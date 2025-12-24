元NHKアナウンサーで現在はフリーの中川安奈（32）が24日までに、自身のインスタグラムを更新。オフショットを投稿した。

「コロンビアロケのオフショットpart2」と題し、ボディーラインが際立つ黒を基調としたド派手な花柄ブラトップ＆レギンスのスポーティーな姿を公開。「私の後ろにあるのはいったいなんでしょうか 人生初の体験…このあとまさかあんなことになるとは笑笑 その他にもたくさんのチャレンジをさせていただきました」とつづり、「元日の夜9:30〜放送のフジテレビ『有吉弘行の超なるほど！ザ・ワールド』その前に【12月29日(月)午前10:50〜】少しだけロケの様子が見られるみたいです 本編と合わせてこちらもぜひ」と呼びかけ、南米コロンビア・カルタヘナのロケ地で、水色のニットトップス姿で海辺を散策するショットもアップした。

ファンやフォロワーからも「スタイル超抜群」「足も長くてとっても美しい」「脚長すぎ〜」「脚の長さは国宝級」「細ーい」「美脚でお綺麗」「やっぱり美脇」「セクシー」「色気ありすぎて」「曲線にキュンキュン」「ナイスバディ」「最高に魅力的」「世界一かわいい」などのコメントが寄せられた。

中川は東京都出身。慶大卒業後、16年にNHK入局。3月末で退局し、現在はホリプロ所属。父の仕事の関係で3歳から4年間をフィンランド、10歳から4年間をプエルトリコで過ごした。自身のインスタグラムでは仕事やプライベートのファッションなどを投稿して美しいボディーラインを披露するなど、一部メディアでは「NHKの峰不二子」などと呼ばれていた。趣味はダンス、ゴルフなど。特技は英語、スペイン語で語学も堪能だ。