今日24日は低気圧が発達しながら日本付近に接近するため、各地で気圧の変化が大きくなるでしょう。全国的に気圧が低下傾向で、太平洋側を中心に影響度が大きい予想です。体調に変化が出やすい方はしっかりと対策をしましょう。

今日24日は各地で気圧が急降下 低気圧が接近中

今日24日は全国的に気圧が下がる傾向です。その原因は前線を伴った2つの低気圧で、午前6時の天気図を見ると、それぞれの低気圧が日本付近に近づいてきていることが分かります。2つとも発達中のため、各地で気圧の変化が大きくなるでしょう。





気圧予報を見ると、特に太平洋側で気圧が急降下して影響度「大」の所が多くなっています。日本海側でも新潟では影響度が大きく、そのほかも影響度が「中」レベルの予想です。低気圧に近い日本海側では午前中から気圧が低下傾向で、低気圧が東へ進むとともに太平洋側では午後になって気圧が急降下する所が多いでしょう。

明日25日〜31日大晦日も気圧のアップダウン激しく

明日25日も低気圧に近い北〜東日本では気圧が下がり、影響度が大きくなるでしょう。26日は低気圧が東へ抜けるため、一転して急上昇する所が多くなります。特に北海道〜近畿で影響度「大」となっています。



27日〜31日にかけても高気圧と低気圧が短い周期で交互にやってくるため、気圧のアップダウンが激しくなりそうです。



年末の忙しい時期ですが、気圧予報を参考にしながら、体調を整えるようにしましょう。

こんな症状は気圧が原因かも

今日24日〜明日25日は特に気圧が急降下するため、体調が変化しやすい方は注意が必要です。



頭痛やめまい、関節痛、倦怠感、気持ちが不安定になるなどの症状が出たら、それは気圧の変化によるものかもしれません。もしこのような症状が出たら、両耳を軽くマッサージしたり、首や肩を温めるなど対策をとるようにしましょう。



クリスマスから年末にかけては忙しくなりますが、少しでも時間に余裕をもつことで症状の予防につながります。スケジュールをもう一度見直すことも検討してみてください。



医学的表記監修:せたがや内科・神経内科クリニック 久手堅司先生