TBSの若林有子アナウンサー（29）が23日、自身のインスタグラムを更新。学生時代からの「憧れ」だというフリーアナウンサーとの共演ショットを投稿した。

「年内最後のサンジャポで憧れの小川彩佳さんと」とつづり、同局の「news23」でメインキャスターを務める、フリーアナウンサーの小川彩佳とのツーショットを披露した。

「大学生の頃、インターンシップで小川さんのお話を聞いて『こんな大人になりたい！』と思って真剣にアナウンサー就活に取り組んだので、共演できる日がくるなんて！感無量！」と学生時代からの憧れの存在との共演に感激の思いをつづった。

「チャーミングなお人柄と知性が滲み出る言葉に、当時も今も憧れます」と若林アナ。「終わってからも優しくお話していただいて、ずっとウキウキしていました！！」と記した。

若林アナは21日の放送の「サンデージャポン」で、小川アナについて「テレ朝のインターンで、初めて行ったときに、小川さんが学生たちに話してくださるときで、小川さんを見てこんな大人になりたいと思ってアナウンサーになることを決意したので、ここにいるのは小川さんのおかげです」と思いを明かしていた。