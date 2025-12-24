¡Ö»ä¤Ï¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¼è¤êÌá¤»¤Ê¤¤¡×Ì´¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¾¯½÷¤¬¸ì¤ë·ÝÇ½³¦¤Î°Ç¤È¤Ï¡©¡¡ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¥¤¥Ö¡Ù#5
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢¼Æºé¥³¥¦¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¥¤¥Ö¡Ù¤òÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤Û¤É¡¢2025Ç¯12·î17Æü¡Ê¿å¡ËÌë10»þ¤è¤êÂè5ÏÃ¤òÌµÎÁÇÛ¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ABEMA¥É¥é¥Þ¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢4½µÏ¢Â³1°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó
¡ÚÂè5ÏÃÍ½¹ð¡ÛÄ¶ÂçÊªÇÐÍ¥¤ÎÀ²Ã³²»ö·ï¡¢¤½¤ÎÈï³²¼Ô¤Ï½µ´©»ïµ¼Ô¡¦Ê¿ÅÄ¤ÎËå¤Ç¤¢¤Ã¤¿…
https://www.youtube.com/watch?v=ZBQyPtHLSlM
¡Ø¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¥¤¥Ö¡Ù¤Ï¡¢¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ò½ä¤ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¤È½µ´©»ï¤Î”¶ØÃÇ¤Î¹¶ËÉÀï”¤òÉÁ¤¯¡¢ABEMA¿·¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡£Ã¯¤·¤â¤É¤³¤«µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦·ÝÇ½³¦¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Î¡¢¤É¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä
¡Ø¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¥¤¥Ö¡Ù¤Ï¡¢°ì¸«²Ú¤ä¤«¤Ë¤ß¤¨¤ë·ÝÇ½³¦¤ÎÎ¢Â¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤¤¤Þ¤À¤«¤Ä¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ÎÎ¢Â¦¡¢¤½¤·¤Æ·ÝÇ½³¦¤Î¿¼¤¤°Ç¤Ø¤ÈÀÚ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¡£ABEMA¤Î¥É¥é¥Þ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë4½µÏ¢Â³¤Ç1°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡þÂè5Êó ¥¹¥¤¡¼¥È¥ë¡¼¥à
ËãÀ¸½¨¿Í¤ÎÀ²Ã³²»ö·ï¡¢¤½¤ÎÈï³²¼Ô¤ÏÁÕ¤ÎËå¤Ç¤¢¤ëÊ¿ÅÄè½»Ò¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤¤Ã¤«¤±¤Ïè½»Ò¤Î¸µ¤ËÆÏ¤¤¤¿¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤ÎÍ¶¤¤¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë»×¤¨¤¿¤½¤ì¤ÏÃÏ¹ö¤ÎÆþ¤ê¸ý¤È¤Ê¤ë¡£
¡ã°Ê²¼¡¢Âè5ÏÃ¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡ä¡¡
Âç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¡¦KODAMA¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Î´ÇÈÄÇÐÍ¥¡¦ËãÀ¸½¨¿Í¡ÊÎëÌÚ°ì¿¿¡Ë¤ÎÀ²Ã³²µ¿ÏÇ¡£¤½¤ÎÈï³²¼Ô¤¬½µ´©»ïµ¼Ô¡¦ÁÕ¡ÊÀî¸ý½ÕÆà¡Ë¤Î¼Â¤ÎËå¡¦è½»Ò¡Ê³ýÅç¤ß¤º¤¡Ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¾×·â¤Î»ö¼Â¤¬È½ÌÀ¤·¤¿Âè4ÏÃ¡£
Âè5ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢è½»Ò¤¬Ã¯¤Ë¤â¸ì¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡È¤¢¤ÎÌë¡É¤Î¿¿¼Â¤ò½é¤á¤Æ¸ý¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤ÎÈ¿ÂÐ¤ò²¡¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¾åµþ¤·¡¢´õË¾¤È¤È¤â¤Ë¾®¤µ¤Ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¤ÎÌç¤òÃ¡¤¤¤¿è½»Ò¡£¤·¤«¤·¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤«¤é¡ÖÀµ¼°½êÂ°¤Þ¤Ç¤¢¤È°ìÊâ¡×¡Ö¼ÒÆâ¤Ç¤â¸÷¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤ÈÏÃÂê¡×¤È´üÂÔ¤Ð¤«¤ê¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¡¢¿ôÇ¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¹â³Û¤Ê¥ì¥Ã¥¹¥óÎÁ¤òÊ§¤¤Â³¤±¤ëÆü¡¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öº£»×¤¨¤Ð¡¢²¿½½¿Í¡¢²¿É´¿Í¤ËÆ±¤¸¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤Æ¤¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¿®¤¸¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ëè½»Ò¡£·ÐºÑÅª¤Ë¤âÀº¿ÀÅª¤Ë¤â¸Â³¦¤ò·Þ¤¨¤¿è½»Ò¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¤ÈKODAMA¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¼çºÅ¤ÎÂç·¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¡£¤·¤«¤·¤³¤ì¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¡¢ºÇ½ª¿³ºº¤Þ¤Ç»Ä¤ë¤â¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÏÊÌ¤Î»²²Ã¼Ô¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÏºÇ½é¤«¤é·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¡×¡ÖÃíÌÜÅÙ¤Î¤¿¤á¤ÎÏÃÂê¤Å¤¯¤ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡È½ÐÍè¥ì¡¼¥¹¡É¤Î±½¤ò¼ª¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¼º°Õ¤Î¤Ê¤«ÆÏ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÇÐÍ¥¡¦ËãÀ¸½¨¿Í¤â»²²Ã¤¹¤ë¡£KODAMA¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤È·Ò¤¬¤ê¤ò»ý¤Æ¤ë¤«¤â¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î¾·ÂÔ¾õ¡£¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤Ë²¿¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÁêÃÌ¤¹¤ëè½»Ò¤Ë¡¢ËãÀ¸¤ÏÍ¥¤·¤¯´ó¤êÅº¤¦¤è¤¦¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¤¤Þ¤¹¡£
»²²Ã¼Ô¤¬¼¡¡¹¤Ë²ñ¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¡¢¤ä¤¬¤ÆÆó¿Í¤¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¶õ´Ö¤Ç¡¢ËãÀ¸¤Ï¡Ö¤â¤¦¾¯¤·°û¤ó¤Ç¤¤¤¯¡©¡¡¤½¤ì¤È¤âµ¢¤ë¡©¡¡²¶¤Ï¤É¤Ã¤Á¤Ç¤â¤¤¤¤¤è¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤Þ¤¹¡£
ÌÂ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤â¤¦¾¯¤·ÏÃ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿è½»Ò¡£¤½¤·¤Æ¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Îè½»Ò¤Ë¡¢ËãÀ¸¤Ï¶¯°ú¤Ë¥¥¹¤òÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¸¤ã¤¢µ¢¤ì¤Ð¡©¡¡¤½¤ÎÄøÅÙ¤Î³Ð¸ç¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡×¡Ö¡Ä¡Ä±³¤À¤è¡£¤Á¤ã¤ó¤ÈÁêÃÌ¾è¤ë¤«¤é¡£¿Í¤â¾Ò²ð¤Ç¤¤ë¤·¡×¡½¤½¤¦¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¿Ì¤¨¤ëè½»Ò¤ò²¡¤·ÅÝ¤·¤¿ËãÀ¸¤Î¹ÔÆ°¤Ï¡¢Ì´¤òÄÉ¤¦¾¯½÷¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¡ÈÀ²Ã³²¡É¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
ÍâÄ«¡¢è½»Ò¤ËÅÏ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥¿¥¯¥·¡¼Âå¤È¸½¶â2Ëü±ß¤À¤±¡£ËãÀ¸¤äKODAMA¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é¤Ï¤½¤Î¸å°ìÀÚÏ¢Íí¤¬¤Ê¤¯¡¢Åö»þ¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤â¡Ö¿§»Å³Ý¤±¤Ç¼ºÇÔ¤·¤¿¤À¤±¡×¤ÈÆÍ¤Êü¤µ¤ì¡¢¤Ê¤ó¤È»öÌ³½ê¤ò²ò¸Û¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Ëå¡¦è½»Ò¤«¤éÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡ÈÃÏ¹ö¤Î°ìÌë¡É¤Ë»Ð¡¦ÁÕ¤Î·è°Õ¤È¤Ï¡©
¡Ö¼«¸ÊÀÕÇ¤¤À¡×¡ÖÄñ¹³¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¤Ìõ¡×¡Ö»Å»ö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤â¤È¤¢¤¤¤Ä¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿¤Î¤¬°¤¤¡×¤È¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦è½»Ò¡£
¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤¬ºÛ¤«¤ì¤Æ¤³¤ÎÀ¤³¦¤«¤é¾Ã¤¨¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢»ä¤Ï¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¼è¤êÌá¤»¤Ê¤¤¡£½þ¤ï¤»¤¿¤¤¡£¿´¤«¤é¼Õ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÈáÄË¤Ê»×¤¤¤òÁÊ¤¨¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Öº£¤µ¤é¤ª¤«¤·¤¤¤«¤Ê¡×¡Ö¸µ¤Ï¤È¸À¤¨¤Ð»ä¤¬¼«Ê¬¤«¤é¡Ä¡Ä¡×¤È¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¼«Ê¬¤òÀÕ¤á³ëÆ£¤¹¤ëè½»Ò¤ËÂÐ¤·¡¢ºé¡Ê¼Æºé¥³¥¦¡Ë¤Ï¡ÖËãÀ¸¤ÏÃÏ°Ì¤òÍøÍÑ¤·¤Æè½»Ò¤µ¤ó¤ÎÌ´¤òÄÉ¤¦µ¤»ý¤Á¤ËÄÒ¤±¹þ¤ó¤À¡£¤·¤«¤âÌ©¼¼¤Î2¿Í¤¤ê¤Î¾õ¶·¤Ç¡£¤³¤ì¤ÏÎò¤È¤·¤¿À²Ã³²¤Ç¤¹¡£è½»Ò¤µ¤ó¤¬¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤ëÉ¬Í×¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤Ï¤Ã¤¤êÌÀ¸À¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤â°®¤êÄÙ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÁÊ¤¨¤¬¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¹ÎÄê¤µ¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÁÕ¡ÊÀî¸ý½ÕÆà¡Ë¤â¤Þ¤¿¡¢è½»Ò¤Î¹ðÇò¤òÀµÌÌ¤«¤é¼õ¤±»ß¤á¡¢¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¡¢µ»ö¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤ËÆ°¤¤¤Æ¤ß¤ë¡×¡ÖÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÍ¥¤·¤¯¸ì¤ê¤«¤±¿·¤¿¤Ê·è°Õ¤ò¸Ç¤á¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤Æºé¤ÈÁÕ¡¢è½»Ò¤Î3¿Í¤¬¹ðÈ¯¤ËÆ°¤½Ð¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Î»Ñ¤òÊª±¢¤«¤é¸«¤Ä¤á¤ëKODAMA¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥óËÜÉôÄ¹¡¦ÌÀÀÐÎ´Ç·¡Ê²£»³Íµ¡Ë¤Î»Ñ¤¬¡£3¿Í¤ÎÆ°¤¤òÃÎ¤Ã¤¿KODAMA¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¼ÒÄ¹¡¦»ù¶ÌÍÖ»Ò¡ÊÎëÌÚÊÝÆàÈþ¡Ë¤Ï¡ÖÁá¤á¤Ë¼ê¤òÂÇ¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Í¡×¤ÈÀÅ¤«¤Ë¸À¤¤Êü¤Á¡¢¡È¤¢¤ëÀè¼ê¡É¤òÂÇ¤Ä¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
è½»Ò¤Î¤â¤È¤Ø¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¶áÆ£¡ÊÉÍÃæÊ¸°ì¡Ë¤ò¸þ¤«¤ï¤»¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿½µ´©»ï¤Ç¹ðÈ¯¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡×¤ÈÍÉ¤µ¤Ö¤ê¤ò¤«¤±¤Þ¤¹¡£ÀäË¾¤ÎÊ¥¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿è½»Ò¤¬¤È¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤È¤Ï¡½¡£
¢£ÅÜÅó¤ÎÅ¸³«¤Ë»ëÄ°¼Ô¡ÖÂ³¤¤¬ÉÝ¤¤¤Î¤Ë¡¢ÌÜ¤ò°ï¤é¤»¤Ê¤¤¡×
è½»Ò¤Î¾×·â¤Î¹ðÇò¤È¡¢·ÝÇ½³¦¤Î±ü¿¼¤¯¤ËÀø¤àºñ¼è¤Î¹½Â¤¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÂ³¤¤¬ÉÝ¤¤¤Î¤Ë¡¢ÌÜ¤ò°ï¤é¤»¤Ê¤¤¡×¡Ö´¶¾ð¤¬Íð¤µ¤ì¤ë²ó¡×¡Ö¥Ò¥ê¥Ò¥ê´¶¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡²ó¤Ï¤Ä¤¤¤ËºÇ½ª²ó¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢è½»Ò¤Î±¿Ì¿¤Ï¡½¡½¡£¤½¤·¤Æ¡¢À²Ã³²¤ÏÊó¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£Âè6ÏÃ¤Ï¡¢12·î24Æü¡Ê¿å¡ËÌë10»þ¤è¤ê¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤¹¡£
¼ç±é¡¦¼Æºé¥³¥¦¤µ¤ó¤ÈÀî¸ý½ÕÆà¤µ¤ó¤¬½é¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ÎÎ¢Â¦¤ÇêÁ¤¯»×ÏÇ¡¢¤½¤·¤Æ·ÝÇ½³¦¤Î¿¼ÁØ¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¡È¿¿¼Â¡É¤ØÀÚ¤ê¹þ¤àÄ©Àïºî¡Ø¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¥¤¥Ö¡Ù¡£¤½¤Î·ëËö¤ò¤¼¤Ò¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¥¤¥Ö¡Ù
Âè5ÏÃÇÛ¿®Æü»þ¡§2025Ç¯12·î17Æü¡¡Ìë10»þ¡Á
