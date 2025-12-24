Photo: 山田洋路

もう、天気予報を気にしてランニングのスケジュールを変える必要はない。

そう思える理由が、この全天候型ランニングシューズには詰まっていました。「Pure 2.0」の実際の着用感と、容赦ない水かけテストの結果をレポートします。

タフなのに、スマート！

Photo: 山田洋路

最初に目に飛び込んできたのは、CORDURA®素材特有の質感。アウトドアギアのような堅牢な雰囲気を漂わせつつ、デザインは非常に洗練されています。手に取ると見た目以上に軽く、長時間のランニングや歩行でも足への負担を感じさせない、軽快な履き心地を予感させます。

クイックシューレースの「開放感」と「安心感」

Photo: 山田洋路

一般的なランニングシューズと違って、この靴には「紐を結ぶ」という行為が存在しません。ストッパー付きのクイックシューレースをさっと引くだけでスムーズに固定。実際に使ってみると、さっと締められてフィット感が高いのがよくわかります。ランナーあるあるの走行中に靴紐がほどけて結び直すストレスから解放されるのも、大きなメリットだと感じました。

勝手に足が進む？ 「歩行誘導構造」の実力

Photo: 山田洋路

このシューズの売りの1つである「前後10度のアーチ形状」と「ダブル密度ミッドソール」 はどうなのか？ 実際に路上で確かめてみました。

Photo: 山田洋路

立っている状態から一歩踏み出すと、自然に重心が前へ移る感覚が感じ取れます。やや前重心になるものの、つんのめるような怖い感覚はなく、絶妙なバランスです。歩いているときはもちろん、走り出すとさらにその効果を実感。足運びが軽く感じられるため、いつもより楽にペースを維持できました。

前足部の高反発素材（PEBA）が蹴り出しをアシストし、踵の衝撃吸収素材が着地を支える。このサイクルが綺麗にハマり、まるで靴が「もっと走ろう」と背中を押してくれるような感覚です。

【検証】ペットボトルの水をかけてみた

Photo: 山田洋路

検証日はあいにくの（？）晴天。しかし、5級レベルの撥水性能を確かめないわけにはいきません。そこで、ペットボトルの水を思い切ってアッパーにかけてみました。

結果、靴下への浸水は見られませんでした。水が生地の表面ではじかれる様子は見ていて気持ちがいいほどです。

これなら急な雨はもちろん、水たまりや泥ハネも気にする必要がなさそうです。通気性の良いインソール のおかげか、撥水シューズにありがちな「蒸れ」も感じにくく、試しているあいだ快適性は保たれていました。

雨の日も、晴れの日も、道が濡れていても…。「走りたい」と思った瞬間に、この靴に足を入れるだけでいい。「Pure 2.0」は、そんな自由を手に入れたい方におすすめできるシューズです。

Photo: 山田洋路

