡ºº¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢¸¶°ø¶Ý¤ÎÆÃÄê¤ËÌòÎ©¤Æ¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÂÍýÁÈ¿¥³ØÅª¸¡ºº¤Ç¤Ï¡¢ÉÂÂÖ¤Ë±þ¤¸¤Æ´µÉô¤ÎÁÈ¿¥¤ò°ìÉôºÎ¼è¤·¡¢ºÙË¦¤Î¾õÂÖ¤ò¸²Èù¶À¤Ç¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Þ¤¹¡£¥ì¥ó¥µÛå¶Ý·¿¤Ç¤Ï´ØÀáÆâ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë´ØÀá±Õ¤òºÎ¼è¤·¡¢¤é¤»¤ó¶Ý·¿¤Ç¤Ï¥ê¥ó¥Ñ±Õ¤äÒû¤Þ¤ì¤¿Éô°Ì¤ÎÈéÉæ¤òºÎ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¾É¾õ¤Ë±þ¤¸¤Æ¿´ÅÅ¿Þ¸¡ºº¤ä¶»Éô¥ì¥ó¥È¥²¥ó¸¡ºº¡¢CT¸¡ºº¤Ê¤É¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁÍÒû¾É¤Î¼£ÎÅ
ÁÍÒû¾É¤Î¼£ÎÅ¤Ç¤ÏÆþ±¡²ÃÎÅ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹³¶ÝÌô¤òÍÑ¤¤¤¿ÌôÊªÎÅË¡¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤ÎÉÂ·¿¤Ç¤â¡¢¥Ú¥Ë¥·¥ê¥ó·Ï¤Î¹³¶ÝÌô¤¬Âè°ìÁªÂò¤È¤Ê¤ê¡¢ÅÀÅ©¤ÇÅêÍ¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¡Ö¥¹¥È¥ì¥×¥È¥Þ¥¤¥·¥ó¡×¡Ö¥Æ¥È¥é¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¡×¤Ê¤É¤Î¹³¶ÝÌô¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ú¥Ë¥·¥ê¥ó¤ä¥¹¥È¥ì¥×¥È¥Þ¥¤¥·¥ó¡¢¥Æ¥È¥é¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¤Ê¤É¤Î¹³¶ÝÌô¤Ë¥¢¥ì¥ë¥®ー¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢¿´ÆâËì±ê¤Ê¤É¤Î¹çÊ»¾É¤òÇ§¤á¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Â¾¤Î¹³¶ÝÌô¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁÍÒû¾É¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¿Í¡¦Í½ËÉ¤ÎÊýË¡
¸½ºß¡¢¹ñÆâ¤Ç¤ÎÁÍÒû¾É¤ÎÈ¯¾ÉÎã¤Ï¤´¤¯¤ï¤º¤«¤Ç¡¢È¯¾É¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¶Ë¤á¤ÆÄã¤¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢²áµî¤Ë¤ÏÌîÀ¸¤Î¥Í¥º¥ß¤ÎÂ¿¤¤ÅÄ¼Ë¤äÉÏº¤ÃÏ°è¡¢Ì©½¸¤·¤¿ÅÔ»ÔÉô¤Ê¤É¤ÇÈ¯¾É¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¸½ºß¤âÌîÀ¸¤Î¥Í¥º¥ß¤ËÒû¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¥Í¥º¥ß¤ä¥â¥ë¥â¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÈÎÇä¤¹¤ë¥Ú¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÅ¹°÷¤ä¡¢Æ°Êª¼Â¸³¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦½¾»ö¼Ô¤âÁÍÒû¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¿¦¶ÈÊÁ¥Í¥º¥ß¤ò°·¤¦¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Òû¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½½Ê¬¤ÊÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²ÈÄí¤Ê¤É¤Î²°Æâ¤Ç¥Í¥º¥ß¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥Í¥º¥ß¤ÎÀ¸Â©¤·¤Ë¤¯¤¤´Ä¶¤ËÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¥Í¥º¥ß¤Ï»¨¿©¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢±Â¤È¤Ê¤ê¤¦¤ë¿©¤ÙÊª¤äÀ¸¤´¤ß¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Î±Â¤Ê¤É¤ÏÊüÃÖ¤»¤º¤ËÊÒÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥Í¥º¥ß¤ËÁã¤òºî¤é¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢²¡¤·Æþ¤ì¤Ê¤É¤Î¼ýÇ¼¤ä¥¿¥ó¥¹¤ÎÎ¢¡¢ÊªÃÖ¤Ê¤É¤ÏÄê´üÅª¤ËÁÝ½ü¤·¤Æ±ÒÀ¸Åª¤ËÊÝ¤Ä¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥Í¥º¥ß¤Î¿¯ÆþÏ©¤òºÉ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢Èâ¤äÊÉ¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤ÏÁáµÞ¤Ë½¤Íý¤·¤¿¤ê¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÇÛ´É¤Ê¤É¤Ë¤¹¤¤Þ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¥â¥ë¥¿¥ë¤Ê¤É¤ÇËä¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
´ØÏ¢¤¹¤ëÉÂµ¤
¥Ú¥¹¥È
¥ï¥¤¥ëÉÂÇÙ±ê¿ñËì±ê¿´ÆâËì±êÇ¾¹¼ºÉ
Ä²´Éµõ·ì
»²¹ÍÊ¸¸¥
NIID¹ñÎ©´¶À÷¾É¸¦µæ½ê¡ÖÀÐ³ÀÅç¤Ç¤ÎÁÍÒû¾É¾ÉÎã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×
NIID¹ñÎ©´¶À÷¾É¸¦µæ½ê¡Ö¥é¥Ã¥ÈÒû½ýÎò¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤ÁÍÒû¾ÉÎã¡×