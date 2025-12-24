¡Ö¥¦¥¤¥Ë¥ó¥°¶¥ÇÏ¡×¿Íµ¤¥¢¥Ê¡¢¥¹¥«¡¼¥È¤«¤éÈþµÓ¿¤Ó¤ë¥µ¥ó¥¿¥³¥¹»Ñ¤Ë¡ÖËþÂÅÙMAX¡×¡Ö¥¥å¥ó»à¡×
¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ÎÉÚÅÄÍµª¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê27¡Ë¤¬¡¢23Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥µ¥ó¥¿¥³¥¹»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
ÉÚÅÄ¥¢¥Ê¤Ï¡Öº£Ç¯¤â¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ë¤È¡¢½Ð±é¤¹¤ë¡Ö¥¦¥¤¥Ë¥ó¥°¶¥ÇÏ¡×¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡¢¥¹¥«¡¼¥È¤«¤éÈþµÓ¤ò¸«¤»¤ë¥µ¥ó¥¿¤Î¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î´õË¾¤Ï¤ª·è¤Þ¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¡Ö»ä¤Ï¤Þ¤ÀÇº¤ßÃæ¤Ç¤¹¡Ä!¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤²á¤®¤Æ¥¥å¥ó»à¡×¡ÖµÓÀþÈþ¡×¡ÖËþÂÅÙMAX¤ÎºÇ¹â¤Î¥µ¥ó¥¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£