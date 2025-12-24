ÂÐËÌÄ«Á¯¡¢ÉÔÂ¬¤Î»öÂÖÁÛÄê¤ò¡¡94Ç¯¤ËÊÆÀ¯¸¢¡¢ºÙÀî¼óÁê¤ËÅÁÃ£
¡¡1994Ç¯2·î¤ÎÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼ÊÆ¹ñÌ³Ä¹´±¤¬¡¢³Ë³«È¯·×²è¤ò¿Ê¤á¤ëËÌÄ«Á¯¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë´Ø¤·¡Ö¥³¥ó¥Æ¥£¥ó¥¸¥§¥ó¥·¡¼¡ÊÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¡Ë¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈºÙÀî¸îô¦¼óÁê¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬24Æü¸ø³«¤Î³°¸òÊ¸½ñ¤ÇÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£¹ñºÝ¸¶»ÒÎÏµ¡´Ø¡ÊIAEA¡Ë¤Î³Ëºº»¡¼õ¤±Æþ¤ì¤ò½ä¤ë¶¨µÄ¤¬Æñ¹Ò¡£ËÌÄ«Á¯¤ÏÍâ3·î¡ÖÀïÁè¤¬µ¯¤¤ì¤Ð¥½¥¦¥ë¤Ï²Ð¤Î³¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È·Ù¹ð¤·¡¢¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£ÊÆÂ¦¤ÏËÌÄ«Á¯¤ÎË½È¯¤Ê¤É¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡²ñÃÌ¤Ï2·î11Æü¡¢ÊÆ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ÇÃë¿©¤ò¸ò¤¨¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¶ËÈë»ØÄê¤ò²ò½ü¤µ¤ì¤¿Ê¸½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±ÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼»á¤¬¡¢³Ëºº»¡¤ò½ä¤ê¡ÖËÌÄ«Á¯¤Ï¤«¤¿¤¯¤Ê¤ÊÂÖÅÙ¤òÊÑ¤¨¤º¡¢IAEA¤ÎÊÝ¾ãÁ¼ÃÖ¤ËÆ±°Õ¤·¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¡Ê¤¢¡Ë¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¶öÈ¯Åª¤Ê½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤¤ë¾ì¹ç¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤¯É¬Í×À¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢À©ºÛ¤ò²Ê¤¹¾ì¹ç¡ÖÆüËÜ¤Î¶¨ÎÏ¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤À¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ºÙÀî»á¤Ï¡¢ËÌÄ«Á¯¤¬93Ç¯¤ËÈ¯¼Í¤·¤¿ÆüËÜ¤ò¤Û¤Ü¼ÍÄø¤ËÆþ¤ì¤ëÃæµ÷Î¥ÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¡Ö¥Î¥É¥ó¡×¤È³ËÊ¼´ï³«È¯¤¬·ë¤ÓÉÕ¤±¤Ð¶Ë¤á¤Æ´í¸±¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£