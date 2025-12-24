タレントのホラン千秋（37）が、23日放送の日本テレビ系特番「年末爆笑さんま御殿!!おひとり様クリスマス 今年頑張った有名人祭」（午後7時）に出演。手越祐也（38）をバッサリ斬った。

トークテーマは「今年日常生活で一番腹が立ったこと」。返信の早さを自負する手越は「平気で2日、3日とか1週間とか、既読スルーとか未読スルーする人いるじゃないですか。自分がそれをしないからこそ、無駄にイラッとしてしまう」と語った。

ドラマ撮影やバンド活動などで多忙だが、移動時間などスケジュールの合間を縫って“なるはや”で返信。返事が遅い人に対しては「そういう人に限って、正直暇なんじゃないかなとか。一緒にいる時に携帯よくイジってるな、何で俺のは返ってこないんだろうなとか」とぶっちゃけ、「俺、一応手越なんだけどな」とキャラ全開で笑いを誘った。

また相手には不満に感じていることを伝えるといい「俺はサッカーで4歳から育ってる。1発レッドはそう簡単には出さんと。1回、心のイエローカードで『嫌なんだよね』と。君は俺のこと大事だと思ってないかもしれないけど、俺は友達として大事だと思ってるから、次あったら（連絡先を）消させてもらうねっていうイエローカードを出します」と自身の人付き合いを語った。

話を聞いていたホランは「だってもう、ただでさえ手越さんだからちょっとうっとうしいなと思ってるところに、そこで『心のイエローカード』なんて言われたらもっとうっとうしいもん」とバッサリ。すぐの返信を求めることについて「皆さん人に期待しすぎなんじゃないですか？自分の熱量と同じだけの熱量が返ってこなかった時に落胆するのはエゴですよ」と話していた。