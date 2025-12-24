¶ÛµÞ»öÂÖ¤Î¾®·¿µ¡¤ò¼«Î§¥·¥¹¥Æ¥à¤¬À©¸æ¡¢³êÁöÏ©¤Ë¼«Æ°ÃåÎ¦¡¡ÊÆ¥³¥í¥é¥É½£
¡ÊCNN¡ËÊÆ¥³¥í¥é¥É½£¥Ç¥ó¥Ð¡¼¶á¹Ù¤Ç¡¢Èô¹ÔÃæ¤Ë¶ÛµÞ»öÂÖ¤¬È¯À¸¤·¤¿¾®·¿µ¡¤¬¡¢¼«Æ°ÃåÎ¦¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»È¤Ã¤Æ¶õ¹Á¤ËÃåÎ¦¤·¤¿¡£Åë¾è¼Ô2¿Í¤ÏÌµ»ö¤À¤Ã¤¿¡£¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ëÃåÎ¦¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£
¾ÃËÉµßµÞÂâ¤ÎÆ°²è¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ó¡¼¥Á¥¯¥é¥Õ¥ÈÀ½¤ÎÁÐÈ¯¥×¥í¥Ú¥éµ¡¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥¨¥¢200¡×¤Ï¥Ç¥ó¥Ð¡¼¶á¹Ù¤Î¥í¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¡¦¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥ó¶õ¹Á¤ËÃåÎ¦¤·¡¢³êÁöÏ©¾å¤ÇÄä»ß¤·¤¿¡£Åë¾è¼Ô2¿Í¤ÏÌµ»ö¤Ë¹ßµ¡¤·¤¿¡£
Æ±µ¡¤Ï¥¬¡¼¥ß¥óÀ½¤Î¼«Î§ÃåÎ¦¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥ª¡¼¥È¥é¥ó¥É¡×¤ËÀ©¸æ¤µ¤ì¤ÆÃåÎ¦¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ÏÌó1700µ¡¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¼ÂºÝ¤Î¶ÛµÞ»þ¤ËºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¥ª¡¼¥È¥é¥ó¥É¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
Æ±µ¡¤ò±¿¹Ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±µ¡¤Ï¥¢¥¹¥Ú¥ó¤«¤é¤ÎÈô¹ÔÃæ¡¢Í½´ü¤»¤ºµ¤°µ¤ÎµÞ·ã¤ÊÄã²¼¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢2¿Í¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Ï»ÀÁÇ¥Þ¥¹¥¯¤òÃåÍÑ¤·¤¿¡£¹âÅÙ¤¬»ØÄê¤µ¤ì¤¿°ÂÁ´¥ì¥Ù¥ë¤ò°ïÃ¦¤¹¤ë¤È¡¢¥ª¡¼¥È¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤¬Àß·×ÄÌ¤ê¡¢¼«Æ°Åª¤ËºîÆ°¡£2¿Í¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÂÐ±þ¤òÇ¤¤»¤ëÈ½ÃÇ¤ò¤·¤¿¡£
CNN¤Ïº£Ç¯4·î¡¢¥·¡¼¥é¥¹¡¦¥¨¥¢¥¯¥é¥Õ¥ÈÀ½¤Î¾®·¿µ¡¡ÖSR22¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ª¡¼¥È¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Î¥Ç¥â¤ò¼èºà¤·¤¿¡£ÀÖ¤¤Âç¤¤Ê¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ºîÆ°¤·¡¢Æ±µ¡¤ÏÃåÎ¦¤ËÅ¬¤·¤¿¶õ¹Á¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ´ÉÀ©Åã¤È¸ò¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
º£²ó¡¢¹Ò¶õ´ÉÀ©Ëµ¼õ¥µ¥¤¥È¡ÖLiveATC.net¡×¤¬¤È¤é¤¨¤¿20Æü¤Î²»À¼¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤¬Áà½ÄÉÔÇ½¡×¤È¤¤¤¦¼«Æ°²»À¼¤¬Î®¤ì¡¢¼þÊÕ¤Î¹Ò¶õµ¡¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö1Ê¬°ÊÆâ¤Ë³êÁöÏ©3-0±¦¤Ë¶ÛµÞ¼«Æ°ÃåÎ¦¡×¤È¹ð¤²¤Æ¤¤¤¿¡¢
¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤¬Áà½ÄÉÔÇ½¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÉÔÀµ³Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¾è°÷¤¬¶ÛµÞ»öÂÖ¤ÎÃæ¤ÇÀ¸Ì¿¤È°ÂÁ´¤òÍ¥Àè¤·¡¢ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥Ä¡¼¥ë¤òÁ´¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò°Õ¿ÞÅª¤ËÁªÂò¤·¤¿¡£