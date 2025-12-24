これがチップのスタンダードに？

世はAIバブルの煽りを受け、電力へのしわ寄せやPCパーツの価格高騰など、さまざまな影響が表面化しています。これまでと同じでは追いつかない〜。そんな現状を変える上で、チップ製造分野に技術革新の光が差している実態を、Notebookcheckが報じましたよ。

積み上げ新構造が開く可能性

一般的な半導体チップの構造は、コンピューターの演算処理を担うロジックと、データ保存を担うメモリが、別々に配される形になっています。イメージとしてはそれぞれ横に並んでいて、データ処理に伴い、ロジックとメモリ間を行ったり来たりするプロセスが発生。ところが近年のAI処理において、とりわけこのプロセスが多大のロスを生み、電力消費の負荷もハンパないものとなってきました。

もし横並びでなく、同一のチップ上に、いわば垂直構造で積み上げて配置できてしまうなら、もっと効率的に高速処理が実現するでしょう。そんな着眼点から、マサチューセッツ工科大学（MIT）の研究チームが、新チップのプロトタイプを完成させました。新構造の成果で大幅に消費電力を削減しつつ、これまでと比較にならない高速処理が可能になったと発表されていますね！

実用化は目前？

新たな垂直構造チップのコンセプトは、これまでも目指されてきました。しかしながら、優に1,000度を超える高温のチップ製造環境だと、上に積むレイヤーを作る過程で、下層のレイヤー部が破壊されてしまう難点が…。

MITの研究チームは、アモルファス酸化インジウムという新素材を用いることで、この課題をクリア。150度ほどの製造環境で、下層部に損傷を与えることなく、極薄レイヤーを積み上げられるようになったんだとか。

低電力なのに高速処理性能を有する新時代のチップ。これからAIの役割が重要度を増していくなか、待望の新チップとなるのは間違いないでしょう。すでに同研究には、Intel（インテル）やSamsung（サムスン）も関わっており、意外と実用化への道のりが整うのは早いかもしれません。

GIZMODO テック秘伝の書 1,650円 Amazonで見る PR PR

Source: MIT via Notebookcheck