·ÝÇ½³¦¤Î¡È¥¿¥Ö¡¼¡É¤ËÀÚ¤ê¹þ¤àABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¥¤¥Ö¡Ù¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë¡¢¼Æºé¥³¥¦¡¢Àî¸ý½ÕÆà¤¬ÅÐÃÅ¡ª
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢¼Æºé¥³¥¦¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¥¤¥Ö¡Ù¡ÊÁ´6ÏÃ¡Ë¤òÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤É¡¢Âè5ÏÃ¤ÎÇÛ¿®¤òÄ¾Á°¤Ë¹µ¤¨¤¿12·î16Æü¤Ë¡ÖÂç¥Ò¥Ã¥È¸æÎé¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¼Æºé¥³¥¦¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Àî¸ý½ÕÆà¤µ¤ó¡¢ÎëÌÚÊÝÆàÈþ¤µ¤ó¡¢³ýÅç¤ß¤º¤¤µ¤ó¤Î4Ì¾¤¬»²²Ã¡£¡È·ÝÇ½³¦¤Î°Ç¡É¤ÈÂÐÖµ¤·¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯Æ±ºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¡¢Æ±ºî¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤·¡¢ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÂè5ÏÃÍ½¹ð¡ÛÄ¶ÂçÊªÇÐÍ¥¤ÎÀ²Ã³²»ö·ï¡¢¤½¤ÎÈï³²¼Ô¤Ï½µ´©»ïµ¼Ô¡¦Ê¿ÅÄ¤ÎËå¤Ç¤¢¤Ã¤¿…¡£
https://www.youtube.com/watch?v=ZBQyPtHLSlM
¢£·ÝÇ½»öÌ³½ê¤È½µ´©»ï¤Î¡È¶ØÃÇ¤Î¹¶ËÉÀï¡É¤òÉÁ¤¯¥É¥é¥Þ
¡Ø¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¥¤¥Ö¡Ù¤Ï¡¢¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ò½ä¤ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¤È½µ´©»ï¤Î¡È¶ØÃÇ¤Î¹¶ËÉÀï¡É¤òÉÁ¤¯¡¢ABEMA¿·¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡£
Ã¯¤·¤â¤É¤³¤«µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦·ÝÇ½³¦¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Î¡¢¤É¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä
¡Ø¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¥¤¥Ö¡Ù¤Ï¡¢°ì¸«²Ú¤ä¤«¤Ë¤ß¤¨¤ë·ÝÇ½³¦¤ÎÎ¢Â¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤¤¤Þ¤À¤«¤Ä¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ÎÎ¢Â¦¡¢¤½¤·¤Æ·ÝÇ½³¦¤Î¿¼¤¤°Ç¤Ø¤ÈÀÚ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Æ±ºî¤ÏABEMA¤Î¥É¥é¥Þ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë3½µÏ¢Â³¤Ç1°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ØÂ³¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÏ¢ÍíÂ³¡¹¡ª
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿4Ì¾¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤¬¶á¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥É¥ì¥Ã¥·¡¼¤ÊÁõ¤¤¤ÇÅÐ¾ì¡£ÃÅ¾å¤Ë¤¢¤¬¤ë¤ÈµÒÀÊ¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬´¬¤µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢Æ±ºî¤ÎÈ¿¶Á¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¼Æºé¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤ÏÍ§¤À¤Á¤¬¾¯¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶È³¦¤Î¿Í¤â¤½¤ó¤Ê¤ËÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¡Ø¤á¤Ã¤Á¤ãÌÌÇò¤¤¤è¡ª¡Ù¡ØÂ³¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¤¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ªÀ¼¤ÏÄ¾ÀÜ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡¢¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÀ¤³¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
12·î10Æü¤ÎÂè4ÏÃ¤Ë¤Æ¡¢Àî¸ý¤µ¤ó±é¤¸¤ëÊ¿ÅÄÁÕ¤Î¼ÂËå¡¦è½»Ò¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿³ýÅç¤µ¤ó¤â¡Ö½ÕÆà¤Á¤ã¤ó¤È¤ÏÃÏ¸µ¤¬°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯ÃÏ¸µ¤ÎÍ§¤À¤Á¤È¤«²ÈÂ²¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡£º£²ó±é¤¸¤¿Ìò¤¬¡¢·ë¹½½Å¤¿¤¯¤Æ¶ì¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤â¤³¤Î¶È³¦¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÃÏ¸µ¤«¤é¾åµþ¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢´¶¾ð¤¬»÷¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ìò¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÂ¾¤Î¿Í¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Ê¤éÃ¯¤ÎÌò¤¬¤¤¤¤¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Ï¡¢¼Æºé¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÎ©¾ì¤«¤é¤·¤¿¤é¡¢Ê£»¨¤Ê¿´¶¤Ë¤â¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢³Ø¤Ó¤âÂ¿¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Àî¸ý¤µ¤ó±é¤¸¤ëÁÕ¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤È²óÅú¡£
°ìÊý¤ÎÀî¸ý¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÊÁËÜÌÀ¤µ¤ó¡×¤È°Õ³°¤Ê²óÅú¤¬¡£ÊÁËÜÌÀ¤µ¤ó±é¤¸¤ëKODAMA¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Î²ñÄ¹¤¬¤â¤Ä¥é¥¹¥Ü¥¹´¶¤ä¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¶ÛÄ¥´¶¤òµó¤²¤ë¤È¡¢¡Ö¶¦±é¥·¡¼¥ó¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Â¸ºß´¶¤¬¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±ºî¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬·ÝÇ½»öÌ³½ê¤ËÂç¤¤¯¤«¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö±ï¤Î²¼¤ÎÎÏ»ý¤Á¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ä»öÌ³½ê¤ÎÊý¤Î°ïÏÃ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¬µÚ¤Ö¤È¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ë¤Ï¿´¤ÎÄì¤«¤é´¶¼Õ¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼Ö¤Î±¿Å¾¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ÎÏÃÂê¤òÈäÏª¡£
¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»£±Æ¸½¾ì¤Ë¹Ô¤¯Ãæ¤Ç¡¢Æ»¤¬¶¹¤¤¾ì½ê¤ä½é¤á¤Æ¹Ô¤¯¾ì½ê¤Ç¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤â¤³¤³¤ÏÄÌ¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦Æ»¤â¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡¢¹Ô¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ë¡¢¡ÖÁ´Á³Âç¾æÉ×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æâ¿´¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð´é¤ÇÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢Æ±ºî¤Ç¤Ï¡Ö¤´¤Ï¤ó¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤Ç¤â¥«¥ì¡¼¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ï°ÎÂç¡ª¡×¤È¤¤¤¦¡¢¼Æºé¤µ¤ó±é¤¸¤ëºé¤Î¥»¥ê¥Õ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¡û¡û¤Ï°ÎÂç¡ª¡¡¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤Á¤å¤ë¤Á¤å¤ë¡Ê=ÌÍ¡Ë¤È¿É¤¤¤ä¤Ä¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¼Æºé¤µ¤ó¡£
¡Ö¤³¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤¬¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿¤éºÇ¶¯¡ª¡×¤È¸À¤¤¡¢¡ÖÌÍ¤ò¤¹¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶¤À¤·¡¢¤½¤ì¤¬¿É¤«¤Ã¤¿¤é»É·ãÅª¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤â¤é¤¨¤ë¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯±þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤Î»£±Æ¤âÀ¸È¾²Ä¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤Ï»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢ÀÕÇ¤½ÅÂç¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡ÖËÜºî»£±ÆÃæ¤Ï½µ¤Ë3²ó¡¢·ã¿É¤Á¤å¤ë¤Á¤å¤ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¾×·âÅª¤Ê»ö¼Â¤âÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Àî¸ý¡Ö·ã¤·¤á¤Î¡¢Ì£¤¬Ç»¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡×
¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯¤â½ª¤ï¤ê¤Ë¶á¤Å¤¡¢º£Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¼ÁÌä¤â¡£
¡Ö2025Ç¯¤ò´Á»ú°ìÊ¸»ú¤ÇÉ½¤¹¤È¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢¼Æºé¤µ¤ó¤Ï¡Ö·ã¡×¡¢Àî¸ý¤µ¤ó¤Ï¡ÖÇ»¡×¤È¤½¤ì¤¾¤ì²óÅú¡£
¡Ö¡È·ã¡É¿É¤â¤¢¤ë¤·¡¢»É¡È·ã¡ÉÅª¤Ê1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¡È·ã¡ÉÌ³¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¡È·ã¡É¿²¤·¤¿¤·¡¢·ã¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¡¢¡Ö»É·ãÅª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿Ç¯¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤¢¤ó¤Þ¤êÍ§¤À¤Á¤òÁý¤ä¤»¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Ç¯¤ÏÍ§¤À¤Á¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ç»É·ã¤òµá¤á¤ë1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£·ë¹½¼Ò¸òÅª¤Ç¡¢¤Ò¤é¤¤¤Æ¤¤¤¿1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Àî¸ý¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö·ã¤·¤á¤Î¡¢Ì£¤¬Ç»¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Ìò¤â¼«Ê¬¼«¿È¤Ï¤¢¤Þ¤êÄ©Àï¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÌòÊÁ¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤Ê1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÊÖ¤·¤Ä¤Ä¡¢30ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤â¼õ¤±¡Ö30Âå¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤¬¤³¤ó¤Ê¤ËÇ»¤¤¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¤È¡¢ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â´¶¤¸¤¿¤¹¤´¤¯·ã¤·¤¤1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡×¤È1Ç¯¤ò²óÁÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î²á¤´¤·Êý¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¼Æºé¤µ¤ó¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ï¡È·ã¡É¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²º¤ä¤«¤ËÀÅ¤Þ¤êÊÖ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¿²¤Æ¤¤¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤â¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤ËÂÐ¤·¤ª¤»¤Á¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£Ç¯¤Ï¤ªµÙ¤ß¤·¤Æ¼«Ê¬¤Ë·ª¤¤ó¤È¤ó¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡×¤È²º¤ä¤«¤ÊÇ¯Ëö¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òÀë¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÃåÊª¤òÃå¤Æ²á¤´¤¹¡×¤È²óÅú¡£¡ÖÃåÊª¤òÃå¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢±ó½Ð¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â²È¤ÎÃæ¤Ç³äË£Ãå¤òÃå¤Æ¡Ä¡Ä¶á½ê¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¹Ô¤¯¤¯¤é¤¤¤Ç¤âÃåÊª¤òÃå¤Æ²á¤´¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤¿¤ª¤ä¤«¤ËÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¼Æºé¡Ö¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê¤È¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇ¸å¤Ë¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤³¤«¤é¤µ¤é¤ËÊª¸ì¤¬Å¾´¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤¤¤í¤ó¤Ê»ö¾ð¤¬Íí¤ß¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¿¼ÆÉ¤ß¤·¤Ê¤¬¤é¤ß¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¡¢¤¹¤´¤¯¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡£
³ýÅç¤µ¤ó¤Ï¡Ö4ÏÃ¤Þ¤Ç¤ÎÅÜÅó¤ÎÅ¸³«¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢5ÏÃ¡¢6ÏÃ¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌò¤Î¿´¾ð¤¬¤¦¤´¤á¤¤¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÅ¸³«¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
Àî¸ý¤µ¤ó¤Ï¡Ö»Ä¤ê2ÏÃ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ÎÅ¸³«¤Ç¡¢¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤È¤¹¤ëÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¼Æºé¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Ë¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÏÃ¿ô¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Ø6ÏÃ¤«¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¦¤¸¤ã¤ó¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Â©¤â¤Ä¤±¤Ê¤¤Å¸³«¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¼«¿È¤â¤¤¤ë¤³¤Î¶È³¦¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê¤È¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¡¢³Ø¤Ó¤äºÆÈ¯¸«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò½¦¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Äù¤á¤Þ¤·¤¿¡£
12·î17Æü¡¡Ìë10»þ¤«¤é¤Ï¡¢Âè5ÏÃ¤òÇÛ¿®¡£¼ç±é¡¦¼Æºé¥³¥¦¤µ¤ó¤ÈÀî¸ý½ÕÆà¤µ¤ó¤¬½é¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ÎÎ¢Â¦¤ÇêÁ¤¯»×ÏÇ¡¢¤½¤·¤Æ·ÝÇ½³¦¤Î¿¼ÁØ¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¡È¿¿¼Â¡É¤ØÀÚ¤ê¹þ¤àÄ©Àïºî¡Ø¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¥¤¥Ö¡Ù¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¥¤¥Ö¡Ù
Âè5ÏÃÇÛ¿®Æü»þ¡§2025Ç¯12·î17Æü¡¡Ìë10»þ¡Á
Âè5ÏÃ»ëÄ°¥Ú¡¼¥¸¡§https://abema.tv/channels/abema-special/slots/CH1PL3Q4QdyhyH
ÈÖÁÈ¥Ú¡¼¥¸¡§https://abema.go.link/7JKTD
¸ø¼°X¡§https://x.com/scandaleve_
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/abema_drama_scandaleve
¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/@drama_ABEMA
¥¥ã¥¹¥È¡§
¼Æºé¥³¥¦
Àî¸ý½ÕÆà
²£»³Íµ
úË½ÓÂÀÏº
Àõ¹á¹ÒÂç
¶¶ËÜ½ß
³ýÅç¤ß¤º¤
±Æ»³Í¥²Â
óîÆ£¤Ê¤®¤µ
Æþ¹¾¿Óµ·
ÈÁ½ã¤Þ¤Ò¤í
Á°ÅÄÆØ»Ò
ÎëÌÚ¹À²ð
ÎëÌÚ°ì¿¿
³á¸¶Á±
ÊÁËÜÌÀ
¥æ¡¼¥¹¥±¡¦¥µ¥ó¥¿¥Þ¥ê¥¢
ÎëÌÚÊÝÆàÈþ
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡§
¡¾ ´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡§Æ£ÌîÎÉÂÀ
¡¾ µÓËÜ¡§°ËÅìÇ¦¡¦¸åÆ£¸¿Í¡¦ÌÚ¹¾¶³¡Êstoryboard ¥é¥¤¥¿¡¼¥º¥Á¡¼¥à¡Ë
¡¾ ´ÆÆÄ¡§¶â°æ¹É
¡¾ À©ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡§storyboard
¡¾ À½ºîÃøºî¡§ABEMA
¡Ê¥¨¥Ü¥ë¡Ë