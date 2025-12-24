ミセス大森元貴が表紙「モデルプレスカウントダウンマガジン」12月24日発売号でフェーズ2完結への思い語る
【モデルプレス＝2025/12/24】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEの大森元貴（Vo./Gt.）が表紙と裏表紙を飾る雑誌「モデルプレスカウントダウンマガジン vol.12」（東京ニュース通信社刊）が12月24日に発売。独占スペシャルグラビアとロングインタビューが掲載されている。
【写真】ミセス大森元貴の筋トレ姿「上半身大きくてびっくり」
アーティスト、俳優、クリエイター、インフルエンサーの影響力に着目した雑誌「モデルプレスカウントダウンマガジン vol.12」が本日発売。表紙・巻頭特集には、Mrs. GREEN APPLEのフロントマンとしてだけでなく、俳優としての活動も話題を集めた大森が登場する。
2025年にデビュー10周年を迎えたMrs. GREEN APPLE。大森は、バンドのボーカル＆ギター、またプロデューサーとして全楽曲の作詞・作曲・編曲等を行う一方で、ソロアーティストとしてデジタルシングル「絵画」をリリースし、俳優として映画「#真相をお話しします」に主演、連続テレビ小説「あんぱん」へ出演するなど、多彩な活躍が話題を集め、モデルプレスが選ぶ「今年の顔」に選出された。
本誌独占のインタビューでは、2025年の活動を振り返りながら、12月31日にバンドのフェーズ2完結を迎えることについて、「3人でフェーズ2っていうものを頑張ったんで、それをちゃんと保存しておくための名前として、もう1回冠をつけるというだけなんです」と明かすなど、新たなスタートを目前にした心境を語っている。
あわせて、NHK連続テレビ小説「あんぱん」のチーフプロデューサー・倉崎憲氏と映画「#真相をお話しします」やミセス初のドキュメンタリー映画の監督を務めた豊島圭介氏が大森の魅力を語るインタビューも敢行し、さまざまな角度からミュージシャン、作家、俳優としての大森を掘り下げた内容でお届けする。
また、「SNS影響力トレンド俳優・女優」、「YouTube＆TikTokクリエイター 影響力トレンドランキングTOP50」を発表。「モデルプレスが選ぶ 今年の顔 2025」、「モデルプレス流行語大賞2025」とともに、この1年のエンタメトレンドを振り返ってみてほしい。
さらに豪華ラインナップのSPグラビア＆インタビューも展開。2026年の注目作品として、映画「万事快調＜オール・グリーンズ＞」に出演する出口夏希、テレビ東京系「俺たちバッドバーバーズ」で初共演＆W主演を果たす中島歩＆草川拓弥、フジテレビ系「コスメティック・プレイラバー Season2」に続投するM!LKの曽野舜太、NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」で石田三成役に抜擢された松本怜生、K-POP版“スポ根”ドラマとして注目を集めるTBS系「DREAM STAGE」に出演するボーイズグループ・NAZE、舞台「世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド」で舞台初挑戦となる駒木根葵汰らが作品の魅力を語る。
そして、まだまだ見逃せない2025年の話題作として、映画「楓」に出演する福原遥、そして高橋文哉も登場。豪華タイアップ曲収録の3rdアルバムをリリースしたマカロニえんぴつ、ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」で話題沸騰の“おひなさま”こと長浜広奈、話題のドラマ考察系YouTuber・6969b~ろくろっ首~、圧倒的コンテンツ量を誇る見逃し配信サービス「TVer」の10年のあゆみなど、今話題のトピックを掘り下げたインタビューにも注目だ。
巻末特集には、テレビ東京系ドラマ「40までにしたい10のこと」で大ブレイクした俳優・庄司浩平が登場。SPグラビアとともに、共演した風間俊介とのエピソードや俳優として見据える未来など、彼の素顔に迫るインタビューをお見逃しなく。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
