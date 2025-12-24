憔悴した白猫が保護され、たくさんの愛を知ったら...？衝撃のビフォーアフターに感動が止まらないと大きな反響を呼んでいます。

たくさんの愛を知って...

Xアカウント「中島美穂 （プロボウラー）スポーツ選手 動物愛護活動中」に投稿されたのは、保護された白猫の『白』ちゃん。

白ちゃんは保護されてから、動物愛護活動をされている保護主さんのところへやってきました。保護した頃、白ちゃんは人間を怖がっていたとのこと。それでも、保護主さんは白ちゃんに安心してほしいと思い、何度猫パンチをくらっても、『何もやり返さない、美味しいものを届ける手』と覚えてもらえるよう、優しく懸命にお世話を続けたのだといいます。また、白ちゃんには救世主がいたのだとか。人間が苦手な白ちゃんですが、保護主さんのお宅の先住猫たちが温かく迎え入れてくれたのだそうです。

たくさんの愛を受け取った白ちゃんは、だんだんと慣れていき、元気を取り戻していったといいます。ガリガリだった白ちゃんは、見違えるほど毛並みがつややかになり、ふっくらとした見た目に変わっていったそうです。

白ちゃんの目は綺麗なオッドアイ。表情が柔らかくなった白ちゃんは、美しい目がさらに際立って神秘的なほどだったといいます。保護主さんや先住猫たちの温かい気持ちに触れ、心が満たされていく白ちゃんなのでした。

美しすぎる変貌に涙ホロリ

白ちゃんのビフォーアフターを見た方たちから「半年ちょっとで、相当ふっくらして顔もより穏やかに」という声が寄せられました。

『子猫だけの保護ではなく、懸命に子育てしていた親猫も家猫として幸せになれたらいいな』と保護主さんは言います。保護主さんや先住猫たちの温かさに触れた白ちゃんの美しい変貌ぶりに、深く感動しました。

Xアカウント「中島美穂 （プロボウラー）スポーツ選手 動物愛護活動中」では、愛に溢れた猫たちの暮らしが投稿されています。白ちゃんも温かな愛に包まれ、心安らかに暮らしているのでしょう。

