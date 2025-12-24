¶ÛµÞÆþ±¡¤Î¿ùÅÄ¤¢¤¤Ò¤í¡¢¿´Â¡¼ê½Ñ¤¬Ìµ»öÀ®¸ù¡Ö¾Ç¤é¤º¤æ¤Ã¤¯¤êÎÅÍÜ¤·¤¿¤¤¡×
¿´¶Ú¹¼ºÉ¤Ç¶ÛµÞÆþ±¡¤·¤¿NHK¡¦E¥Æ¥ì¡Ö¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡×9ÂåÌÜ¤¦¤¿¤Î¤ª·»¤µ¤ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¿ùÅÄ¤¢¤¤Ò¤í¡Ê60¡Ë¤¬24Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼ê½Ñ¤¬Ìµ»ö½ªÎ»¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¿ùÅÄ¤ÏÉÂ±¡¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ë¾Ð´é¤Ç²£¤¿¤ï¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¡ÖËÜÆü¡¢¿´Â¡¥«¥Æ¡¼¥Æ¥ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢Ìµ»öÀ®¸ù¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö3»þ´Ö¤Þ¤ë¤Þ¤ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤Î½é¥ª¥Ú¤Ç¤·¤¿¤¬²¿¤È¤«½ª¤ï¤ê¡¢¥¹¥Æ¥ó¥É¤Ï2ËÜ¶»¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬·Ð²áÎÉ¹¥¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤«¤é¤ÎÂô»³¤ÎÎå¤Þ¤·¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
Âà±¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁá¤¯¤ÆÇ¯Ëö¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡Ö¾Ç¤é¤º¤æ¤Ã¤¯¤êÎÅÍÜ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¿ùÅÄ¤Ï22Ç¯8·î¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸3¤ÎÃæ°öÆ¬¤¬¤ó¤ò¸øÉ½¤·¡¢Æ±10·î¤Ë¤Ï¼£ÎÅ¤ò½ª¤¨¡Ö´â¤¬Á´¤ÆåºÎï¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£7·î¤Ë¤Ï¤¬¤óÈ¯³Ð¤«¤é3Ç¯¤ÎÄê´ü¸¡¿Ç¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁ´¤¯°Û¾ïÌµ¤·!!!¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢18Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö12·î15Æü¿¼ÌëÌ¤ÌÀ¤ËÉÂ±¡¤ËµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¶ÛµÞÆþ±¡¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡ÖÀèÆü¿´Â¡¤Ë¥«¥Æ¡¼¥Æ¥ë¤òÆþ¤ì¤Æ¸¡ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤ä¤Ï¤ê¿´¶Ú¹¼ºÉ¤ò´û¤ËÈ¯¾É¤·¤Æ¤¤¤¿»ö¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¡¤¿¤À¤½¤ì¤¬ºÇ¶á¤Î»ö¤Ê¤Î¤Ç¤Þ¤À½¤Àµ¤¬¸ú¤¯¤È¤Î¤È¤Î»ö¤Ç¡¢ÌÀÆü23Æü¤Ë¿´Â¡¥«¥Æ¡¼¥Æ¥ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£