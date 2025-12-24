10時の日経平均は213円高の5万626円、アドテストが74.87円押し上げ 10時の日経平均は213円高の5万626円、アドテストが74.87円押し上げ

24日10時現在の日経平均株価は前日比213.93円（0.42％）高の5万626.80円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は982、値下がりは510、変わらずは107と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を74.87円押し上げている。次いで東エレク <8035>が68.19円、ファストリ <9983>が29.68円、ファナック <6954>が18.05円、スクリン <7735>が16.58円と続く。



マイナス寄与度は53.15円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、ＴＤＫ <6762>が14.29円、ソニーＧ <6758>が6.18円、ダイキン <6367>が4.85円、東京海上 <8766>が3.26円と続いている。



業種別では33業種中21業種が値上がり。1位は鉄鋼で、以下、非鉄金属、医薬品、ガラス・土石と続く。値下がり上位には保険、空運、情報・通信が並んでいる。



※10時0分2秒時点



